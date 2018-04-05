IL Y A UNE ERREUR LORS DU TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER. VEUILLEZ ME CONTACTER POUR UN ESSAI GRATUIT.

RYUKAI HADOO est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser, basé sur les meilleurs principes de trading et les meilleures stratégies. L'indicateur fournit des signaux ACHAT et VENTE précis, incluant les niveaux de Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez trader même en déplacement grâce aux notifications PUSH.

Si vous êtes familier avec le trading, vous avez probablement déjà entendu parler des stratégies et indicateurs populaires comme le RSI, EMA, ATR, et d'autres. Bien que ces outils soient puissants, ils peuvent être incroyablement complexes, non seulement pour les débutants mais aussi pour les traders expérimentés. Le défi consiste à appliquer ces concepts théoriques de manière efficace dans le trading réel. Il m'a fallu des années de pratique et de perfectionnement pour maîtriser ces principes et intégrer les meilleurs d'entre eux dans mon indicateur Forex personnalisé.

La beauté de cet indicateur réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à analyser des graphiques ou à décoder des signaux compliqués. Tout ce que vous avez à faire est d'attacher l'indicateur à votre graphique de trading, et il fera le travail pour vous. L'indicateur scanne en permanence le marché, analysant les mouvements de prix et identifiant les opportunités de trading à haute probabilité. Lorsqu'il détecte un point d'entrée optimal, il génère des signaux clairs d'achat ou de vente. De plus, il fournit des niveaux dynamiques de Trailing Stop Loss et de Take Profit, vous aidant à gérer vos trades avec précision et confiance.

Ce qui distingue cet indicateur, c'est sa capacité à simplifier l'analyse complexe du marché en informations exploitables. Que vous soyez un novice ou un trader expérimenté, cet outil peut vous faire gagner du temps et des efforts tout en améliorant vos décisions de trading. Il est conçu pour fonctionner de manière transparente dans diverses conditions de marché, vous assurant de ne jamais manquer une opportunité potentielle.

Pourquoi choisir RYUKAI HADOO ?

Pas de décalage & Pas de repaint : Tous les signaux sont fournis en temps réel, sans décalage et sans repaint des signaux passés, avec une garantie à 100 %.

Take Profit & Stop Loss automatiques : Chaque signal vous donne un TP intelligent et un SL trailing pour garantir un ratio risque/récompense solide !

Tableau de bord statistique intégré : Affiche le signal de tendance, y compris le nombre de pips entre le signal et le prix, les prix d'entrée, les take profits, les stop loss, et le nombre total de minutes entre le signal et le prix actuel.

Notifications d'alertes : Recevez des alertes avec le prix d'entrée directement sur votre terminal, votre téléphone, ou même par e-mail !

Recommandations de configuration :

Timeframes recommandés : Tous les timeframes fonctionnent, mais nous préférons utiliser le M5. Les M15, M30 et H1 sont également d'excellents choix !

Commencez à faire des trades plus intelligents dès aujourd'hui avec RYUKAI HADOO !



