Ryukai Hadoo

IL Y A UNE ERREUR LORS DU TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER. VEUILLEZ ME CONTACTER POUR UN ESSAI GRATUIT.

RYUKAI HADOO est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser, basé sur les meilleurs principes de trading et les meilleures stratégies. L'indicateur fournit des signaux ACHAT et VENTE précis, incluant les niveaux de Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez trader même en déplacement grâce aux notifications PUSH.

VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR RECEVOIR MES CONSEILS DE TRADING !

Si vous êtes familier avec le trading, vous avez probablement déjà entendu parler des stratégies et indicateurs populaires comme le RSI, EMA, ATR, et d'autres. Bien que ces outils soient puissants, ils peuvent être incroyablement complexes, non seulement pour les débutants mais aussi pour les traders expérimentés. Le défi consiste à appliquer ces concepts théoriques de manière efficace dans le trading réel. Il m'a fallu des années de pratique et de perfectionnement pour maîtriser ces principes et intégrer les meilleurs d'entre eux dans mon indicateur Forex personnalisé.

La beauté de cet indicateur réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à analyser des graphiques ou à décoder des signaux compliqués. Tout ce que vous avez à faire est d'attacher l'indicateur à votre graphique de trading, et il fera le travail pour vous. L'indicateur scanne en permanence le marché, analysant les mouvements de prix et identifiant les opportunités de trading à haute probabilité. Lorsqu'il détecte un point d'entrée optimal, il génère des signaux clairs d'achat ou de vente. De plus, il fournit des niveaux dynamiques de Trailing Stop Loss et de Take Profit, vous aidant à gérer vos trades avec précision et confiance.

Ce qui distingue cet indicateur, c'est sa capacité à simplifier l'analyse complexe du marché en informations exploitables. Que vous soyez un novice ou un trader expérimenté, cet outil peut vous faire gagner du temps et des efforts tout en améliorant vos décisions de trading. Il est conçu pour fonctionner de manière transparente dans diverses conditions de marché, vous assurant de ne jamais manquer une opportunité potentielle.

Pourquoi choisir RYUKAI HADOO ?

  • Pas de décalage & Pas de repaint : Tous les signaux sont fournis en temps réel, sans décalage et sans repaint des signaux passés, avec une garantie à 100 %.

  • Take Profit & Stop Loss automatiques : Chaque signal vous donne un TP intelligent et un SL trailing pour garantir un ratio risque/récompense solide !

  • Tableau de bord statistique intégré : Affiche le signal de tendance, y compris le nombre de pips entre le signal et le prix, les prix d'entrée, les take profits, les stop loss, et le nombre total de minutes entre le signal et le prix actuel.

  • Notifications d'alertes : Recevez des alertes avec le prix d'entrée directement sur votre terminal, votre téléphone, ou même par e-mail !

Recommandations de configuration :

  • Timeframes recommandés : Tous les timeframes fonctionnent, mais nous préférons utiliser le M5. Les M15, M30 et H1 sont également d'excellents choix !

Commencez à faire des trades plus intelligents dès aujourd'hui avec RYUKAI HADOO !


Produits recommandés
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicateurs
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicateurs
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
OneShotFx
Abdulkarim Karazon
Indicateurs
OneShotFX is a scalping arrow signals type indicator, an all in one arrow system with money management and filtered signals. How to trade   Buy : when up arrow prints on the chart open buy trade, set your tp and sl on colored tp and sl lines above and below the arrow signal candle. Sell: when up arrow prints on the chart open sell trade, set your tp and sl on colored tp and sl lines above and below the arrow signal candle. Why is it a good choice  Plenty of signals : no need to wait for long per
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Indicateurs
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
Hexa MA
Mohamed Amine Talbi
Indicateurs
"The trend is your friend, until the end when it bends". The "Hexa MA" custom indicator is a trend following indicator. It uses 6 Moving Averages to spot the trend and follow, and also to filter the bad signals for the fast Moving Averages. The basic is simple, yet the strategy is powerful. Recommended settings for the indicator : - Moving Average periods : SMA 5, SMA 10, SMA 20, SMA 50, SMA 100, SMA 200. - Timeframe : M15 is the default. But any timeframe can be used. - Currency pair : Since i
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT4
Eda Kaya
5 (2)
Indicateurs
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT4 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a powerful tool for detecting market trends and breakout points. Specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this support and resistance indicator uses a dynamic trendline and signal arrows to accurately reflect the direction and potential reversal of price movements. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Non Repainting Supertrend Indicator for MT5   | ALL Product
FREE
SuperTrend Indicator
FXsolutions
4.83 (12)
Indicateurs
This is an implementation of the well known SuperTrend Indicator. With this indicator you can see exactly the same values which will be alerted by the following SuperTrend Scanners: SuperTrend Scanner SuperTrend Scanner FREE Parameters SuperTrendATRPeriod: the period setting for the calculation of the SuperTrend SuperTrendMultiplier: the multiplier setting for the calculation of the SuperTrend
FREE
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
CCI Warrior
Marco Barbosa
4.25 (4)
Experts
Info:   marcobarbosabots CCI Warrior CCI is the short name of Commodity Channel Index indicator. The CCI Warrior is an Expert Advisor that get signals using CCI (Commodity Channel Index) levels. A SELL signal is generated above a positive level and a BUY signal is generated below a negative level. When a signal is generated, a Moving Average filter checks it. If the signal is in the same direction of the trend indicated by a Moving Average filter, then it is validated. After the signal was vali
FREE
Infinity Sniper
Said Nabouti
Experts
--- Infinity Sniper: The Ultimate Trend Master Introducing Infinity Sniper, the most powerful and reliable Expert Advisor I have ever developed. This EA takes your trading to the next level, combining pure price action with smart money management and innovative trade strategies. It’s designed for traders who want consistent profits and long-term growth, with a proven track record of success. Why Infinity Sniper is a Game-Changer Infinity Sniper doesn’t just follow the trend—it masters i
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicateurs
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicateurs
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Koala Fibo Base Time
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (1)
Indicateurs
Welcome to Koala Fibo Base Time Welcome to Koala Fibo Time Zone Welcome to Koala Fibo Time Extention Welcome to Missed Tool For Meta Trade! Simple Introduction : Fibonacci Time Zones are vertical lines based on the Fibonacci Sequence. These lines extend along the X axis (date axis) as a mechanism to forecast reversals based on elapsed time. A major low or high is often chosen as the starting point. Distances start relatively small and grow as the Fibonacci Sequence extends. Chartists can extend
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
CandleWave
Catalin Zachiu
Experts
CandleWave : surfer sur les marées financières Introduction Êtes-vous un commerçant à la recherche de l'avantage ultime ? Ne cherchez pas plus loin que CandleWave, votre co-pilote stratégique pour naviguer dans les eaux imprévisibles des marchés financiers. Ce conseiller expert (EA) combine la sagesse ancienne des chandeliers japonais avec des analyses modernes, créant une puissante synergie qui pourrait redéfinissez votre jeu de trading. Caractéristiques Maîtrise de la moyenne mobile La
FREE
Separate Moving Average with Signals
Mohamed Amine Talbi
Indicateurs
"Separate Moving Average" is a custom indicator made from the combination of 2 moving averages in a different window (the indicator window) for the goal of removing the clutter from the price chart, the indicator also has arrows to show the moving average cross either long or short. All the moving average parameters are customizable from the indicator input window.
FREE
Voorloper MT4
Pradana Novan Rianto
4.5 (18)
Experts
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration:   Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and
FREE
MFL scalper01
Chang Ming Zhi Cang
1 (1)
Experts
FREE CAMPAIGN NOW!!! Regular price is $198. It will return to the original price soon. MFL scalper01  is a fully automated “scalping” trading system. Most positions are closed within one hour. This EA does NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods. BASIC Information: Currency pair EURCHF, GBPCHF Timeframe M5 Minimum deposit $50 Parameters: Variable Description  Current chart symbol  Select currency pair as same as chart.  Fixed lots size  If "Enable dy
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicateurs
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
Dear Trader It is my pleasure to introduce to you my tool called the " Forex Sniper Indicator" . The major aim of this tool is to help serious traders and investors in all type of Financial Markets to catch price next movement right at the moment the price direction is about to change. This tool can be used to snipe the price direction in both down trend, uptrend and ranging markets. This tool can be used as the stand alone tool though it may be combined with other tools as well. My goal is to h
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicateurs
Ce conseiller expert ne fait aucune transaction, mais il scanne l'ensemble des symboles de votre surveillance du marché et scanne chaque action une par une dans des délais différents et à la fin, il vous montre quel symbole dans quel délai a une puissante bougie engloutissante. De plus, vous pouvez définir une période MA et une limite RSI haute et basse, et il vous montre quels symboles dans quel délai vont franchir la moyenne mobile ajustée, et quel symbole dans quel délai va franchir la limi
FREE
ET1 for MT4
Hui Qiu
3.83 (6)
Experts
ET1 for MT4 is new and completely free！！ ET1 for MT4 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold)!! The success rate is more than 75% !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT4 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT4 Updated v4.70 !!  https://www.mql5
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (57)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (10)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 50 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicateurs
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Gann Square of 9
Olga Borovskaia
5 (1)
Indicateurs
The only one of its kind square 9 indicator that corresponds to the real situation on Gannzilla! The indicator calculates price levels by Square 9 and dates by Square 9.  All price and time levels are 100% consistent with the location on Square 9 (Gannzila). This tool will be a great solution for determining the price and time levels using the methods of the legendary trader William Delbert Gann.
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicateurs
System Trend Pro - This is the best trend trading indicator!!! The indicator no repaint!!!  The indicator has   MTF   mode, which adds confidence to trading on the trend (   no repaint   ). How to trade? Everything is very simple, we wait for the first signal (big arrow), then wait for the second signal (small arrow) and enter the market in the direction of the arrow. (See screens 1 and 2.) Exit on the opposite signal or take 20-30 pips, close half of it, and keep the rest until the opposite
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
Il s'agit d'un scanner multi-symboles et multi-unités de temps pour notre indicateur ACB Breakout Arrows . Avec les paramètres par défaut, il analyse les signaux d'achat/vente sur 28 paires de devises et 9 unités de temps simultanément .  Fonctionnalités Peut analyser 252* combinaisons de symboles et d’unités de temps depuis un seul graphique. Ouvrez le graphique du signal avec un modèle prédéfini en un seul clic.  Déplacement facile du panneau n’importe où sur le graphique par glisser-déposer.
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Candle Probability Scalper
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Guide d'utilisation du Candle Probability Scalper Ce indicateur rend le scalping facile et 100% intuitif. Candle Probability Scalper vous montrera en un coup d'œil les pourcentages de force des acheteurs et des vendeurs en TEMPS RÉEL sur la bougie actuelle. Les pourcentages sont mis à jour à chaque tick, ce qui signifie que vous saurez, seconde après seconde, ce que fait la majorité des acheteurs et des vendeurs, sans aucun délai. Cela vous aidera énormément à déterminer ou à confirmer la force
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicateurs
Gold Venamax   - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez
Plus de l'auteur
Ryukai Scalper
Louai Habiche
Experts
Libérez la puissance de Ryukai Scalper , un Expert Advisor de pointe conçu exclusivement pour le XAUUSD (Or) sur l’ unité de temps M5 . Inspiré par la discipline du samouraï et la fureur du dragon, cet EA est destiné aux traders qui recherchent vitesse, précision et performance constante sur le marché de l’or, l’un des plus rapides et volatils. Caractéristiques principales : Optimisé pour l’ or (XAUUSD) sur le graphe 5 minutes . Logique de scalping avancée combinant price action et filtres d
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis