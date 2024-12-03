DMI Symbol Switcher

DMI Symbol Switcher: Changement Dynamique des Symboles sur le Graphique

100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations !

Le DMI Symbol Switcher est un indicateur conçu pour améliorer l'efficacité du trading en permettant de changer dynamiquement les symboles du graphique via des boutons de navigation et des raccourcis clavier. Il facilite la gestion des symboles sur votre plateforme de trading, rendant ainsi le processus de navigation entre différents symboles beaucoup plus fluide.

Paramètres principaux :

  • Liste des symboles : Liste des symboles que vous pouvez naviguer facilement en utilisant les boutons ou les raccourcis clavier. Exemple : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc. (utiliser le séparateur “,” pour chaque symbole)
  • Activer les raccourcis clavier : Permet l'activation des raccourcis clavier pour changer de symboles (flèches gauche et droite). Par défaut : Activé (1)
  • Couleur du bouton actif : Définit la couleur du bouton du symbole actif dans le graphique. Par défaut : Vert (C'79,197,165)

Ce puissant indicateur permet de naviguer facilement entre plusieurs symboles définis dans la liste de paramètres, à l'aide de boutons dynamiques ou de raccourcis clavier (flèches droite et gauche). Idéal pour les traders multi-symboles ou ceux souhaitant une interface plus rapide et intuitive pour la gestion des symboles sur le graphique.

Fonctionnalités :

  • Changement dynamique de symbole : Change le symbole du graphique sans avoir à naviguer dans les menus de la plateforme. Simplement en cliquant sur un bouton ou en utilisant les raccourcis clavier.
  • Navigation avec raccourcis clavier : Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour naviguer entre les symboles définis dans la liste.
  • Gestion multiple de symboles : Gère une liste de symboles favoris et permet une navigation rapide entre ces derniers.

Important : Cet indicateur ne doit pas être chargé sur un graphique contenant déjà un Expert Advisor. Il est conçu pour être utilisé seul, sans interférence avec d'autres automatismes ou EA en fonctionnement sur le même graphique.

Ce changement dynamique des symboles est un outil essentiel pour les traders qui suivent plusieurs marchés et cherchent à améliorer leur efficacité. Il offre une expérience fluide et simplifiée.

