GBP Gods

Conseiller expert GBP Gods pour la paire GBPUSD


GBP Gods est un expert-conseil (EA) sophistiqué qui intègre une variété de stratégies avancées pour optimiser l'exécution des transactions à court et à long terme. Il utilise un système de gestion du capital robuste pour protéger les investissements, garantissant que chaque transaction est protégée par un Stop Loss et un Take Profit, tout en exécutant une transaction à la fois pour maintenir une gestion efficace du capital.


En plus d'analyser le marché en temps réel, les capacités de backtesting de GBP Gods fournissent la preuve de ses performances dans le temps. Notre équipe dédiée de développeurs avancés a élaboré des stratégies qui s'adressent à la fois aux traders organisés et aux novices, leur permettant de s'engager dans du trading ou du scalping à long terme avec différents paramètres pour une approche sur mesure. Nous privilégions la simplicité pour rendre le trading accessible à tous.


Le prix augmentera de 100 $ après chaque 5 exemplaires vendus, prix final 1700 $


Recommandations pour GBP Gods Expert


Symbole : GBP/USD

Délai : 30 minutes

Capital minimum : 100$

Effet de levier : 1 : 500 

Type de compte : Tout

Courtier : Fonctionne avec la plupart des courtiers, environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness)

VPS : recommandé mais pas obligatoire


Principales caractéristiques de GBP Gods Expert

  • Filtre d'actualités également disponible.
  • Compatible avec n'importe quel courtier sauf Exness.
  • Recommandation pour le backtest : l'effet de levier doit être de 1:500. S'il est inférieur, tester avec un dépôt/capital différent et plus important.



