Bitcoin Scalping MT4

5

Présentation de Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligent pour le trading de crypto-monnaies


SIGNAL EN DIRECT DE L'EA

Version MT5


Pourquoi Bitcoin est important aujourd'hui

Bitcoin est devenu plus qu'une simple monnaie numérique – c'est une révolution financière. En tant que pionnier des crypto-monnaies, Bitcoin est l'actif crypto le plus échangé et le plus reconnu au monde. Avec sa volatilité et son adoption croissante, Bitcoin offre d'immenses opportunités pour les traders. Cependant, ces opportunités comportent des risques, et c'est là que Bitcoin Scalping MT4/MT5 intervient pour vous aider à trader de manière plus intelligente.


Consultez tous les produits et tous les signaux en direct


Principales caractéristiques de Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Stratégie de trading avancée

- Utilise l'action des prix et la dynamique du jour précédent pour déterminer des points d'entrée à haute probabilité.

- Exécute un seul trade par jour, garantissant une approche disciplinée et concentrée.

- Capable d'ouvrir jusqu'à trois trades par session, avec des paramètres personnalisables permettant de choisir 1, 2 ou 3 trades selon vos préférences.


2. Gestion des risques au cœur

- N'utilise pas de stratégies risquées comme le Martingale ou le Grid, garantissant la sécurité de votre capital.

- Tous les trades ont un Stop Loss fixe (SL) qui ne change jamais pendant l'exécution, offrant un contrôle des risques constant.

- Inclut des paramètres optionnels de Trailing Stop ou Break-even pour maximiser les profits tout en sécurisant les gains.


3. Testé en profondeur

Bitcoin Scalping EA a été rigoureusement testé avec des données historiques de 2018 à aujourd'hui, couvrant l'évolution de Bitcoin de ses débuts à sa position actuelle. Ces tests montrent la robustesse de l'EA dans différentes conditions de marché.


Configuration recommandée

- Paire : BTC/USD

- Période de temps : N'importe laquelle (H1 recommandé pour de meilleurs résultats)

- Dépôt minimum : N'importe quel montant (recommandé 1 000 $ pour une performance optimale)

- Courtier : IC Markets ou tout courtier avec des spreads < 2000 points.


Pourquoi choisir Bitcoin Scalping MT4/MT5 ?

- Cohérence : Avec un maximum d'un trade par jour, cet EA évite les excès de trading et se concentre sur la qualité plutôt que la quantité.

- Sécurité : Le SL fixe garantit que votre compte est toujours protégé.

- Flexibilité : Les paramètres de trading personnalisables permettent d'adapter l'EA à votre tolérance au risque.

- Fiabilité : Prouvé par des années de tests sur des données réelles.


Comprendre les risques

Bien que Bitcoin Scalping MT4/MT5 soit conçu pour minimiser les risques, il est important de reconnaître que :

1. Volatilité du marché : Les marchés crypto sont très volatils, ce qui peut entraîner des pertes imprévues.

2. Pas de profits garantis : Comme tout système de trading, l'EA peut traverser des périodes de pertes.

3. Conditions du courtier : La performance peut varier en fonction des spreads, du slippage et de la vitesse d'exécution.


Conclusion

Bitcoin Scalping MT4/MT5 est une solution idéale pour les traders qui souhaitent tirer parti de la volatilité de Bitcoin avec une approche sûre, disciplinée et éprouvée. Que vous soyez débutant dans le trading de crypto-monnaies ou un trader expérimenté, cet EA vous offre les outils nécessaires pour réussir tout en protégeant votre capital.


Obtenez Bitcoin Scalping MT4/MT5 dès maintenant et exploitez pleinement le marché des crypto-monnaies !

Avis
patrick
64
patrick 2025.01.22 04:19 
 

takes only one trade per day but with a high probability of success! There are not too many parameters which makes it easier to adjust the bot. the support is very responsive and answers all your questions very quickly.

Chi Kan Gary Chow
405
Chi Kan Gary Chow 2025.02.05 16:53 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

patrick
64
patrick 2025.01.22 04:19 
 

takes only one trade per day but with a high probability of success! There are not too many parameters which makes it easier to adjust the bot. the support is very responsive and answers all your questions very quickly.

MichaellaJans
532
MichaellaJans 2025.01.11 15:36 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2025.02.10 08:57
Updated:
Please feel free to mock my other clients. Just because you don't like EA doesn't mean all users are like you. I showed you a video recorded from the VPS, but you still say it's fake. So, I don't need to explain further to you. Don't try to FUD EA.
_____
Hello. When you messaged, it was nighttime in Tokyo. I couldn’t respond in time. You acted very impatiently and clearly intended to harm me. I will explain this one time. 1. You mentioned having seven years of trading experience, but it has nothing to do with EAs. You don’t know anything about EAs, yet you are pretending to know everything. But that doesn’t matter — I always reply to support my customers. However, it seems that wasn’t your intention, as you didn’t ask me why things happened but instead made assumptions as if you already knew. 2. You said the EA didn’t generate profit, even though I use it on a **REAL** account with real money, while you are only testing it on a **DEMO** account. 3. You asked why the EA only opens one order at a time. This is another sign that you haven’t researched the EA at all. The EA can be configured to open 1 order, 2 orders, or even 3 orders — it depends entirely on the input settings. There’s nothing complicated about this. 4. You claimed that having one stop-loss (SL) larger than one take-profit (TP) would prevent the EA from making a profit. It seems you’re unaware there are **two** ways to profit: having a **high win rate** or a **low risk-reward ratio (RR)**. If you don’t know this, please do some research. The default RR is **0.22**, meaning it only needs to win over **80%** of trades to generate profit. Moreover, this ratio can be fully customized in the input settings according to each customer’s trading style. 5. You said you wouldn’t leave a bad review if I refunded you. Sorry, but I sell EAs exactly as described, and they work well. I take responsibility for supporting users to identify issues when needed, but I don’t buy reviews or sell fake EAs. Please act respectfully so we can grow together in trading. 6. Regarding the bonus EA, you complained that it opens too few trades. The number of trades depends on the market conditions. You lack patience and truly don’t understand EA-based trading. I have provided detailed images of the EA’s customizable settings in the comments. ---
LiuWen1977
434
LiuWen1977 2024.12.05 11:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

