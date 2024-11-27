Confluence Breakout Indicator

Veuillez ME CONTACTER après l'achat pour obtenir mes conseils de trading.





ACHETER VENDRE Breakout Indicator + Confluence





Qu'est-ce que la stratégie de breakout ?





En termes de trading, une cassure signifie que le prix d'un actif financier, comme une action, se déplace en dehors de sa fourchette de négociation déterminée, qui est souvent indiquée par ses niveaux de support et de résistance. La stratégie de breakout se concentre sur l'identification des tendances du marché dès qu'elles se brisent.





L'idée derrière le trading de breakouts est que lorsque le prix sort enfin de la fourchette de négociation précédente, le mouvement du prix devrait se poursuivre dans la même direction.