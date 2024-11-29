Buy Sell Breakout Indicator With Confluence

Indicateur de cassure ACHAT/VENTE + Confluence

Idéal pour le Forex, les options et les actions | Idéal pour l'unité de temps M1

Préparez-vous à anticiper les fluctuations de prix explosives grâce à l'indicateur de cassure ACHAT/VENTE + Confluence : l'outil idéal pour identifier les transactions de cassure à forte probabilité avant qu'elles ne se produisent.

Qu'est-ce qu'une stratégie de cassure ?

Une cassure se produit lorsque le prix franchit les niveaux de support ou de résistance, signalant le potentiel d'une forte tendance dans le sens de la cassure :

Casse au-dessus de la résistance ? Positionnez à l'achat : profitez de la dynamique haussière

Casse sous le support ? Positionnez à la vente : capitalisez sur les baisses

Anticipez la volatilité, les fluctuations de prix et la poursuite de la tendance après la cassure

Pourquoi utiliser cet indicateur ?

Conçu pour simplifier et optimiser le trading de cassures, même pour les débutants !

Haute précision du signal – Identifiez les cassures avec une précision quasi parfaite

Détection de confluence intégrée – Confirme les signaux grâce à plusieurs niveaux de logique

Optimisé pour les unités de temps M1 – Transactions rapides avec des entrées précises

Alertes d'achat/vente instantanées – Pas d'incertitude, juste des signaux clairs

Fonctionne sur le Forex, les options binaires et les actions

Comment l'utiliser

Ajoutez simplement l'indicateur « Débutants Breakout » à votre graphique.

Choisissez un actif comme l'EUR/USD sur l'unité de temps M1.

Suivez les signaux de cassure clairs pour trader en toute confiance.

BONUS : Obtenez des conseils de trading personnalisés

Après votre achat, CONTACTEZ-MOI directement pour obtenir des conseils et des analyses de trading exclusifs et booster vos chances de réussite.

Prêt à anticiper votre prochaine cassure ?

Téléchargez l'indicateur « Achat/Vente Breakout » dès aujourd'hui et tradez plus intelligemment !

Avertissement sur les risques :

Le trading sur le Forex, les CFD, les cryptomonnaies, les contrats à terme et les actions comporte un risque de perte. Veuillez examiner attentivement si ce type de trading vous convient. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les articles et contenus de ce site web sont uniquement destinés à la formation au trading et ne constituent en aucun cas des recommandations ou des conseils d'investissement.
Plus de l'auteur
Confluence Breakout Indicator
Daniel Matos De Paula
5 (1)
Indicateurs
Veuillez ME CONTACTER après l'achat pour obtenir mes conseils de trading. ACHETER VENDRE Breakout Indicator + Confluence Qu'est-ce que la stratégie de breakout ? En termes de trading, une cassure signifie que le prix d'un actif financier, comme une action, se déplace en dehors de sa fourchette de négociation déterminée, qui est souvent indiquée par ses niveaux de support et de résistance. La stratégie de breakout se concentre sur l'identification des tendances du marché dès qu'elles se brise
FREE
Arrow Blue Reversal Indicator
Daniel Matos De Paula
Indicateurs
Présentation L'indicateur Arrow Blue Reversal 100 % non redessiné est un puissant outil de trading MQL4 conçu pour identifier les retournements potentiels du marché. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet indicateur fournit des signaux clairs et non redessinés pour vous aider à prendre des décisions de trading éclairées. Caractéristiques principales - Signaux très précis ! - Signaux de retournement précis : Détecte les retournements de tendance. - Flèches non redessinées : Une
FREE
Circle Intelligent Trend Indicator
Daniel Matos De Paula
Indicateurs
Bénéficiez d'un trading plus intelligent avec l'indicateur de tendance intelligent Circle (100 % sans refonte | Haute précision du signal | Conçu pour MetaTrader 4) Passez à la vitesse supérieure avec l'indicateur de tendance intelligent Circle, un outil puissant et précis qui vous offre une expérience fluide et intuitive, digne de TradingView, directement sur votre plateforme MT4. Dites adieu aux modèles complexes et aux configurations complexes ! Principales fonctionnalités en un coup d'œil
FREE
Adaptive Heiken Ashi Candle Indicator
Daniel Matos De Paula
Indicateurs
Indicateur de chandeliers Heiken Ashi adaptatif pour MT4 L'indicateur de chandeliers Heiken Ashi adaptatif pour MT4 est un outil d'analyse technique polyvalent et visuellement attrayant, conçu pour améliorer votre expérience de trading. Cet indicateur applique les principes des chandeliers Heiken Ashi, qui lissent les données de prix pour mieux identifier les tendances du marché, réduire le bruit et fournir des signaux de trading plus clairs. Grâce à sa nature adaptative, cet indicateur s'ajust
FREE
