Votre compagnon ultime sur le marché des Forex. Focalisé exclusivement sur la paire de trading GBP, QuadroFX exploite la puissance de M15, le cadre temporel optimal, pour naviguer dans les complexités du marché. Il est méticuleusement conçu pour se lancer dans le trading de range, plongeant profondément dans les subtilités des mouvements et des modèles du marché.

Stratégie de QuadroFX : bien que nous ne puissions pas partager de détails précis, voici les fondamentaux : QuadroFX utilise la divergence MACD, identifiant quand le prix se déplace dans la direction opposée à l'indicateur MACD, signalant des retournements potentiels. Cette analyse avancée permet à l'EA de repérer des points de retournement clés sur le marché, garantissant une précision dans l'exécution des trades. Avec plus de 20 ans de données historiques, il combine des modèles rares (à la fois des modèles de chandeliers et des indicateurs propriétaires) pour prendre la meilleure décision pour chaque trade.







Lien vers le manuel d'instructions du blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/757126</a>





Système

GBPAUD,GBPNZD,GBPCHF,GBPUSD,GBPCAD Cadre temporel

M15

Stratégie

Stratégie de divergence MACD

Comptes financés adaptés (challenges de sociétés de trading)

Oui

Paramètres de risque ajustables

Oui

Division des trades pour minimiser le risque

Oui

Filtre d'actualités

Oui







Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés les traders, surtout lorsqu'ils tentent de répondre aux exigences strictes des challenges de sociétés de trading. C'est là que QuadroFX brille, offrant un avantage de soutien pour naviguer avec succès à travers ces épreuves. C'est comme avoir un trader chevronné à vos côtés, fournissant des idées et des stratégies pour vous aider à progresser.

QuadroFX n'est pas qu'un simple outil ; c'est une solution sophistiquée conçue avec une richesse de détails pour s'assurer qu'elle prenne les meilleures décisions de trading possibles pour vous.



Veuillez noter, bien que QuadroFX soit conçu pour fonctionner avec diligence et précision, il est important de comprendre que le monde du trading Forex est intrinsèquement imprévisible.



Veuillez noter que la valeur de QuadroFX reflète ses capacités et l'effort intense investi dans son développement. Pour maintenir son exclusivité et son efficacité, nous prévoyons d'augmenter progressivement le prix. Cette approche vise à modérer la base d'utilisateurs, garantissant que chaque trader qui choisit QuadroFX puisse bénéficier de son plein potentiel sans le risque de surpopulation.



QuadroFX est plus qu'un simple robot Forex ; c'est un phare d'espoir pour les traders visant le succès sur le marché volatils de l'or. Son engagement à aider dans les challenges de sociétés de trading, combiné à son focus stratégique sur le M15 et le trading de range, en fait un atout précieux pour tout trader sérieux. Faites l'expérience de la différence avec QuadroFX et élevez votre parcours de trading à de nouveaux sommets.

*Assurez-vous de lire les instructions dans le post du blog avant de l'exécuter.

*Assurez-vous de m'envoyer un message après l'achat pour vous ajouter à mon canal Telegram pour recevoir les dernières nouvelles et des cadeaux gratuits.









