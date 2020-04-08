Reversal Block Indicator

L'indicateur propose deux options :

Lorsque le début du surachat apparaît et qu'un point bleu apparaît, vous pouvez effectuer un achat pendant la construction du bloc bleu jusqu'à ce que le point bleu d'inversion apparaisse.

Lorsque le début de la survente apparaît, un point rouge apparaît, vous pouvez vendre pendant que le bloc rose est en construction jusqu'à ce que le point rouge d'inversion apparaisse.

Lorsqu'un bloc bleu est en cours de construction, attendez que le signal de point d'inversion bleu apparaisse, puis effectuez une vente, le Stop-loss est légèrement supérieur au niveau supérieur du bloc, Take-profit à votre discrétion.

Lorsqu'un bloc rose est en cours de construction, attendez que le signal de point d'inversion rouge apparaisse, puis effectuez un achat Stop-loss légèrement en dessous du niveau inférieur du bloc, Take-profit à votre propre discrétion.

Un indicateur avec un algorithme intelligent pour rechercher des tendances d'inversion. Recherche les zones sur le graphique où se concentre la volatilité accrue, ce qui conduit àaux conditions de surachat et de survente. L'indicateur analyse le mouvement et la volatilité des prix et commence à construire des éléments de tendance d'inversion, à la fin desquels il y aura très probablement un renversement de prix.L'indicateur n'est pas redessiné ; des signaux apparaissent lorsque la bougie se ferme.Tous les paramètres ont déjà été configurés et rassemblés en un seul - Fréquence de détection de virage, dispose de 9 vitesses de détection, pour les TF plus jeunes, augmentez le paramètre, pour les plus âgés, diminuez-le.Dispose de plusieurs types d'alertes pour les signauxPeut être utilisé à tout momentAdapté pour une utilisation sur les devises