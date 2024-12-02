LINK Neural EA for MT5

5

Vous n'avez aucune idée de comment gagner sur le Forex ? Bienvenue au club.

La plupart des traders arrivent sur le marché pleins d'enthousiasme... et repartent avec un compte dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font.

Si vous vous reconnaissez, ne vous inquiétez pas : vous n'êtes pas seul. Mais vous pouvez cesser de l'être.

Voici la solution : LINK Neural EA

Un système de trading automatique qui fait ce que vous ne savez pas (ou ne pouvez pas) faire :

  • Diversifie vos opérations sur 8 paires de devises principales.
  • Identifie les meilleures opportunités avec des stratégies techniques éprouvées.
  • Gère les risques comme un trader professionnel, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Comment ça fonctionne ?

Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Faites glisser LINK sur votre graphique, et il fait le reste.

C'est difficile ? Pas du tout. Ce qui est difficile, c'est de continuer à perdre de l'argent parce que vous ne savez pas par où commencer.

Est-ce fait pour vous ?

  • Non, si vous pensez devenir riche en une semaine.
  • Non, si vous n'êtes pas prêt à investir dans quelque chose qui fonctionne.
  • Oui, si vous en avez assez de perdre et que vous voulez un système qui vous aide à trader avec logique.

Pour 649 $, vous obtenez :

  • Un outil conçu pour gagner (et non pour perdre moins).
  • Des mises à jour à vie.
  • Un support direct pour démarrer rapidement et facilement.


Contactez-moi après votre achat, et je vous enverrai tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

Le marché n'attend pas. Si vous ne décidez pas, il le fera pour vous.

Allez-vous continuer à perdre... ou oserez-vous gagner ?

Avis 7
Umah Ghanten A L Revi Chander
170
Umah Ghanten A L Revi Chander 2025.05.22 12:50 
 

The developer is good at supporting. Link EA is reliable and the trades are logical with conservative approach. Need to backtest as an user to check EA reliability from time to time to monitor drawdown.

ckapcu
569
ckapcu 2025.04.23 09:51 
 

This author's advisors are some of the best i've seen on the market. With proper risk management, they generate excellent profits - even in such a market as it is now. I recommend it!

eedd2025
44
eedd2025 2025.02.15 11:04 
 

First, I would like to clarify that the developer is very cooperative and a very good person Secondly, the advisor has been tested and it works excellently and remains stable during market fluctuations Great product

Produits recommandés
Raptor Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Experts
Советник   Raptor Expert Advisor   убыточные позиции выводит в прибыль с помощью открытия однонаправленной позиции с увеличенным лотом. Торговая стратегия Советник предназначен для торговли на трендовом ом рынке, для этого специально подбираются соответствующие валютные пары. Советник торгует с рынка в зависимости от направления тренда. Первый ордер выставляется по следующим правилам: Если свеча бычья на таймфреймах Н4, W1 и MN1 выставляется ордер на покупку; Если свеча медвежья на таймфреймах
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
EA Revolution - Smart Buy and Hold This EA is built for those who believe in the Buy and Hold strategy but want to take it to the next level. Instead of holding positions open for days or weeks, this system buys and sells daily, avoiding the risks of market gaps , eliminating swap costs, and improving risk management. The goal is simple: stick to the traditional investment philosophy but with a more dynamic and efficient strategy that adapts to the market day by day. It’s perfect for traders loo
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Experts
Exigences minimales Type de compte : ECN / RAW / FAIBLE Spread Courtiers recommandés : IC Markets, IC Trading ou courtiers ECN similaires Dépôt minimum : 500 $ (effet de levier de 1:500) Dépôt recommandé : 1 000 $ (effet de levier de 1:500) Effet de levier minimum : 1:100 (1:500 recommandé) VPS : requis pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 Fonctionnalités principales Stratégie de rupture de range automatisée avec heures de range ajustables Dimensionnement dynamique des positions : Fixe,
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
Portfolio Ufo MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experts
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Saeed XAUUSD
Saeed Mastour S Alshahrani
Experts
Overview Saeed XAUUSD EA is a fully automated expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the WEEKLY timeframe using a high-probability breakout strategy powered by Average True Range (ATR) -based stop loss, take profit, and trailing stop logic. It offers dual position sizing options — either dynamic lot sizing per $1,000 of balance or a fixed lot mode — making it highly adaptable to both small and large accounts. Although  $1,000   is recommended to use the lot per balance, fixed lot
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. The search for patterns is carried out by the universal Zigzag, Peak ZigZag, which was specially adapted to work in this EA. Through the use of the trace mode (when scanning patterns is performed on several Zig-zags with different Peak dist, see the description of the parameters), various AB = CD patterns from t
Multi Harmonic
Erick Gabriel Palma Montufar
Experts
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
F35 Lightning II MT5
Geran Alexandrov Mark
Experts
Il ne reste que 7/10 exemplaires à 250, 00 $ US, après quoi le prix passera à 450, 00 $ US. Nous espérons que vous apprécierez tous d'utiliser le F-35 Lightning. Des améliorations continueront d'être apportées et bientôt j'écrirai un guide sur la façon de passer votre société de prop en 30 jours en utilisant cet expert advisor (EA). Ne dépassez pas la taille de lot recommandée en fonction du solde de votre compte. Il ne s'agit pas seulement de passer votre défi prop. Une fois que vous l'aurez ré
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Experts
Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременн
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.29 (31)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Ai Minister EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Project Gold MT5
Zhi Cheng Guan
Experts
Dear Investor, I'm developing this amazing trading strategy, I´ve developed this trading system which enable you get tremendous profit with little risk.  My main goal when developing a system is stable growth under any market condition. All my systems have to pass strict criteria in terms of historical data. It: Trades the XAUUSD with a focus on long-term stable growth. Uses no martingale nor any grid or "recovery" methods . Every trade is protected with a stop loss. Didn´t have a losing year si
Pro Arbitrage EA MT5
M Ardiansyah
1.67 (3)
Experts
Pro Arbitrage EA   trades based on Arbitrage Strategy. The strategy is like a scalping technology but on three cross currency pairs at the same time. Each trade basket involves three pairs (all open at the same time) and they will close at once when any desired profit reaches. The strategy has no SL technically because all opened currencies are hedged. SL can happen if high slippages on order execution on the broker side. So the strategy is one of the safest ones in the world. Using the EA : Us
ReversMartinTral
Dim Hakimov
Experts
Those familiar with chess-playing robots that successfully defeat grandmasters, know very well what a complex and large card catalog is. As a result, the Expert Advisor's algorithm is based on 320 reversal and 302 flat patterns formed by day candles on 7 major currency pairs, displayed on screenshots ( EURUSD_i, GBPUSD_i) from 12.01.2012 to 04.22.2018 (account currency USD, "Every tick" test mode, M1, MetaTrader 5). Positions are opened by analyzing the current and previous day candles with impu
PipSniper EA
Noel Dagubert Kayombo
Experts
PipSniper EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on Price Action and Trend following.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended pairs:  volatility 75 (v5), BTCUSD, EURUSD Re
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
AutoGrid Sensei
Narnet Oxim O'g'li
Experts
‼️‼️‼️‼️‼️ ATTENTION HURRY TO BUY ON PROMOTION NEXT THE PRICE WILL BE $755 THE ROBOT WILL BE PAYBACK IN 3 TIMES, WHOEVER BUYS IT HAS A BONUS [[[1 ROBOT]]] FOR FREE HURRY UP THE PROMOTION IS VALID UNTIL THE END OF THE WEEK ‼️‼️‼️‼️ AutoGrid Sensei is a powerful and disciplined grid trading robot based on the logic of Kijun-sen (from Ichimoku) or EMA, selectable by the user. The robot automatically opens and manages a grid of orders with customizable lot sizes, distances, and take profits. It is i
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experts
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Supreme Edge, an advanced Expert Advisor meticulously designed for trading. Leveraging state-of-the-art trend identification algorithms, this system seamlessly adapts to complex market dynamics, capturing high-probability opportunities with precision and agility. The EA distinguishes itself with its proprietary trend detection mechanism, which analyses and interprets multi-dimensional market data to accuratel
Professor Moriarty
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Introducing the "Range Breaker". Range Breaker is a daily breakout EA that allows you to define a custom daily time range. Once the designated time range elapses, the "Range Breaker" place two STOP/LIMIT orders at the upper and lower limits of the range. This approach allows to automate daily ORB strategies. Once the day range is over, you can decide whether to keep the orders or to close/delete them. It also counts with several filters such as  - News - Inside Bar range - Trend - Narrow range
Night Glory
Ivan Martin Piera
Experts
New Version Launch special offer, ONLY 150$ ! Live monitoring account (Real Account / Zero Spread / Default Settings / Recommended pairs) https://www.mql5.com/en/signals/1375120 Night Glory is a multi-currency expert advisor. It works finding possible reversal patterns in quiet market hours. Key features: Multi-currency: trade unlimited pairs with only one chart setup Configurable money management (Auto or Manual) Proprietary trailing Take Profit and Stop Loss in every position No grid, no ma
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
Gold High
Barat Ali Rezai
4.56 (9)
Experts
***  64% DISCOUNT, LAST CHANCE TO BUY THE EA AT $250, ONLY 3 COPIES LEFT AT THIS PRICE  ***  Gold High is a complete automated trading robot that has been designed and created based on our best strategies in forex trading.  All trades are protected by stop loss. Users can use a fixed lot or auto lot money management. Our team will regularly check the data and will publish updates If needed. Why this EA : T he EA has successfully passed live testing for over 116 weeks Smart entries calculated b
EA Pump and Dump for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique stratégique Pump and Dump for mt5 Expert Advisor est un   conseiller commercial entièrement automatique   créé par un commerçant pour les commerçants.   La stratégie est "acheter bas, vendre haut"   . Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse significative des prix. Le sens fondamental de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse, de vendre plus cher lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvemen
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
Experts
EA Builder  is a tool allowing you to create  your own algorithm  and adapt it to your  own trading style . Classical trading, grid, martingale, combination of indicators with  your personal settings , independent orders or DCA, visible or invisible TP/SL, trailing stop, loss covering system, break-even system, trading hours, automatic position size and many more.. The EA Builder has everything you need to create  your perfect EA . There is an infinite number of possibilities, build your own alg
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (317)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.8 (20)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   et Quantum King  gratuitement !*** Demande
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (6)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoignez une communau
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.75 (8)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (133)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.15 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.75 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la hausse
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.46 (13)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (4)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : également disponible avec un nouveau set pour XAUUSD. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas la rentabilité attendue, envoyez-moi un message et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans aucune question . Mon objectif est que vous puissiez le tester sereinement et l’évaluer dans des conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : htt
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.4 (47)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (51)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Plus de l'auteur
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : également disponible avec un nouveau set pour XAUUSD. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas la rentabilité attendue, envoyez-moi un message et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans aucune question . Mon objectif est que vous puissiez le tester sereinement et l’évaluer dans des conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : htt
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.17 (115)
Experts
Le trading automatisé ne devrait pas être un labyrinthe de configurations complexes. Il devrait être un outil logique et efficace à votre service. NODE Neural EA est un Expert Advisor conçu avec un objectif clair : simplicité et efficacité . Il vous permet d'aborder le trading automatisé avec une base solide dès le premier jour. Avant de commencer, nous vous recommandons de lire le guide d'utilisation complet pour maîtriser tous les réglages et la philosophie de risque : Cliquez ici Qu'est-ce
FREE
AXIS Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.73 (15)
Experts
Vas-tu continuer à regarder les autres gagner, ou es-tu prêt à vraiment entrer dans le jeu ? NODE Neural EA était l’échauffement. AXIS est le vrai match. C’est ici que tu commences à jouer sérieusement. AXIS Neural EA Ce n'est pas juste un autre EA. C'est le système utilisé par les traders qui savent ce qu'ils font. Trade sur EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD – Il ne se contente pas de diversifier, il maximise tes opportunités sur les paires les plus liquides. Rendement mensuel historique de 4,74 % –
Filtrer:
Umah Ghanten A L Revi Chander
170
Umah Ghanten A L Revi Chander 2025.05.22 12:50 
 

The developer is good at supporting. Link EA is reliable and the trades are logical with conservative approach. Need to backtest as an user to check EA reliability from time to time to monitor drawdown.

Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.05.22 12:57
Good to know the support meets your needs and that Link EA shows consistency and a logical, conservative approach. Regular backtesting is key to evaluating long-term performance and monitoring potential drawdowns — we’ll keep refining the strategy and providing updates to support that.
ckapcu
569
ckapcu 2025.04.23 09:51 
 

This author's advisors are some of the best i've seen on the market. With proper risk management, they generate excellent profits - even in such a market as it is now. I recommend it!

eedd2025
44
eedd2025 2025.02.15 11:04 
 

First, I would like to clarify that the developer is very cooperative and a very good person Secondly, the advisor has been tested and it works excellently and remains stable during market fluctuations Great product

Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.15 11:14
Really appreciate your kind words! Stability through market fluctuations is key, and I’m glad you’re seeing that in action. Thanks for your support!
Wim K
114
Wim K 2025.02.15 02:30 
 

I have been using Link on a live account since early December 2024. Another excellent product from Enrique. Works great out of the box, no optimisation needed.

Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.15 11:13
Thanks for your support! Glad to hear Link is working great for you. No optimization, just results—that’s the goal!
Sylvain Sebastien Frissong
427
Sylvain Sebastien Frissong 2025.02.13 16:42 
 

Bonjour à tous, Mon avis fait suite à un premier avis laissé sur l'EA AXIS de ENRIQUE ! Je gère un PAMM auprès de plusieurs investisseurs et les EA NODE / AXIS et LINK font partie de ma stratégie au 6/10 des EA que possède le compte. Toujours très content des EA de ENRIQUE, après le CENTER, le CENTER SPECIALIZED, le ZENITH etc. Je partage souvent mes questions et mes impressions avec Enrique, aujourd'hui encore nous avons discuter de l'EA LINK. Coté DD% c'est vraiment faible, je ne me fait aucun soucis la dessus et je le regarde même plus ! Depuis que je possède LINK, j'ai obtenu un gain de 117.9 $ en ayant 0.30 lot en compte CENT. J'envisage d'augmenter progressivement la taille des lot, vu mon capital total. Pour l'EA NODE, j'en suis à 21.21$ pour un lot initial à 0.15 lot compte CENT. Pour connaitre mes chiffres pour l'EA AXIS, je vous invite à aller voir mon avis sur cet EA !

Il faut savoir aussi que j'ai décidé d'utiliser à nouveaux ces EA sur un compte personnel CENT, avec un plus petit capital, mais aussi en utilisant les tailles de lots recommandé par ENRIQUE. Jusqu'à présent j'ai toujours plus de 2.5% par semaine en rendement.

Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.13 19:26
Merci encore pour votre retour et votre suivi sur les EA ! C'est un plaisir de voir que LINK, AXIS et NODE répondent bien à vos attentes et s'intègrent parfaitement dans votre gestion de PAMM. Votre approche progressive et rigoureuse de la gestion du capital est exemplaire, et je suis ravi que les rendements et le drawdown restent sous contrôle. N’hésitez pas à continuer à partager vos impressions et résultats, et merci pour votre confiance ! 🚀📈
Дяченко Владимир
38
Дяченко Владимир 2025.02.03 14:14 
 

The excellent work of the robot, which leaves no one indifferent, is complemented by something even more important – the author is in direct contact and answers absolutely all questions without sparing their time. It’s simply astonishing!

Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.03 15:00
I’m really glad to hear that! Seriously, thanks for your kind words. I don’t just focus on providing a powerful and efficient trading tool—I’m also here whenever you need support. If you ever have any questions or need assistance, you know where to find me. Wishing you continued success in your trading! 🔥📈
agoenks123
230
agoenks123 2025.02.03 12:42 
 

i use this EA for 2 month but today i believe this is one of the best EA on the market the volatility is so high Link Neural EA still make good profit with low drawdown. Great job Sir !!!

Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.03 13:47
Thank you so much, agoenks123! We're thrilled to hear that Link Neural EA is delivering strong results for you, even in high volatility conditions. Consistency and low drawdown are exactly what we aim for, so your feedback means a lot. If you ever have any questions or need anything, feel free to reach out. Wishing you continued success and great profits! 🚀
Répondre à l'avis