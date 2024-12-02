AXIS Neural EA for MT5

4.73

Vas-tu continuer à regarder les autres gagner, ou es-tu prêt à vraiment entrer dans le jeu ?

NODE Neural EA était l’échauffement. AXIS est le vrai match. C’est ici que tu commences à jouer sérieusement.

AXIS Neural EA

Ce n'est pas juste un autre EA. C'est le système utilisé par les traders qui savent ce qu'ils font.

  • Trade sur EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD – Il ne se contente pas de diversifier, il maximise tes opportunités sur les paires les plus liquides.
  • Rendement mensuel historique de 4,74 % – Données réelles, pas de simulations ni de promesses exagérées.
  • Précision chirurgicale – La combinaison de Bollinger Bands, de moyennes mobiles et d'un réseau neuronal avancé filtre les faux signaux et saisit uniquement les meilleures opportunités.
  • Gestion des risques avancée – Protège ton capital tout en continuant à croître.

Des questions ? Consulte la FAQ d'abord

Gagne du temps. J'ai préparé une FAQ détaillée avec TOUT ce que tu dois savoir : installation, configuration, paramètres…

De plus, si tu veux rester informé des nouveautés et des conseils, tu peux rejoindre le groupe Telegram exclusif d'AXIS.

Est-ce fait pour toi ?

  • C'est pour toi si tu veux multiplier tes opportunités plutôt que tes problèmes.
  • C'est pour toi si tu es prêt à trader intelligemment et à arrêter de compter sur la chance.
  • Ce n'est pas pour toi si tu préfères continuer à espérer que le marché ne se retourne pas contre toi.

Pour seulement 249 $, AXIS t’offre :

  • Trading simultané sur EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD avec des stratégies optimisées.
  • Rendement mensuel historique de 4,74 %, basé sur des données réelles.
  • Gestion avancée des risques pour protéger ton capital tout en favorisant la croissance.

Le marché n’attend pas. Prends AXIS maintenant et commence à trader avec un système qui fait vraiment la différence.

Avis 16
N.kazuya
19
N.kazuya 2025.04.24 13:49 
 

I’m a beginner in forex trading, and AXIS was the first EA I ever purchased. At first, due to a lack of understanding, poor risk management, and using excessive lot sizes, I experienced significant losses. I was trying to make profits within just a few days, but this experience made me realize that this is not gambling—it’s investing. Now, I’m running the EA with a 0.01 lot size, and it’s showing very stable and beautiful results. To those considering purchasing this EA: • If you don’t have enough capital to endure sudden drawdowns, I highly recommend using the default settings and starting with 0.01 lots. • Please use AXIS for a few weeks first to understand how amazing it is, and then consider increasing your lot size. • This EA isn’t suitable for those looking for quick profits in a short period, but if you use it wisely, it can deliver results beyond your expectations. To Enrique Enguix: Thank you so much for creating such a wonderful EA. I truly appreciate it from the bottom of my heart.

Nipun Puri
23
Nipun Puri 2025.04.15 21:12 
 

This Expert Advisor has truly been a game changer for me. It has significantly improved my trading performance and completely eliminated the stress I used to associate with managing my account. In my honest opinion, this is one of the best EAs currently available on the market. The developer has done an exceptional job, and the level of customer support provided is second to none. I sincerely wish you continued success and recognition for the incredible value you’re bringing to traders like myself around the world.

russel.sfl
56
russel.sfl 2025.04.10 13:50 
 

This EA has been incredibly impressive! It has been the only EA in my arsenal that has made it through huge economic news that caused long drawdown periods. This EA seems to detect when a sustained drawdown period is about to start and holds off on getting into a bad position. HIGHLY RECOMMENDED!

Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experts
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
GRat Binance
Ivan Titov
1 (1)
Utilitaires
Trade on Binance in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchange Binance in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 5 most popular crypto exchange  Binance . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete orders and close positions (even partially), to set trailing stop and trailing profit.
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experts
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Break US
Mauro Lomazzi
Experts
Break US MT5 Overview: Break US is a cutting-edge Expert Advisor designed to revolutionize your trading approach. With sophisticated algorithms and advanced market analysis, Break US autonomously opens, manages, and closes positions, eliminating the need for manual intervention. Pre-optimized and ready to go, this EA works on the US30/DJI market with a 12-minute timeframe. The only information you need to provide is the risk percentage for each trade. Features: Complete Automation : Hands-Free T
The Gold Trading EA
Teng Bo
Experts
The Gold Trading EA is an Expert Advisor (EA) based on a cognitive model of the gold market. This EA adopts the most advanced cognitive model and a novel strategy built upon it, enabling precise identification of the market's current state. The EA excels in understanding the market, which plays a crucial role in the effective implementation of its strategy.  Signal ： The core of this EA is the cognitive model. Instead of utilizing a machine learning architecture, the model is constructed using
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : également disponible avec un nouveau set pour XAUUSD. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas la rentabilité attendue, envoyez-moi un message et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans aucune question . Mon objectif est que vous puissiez le tester sereinement et l’évaluer dans des conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : htt
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.17 (115)
Experts
Le trading automatisé ne devrait pas être un labyrinthe de configurations complexes. Il devrait être un outil logique et efficace à votre service. NODE Neural EA est un Expert Advisor conçu avec un objectif clair : simplicité et efficacité . Il vous permet d'aborder le trading automatisé avec une base solide dès le premier jour. Avant de commencer, nous vous recommandons de lire le guide d'utilisation complet pour maîtriser tous les réglages et la philosophie de risque : Cliquez ici Qu'est-ce
FREE
LINK Neural EA for MT5
Enrique Enguix
5 (7)
Experts
Vous n'avez aucune idée de comment gagner sur le Forex ? Bienvenue au club. La plupart des traders arrivent sur le marché pleins d'enthousiasme... et repartent avec un compte dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Si vous vous reconnaissez, ne vous inquiétez pas : vous n'êtes pas seul. Mais vous pouvez cesser de l'être. Voici la solution : LINK Neural EA Un système de trading automatique qui fait ce que vous ne savez pas (ou ne pouvez pas) faire : Diversifie
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.04.25 09:13
This is a truly valuable and honest testimonial. What you shared perfectly reflects the journey many traders go through—transitioning from impatience and high risk to a more mature and realistic mindset. AXIS is designed exactly for those who understand that automated trading is a tool for investing, not a get-rich-quick scheme. Your experience can help others avoid common mistakes and use the EA as it was intended: with control, patience, and long-term goals in mind.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.04.16 07:51
I'm really glad to hear it's helped you this much. Messages like yours give real meaning to all the work behind it.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.04.10 14:12
Great to hear it's performing well even during major economic events and extended drawdown periods. That ability to hold off on bad entries when the market conditions are turning risky is exactly what it's designed for. Glad it’s proving to be a solid part of your trading arsenal.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.04.04 12:18
You haven't followed the recommendations. But hey, I understand the review. Have a good weekend.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.04.03 10:10
Love that, eagle.heart45. That’s exactly the point — taking emotions out of the equation. Let the robot handle the execution so you can focus on the bigger picture. First EA, but sounds like you’re already thinking like a pro.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.04.03 08:23
Glad to hear it's delivering for you, Isaac. AXIS was built exactly for that—consistency without cracking under pressure. Keep pushing forward, and let the market do its thing while you stay in control.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.03.16 14:54
I'd like to clarify a few points so everything is clear. First, you gave the product description a 2. However, we have a Frequently Asked Questions (FAQ) section that explains in detail how the Expert Advisor works and how to get the most out of it. If you had reviewed that information, you likely would have had a clearer and more satisfying experience. Regarding the statement that "rent is not recovered for several weeks," I invite you to review our 6-week signal, where you can see that the product price has already been recovered. Still, we have recently adjusted the prices to make them more affordable. Finally, I see that at the same time you downloaded the product, you left an initial 3-star review and reported our profile. I'm still unsure why. This has been reported to the MQL5 administration and is being investigated. I hope this clarification has been helpful.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.14 20:01
Merci beaucoup pour votre confiance ! Je suis ravi que mes EA vous aident dans votre parcours de trading. Bonne continuation et à bientôt !
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.15 09:06
Thanks for your feedback! Glad you're enjoying it. Link and Nexus are definitely worth trying—let us know how it goes!
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.13 19:25
Merci beaucoup pour votre retour détaillé et votre confiance dans mes EA ! Je suis ravi de voir que NODE, AXIS et LINK s'intègrent bien dans votre stratégie et que vous obtenez des résultats solides avec un drawdown maîtrisé. Votre approche progressive et réfléchie de l’augmentation des lots est idéale pour une gestion de risque optimisée. Merci aussi pour nos échanges constructifs, c’est toujours un plaisir de discuter et d’affiner l’utilisation des EA ensemble. Continuez comme ça, et au plaisir d’échanger à nouveau ! 🚀💡
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.12 18:09
Thank you! Glad to hear it paid off for you. Wishing you even more success!
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.12 17:20
We appreciate your feedback! We'll definitely take your suggestion into consideration. Thanks a lot—very interesting!
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.12 15:15
Thank you for your recommendation! I'm glad to hear it's working great for you on EUR/USD. Wishing you continued success!
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.12 15:15
Thank you for your feedback! Dynamic lot adjustment is a great idea, and I'll consider adding it in future updates. I truly appreciate your support! 🚀
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.12 07:34
Hello, good morning. I will reply to you privately.
Enrique Enguix
113555
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.02.09 06:26
¡Gracias, Leobel! Me alegra que estés viendo el potencial de Axis. 🚀 Si con un día volátil te sorprendió, espérate a verlo en acción a largo plazo. ¡Seguimos en contacto!
Répondre à l'avis