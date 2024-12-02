AXIS Neural EA for MT5
- Experts
- Enrique Enguix
- Version: 2.0
- Mise à jour: 31 janvier 2025
- Activations: 20
Vas-tu continuer à regarder les autres gagner, ou es-tu prêt à vraiment entrer dans le jeu ?
NODE Neural EA était l’échauffement. AXIS est le vrai match. C’est ici que tu commences à jouer sérieusement.
AXIS Neural EA
Ce n'est pas juste un autre EA. C'est le système utilisé par les traders qui savent ce qu'ils font.
- Trade sur EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD – Il ne se contente pas de diversifier, il maximise tes opportunités sur les paires les plus liquides.
- Rendement mensuel historique de 4,74 % – Données réelles, pas de simulations ni de promesses exagérées.
- Précision chirurgicale – La combinaison de Bollinger Bands, de moyennes mobiles et d'un réseau neuronal avancé filtre les faux signaux et saisit uniquement les meilleures opportunités.
- Gestion des risques avancée – Protège ton capital tout en continuant à croître.
Des questions ? Consulte la FAQ d'abord
Gagne du temps. J'ai préparé une FAQ détaillée avec TOUT ce que tu dois savoir : installation, configuration, paramètres…
De plus, si tu veux rester informé des nouveautés et des conseils, tu peux rejoindre le groupe Telegram exclusif d'AXIS.
Est-ce fait pour toi ?
- C'est pour toi si tu veux multiplier tes opportunités plutôt que tes problèmes.
- C'est pour toi si tu es prêt à trader intelligemment et à arrêter de compter sur la chance.
- Ce n'est pas pour toi si tu préfères continuer à espérer que le marché ne se retourne pas contre toi.
Pour seulement 249 $, AXIS t’offre :
- Trading simultané sur EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD avec des stratégies optimisées.
- Rendement mensuel historique de 4,74 %, basé sur des données réelles.
- Gestion avancée des risques pour protéger ton capital tout en favorisant la croissance.
Le marché n’attend pas. Prends AXIS maintenant et commence à trader avec un système qui fait vraiment la différence.
I’m a beginner in forex trading, and AXIS was the first EA I ever purchased. At first, due to a lack of understanding, poor risk management, and using excessive lot sizes, I experienced significant losses. I was trying to make profits within just a few days, but this experience made me realize that this is not gambling—it’s investing. Now, I’m running the EA with a 0.01 lot size, and it’s showing very stable and beautiful results. To those considering purchasing this EA: • If you don’t have enough capital to endure sudden drawdowns, I highly recommend using the default settings and starting with 0.01 lots. • Please use AXIS for a few weeks first to understand how amazing it is, and then consider increasing your lot size. • This EA isn’t suitable for those looking for quick profits in a short period, but if you use it wisely, it can deliver results beyond your expectations. To Enrique Enguix: Thank you so much for creating such a wonderful EA. I truly appreciate it from the bottom of my heart.