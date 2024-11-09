Gann Candles

Cet indicateur Gann Candles intègre une série de stratégies de W.D. Gann dans un seul indicateur de trading. Gann était un trader légendaire qui a vécu de 1878 à 1955. Il a commencé comme producteur de coton et a commencé à trader à l'âge de 24 ans en 1902. Ses stratégies comprenaient la géométrie, l'astronomie, l'astrologie, les cycles temporels et les mathématiques anciennes. Bien que Gann ait écrit plusieurs livres, aucun d'entre eux ne contient toutes ses stratégies, il faut donc des années d'étude pour les apprendre. Il était également un fervent érudit de la Bible et des cultures grecque et égyptienne antiques, et il était un franc-maçon du 33e degré du rite écossais.

Dans un effort pour simplifier ce que je crois être les meilleures stratégies de Gann, je les ai réduites en un seul indicateur qui colore simplement vos barres de prix préexistantes lorsque ces stratégies sont synchronisées ou désynchronisées. Cela réduit considérablement l'encombrement potentiel des graphiques. De plus, j'ai réduit le nombre de paramètres d'entrée à seulement deux :

FastFilter et
SlowFilter
FastFilter et SlowFilter doivent tous deux être définis sur 5 ou plus, comme indiqué dans l'onglet Entrées lors de la connexion de l'indicateur à votre graphique.

Les bougies Gann fonctionnent sur des graphiques réguliers basés sur le temps (M5, M15, M20, etc.) et des graphiques personnalisés (Renko, barres de plage, etc.). L'indicateur ne se repeint pas.

Lorsque vous utilisez les paramètres par défaut, les bougies bleues forment des modèles de prix haussiers, les bougies grises forment des modèles de prix plats (latéraux) et les bougies blanches forment des modèles de prix baissiers. Le moyen le plus simple de négocier des bougies Gann est d'acheter à la clôture d'une bougie bleue et de sortir à la clôture d'une bougie grise, puis de vendre à la clôture d'une bougie blanche et de sortir à la clôture d'une bougie grise. Les images des bougies Gann sur un graphique (ci-dessous) parlent plus ou moins d'elles-mêmes.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ JURIDIQUE : Rien dans cet article ne peut être interprété comme un conseil commercial ou d'investissement. Tous les exemples fournis ci-dessus illustrent simplement les caractéristiques techniques et l'utilisation hypothétique de l'indicateur publié ici.
