XAU OneShot EA MT5

XAU Oneshot EA est un Expert Advisor automatisé conçu pour XAUUSD (Or), axé sur des opérations à forte probabilité avec une seule position. Le EA exécute 2 à 3 transactions soigneusement sélectionnées par jour, dans des conditions de marché optimales, en évitant les stratégies risquées comme le martingale ou les positions multiples.

PROCHAIN prix : 799 $, 1 copie restante. IMPORTANT ! Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir le guide d’installation et les instructions de configuration.

Pourquoi choisir XAU Oneshot EA ?

Une seule opération, une seule priorité : Exécute une seule transaction pour réduire la complexité et limiter l’exposition au risque.

Suivi de tendance : L’algorithme intelligent suit les tendances du marché de l’or (XAU) pour des performances constantes.

Gestion avancée des risques :

Stop Loss et Take Profit personnalisables (par défaut : 15.0).

Break-Even automatique (déclencheur : 6.0) et Trailing Stop (par défaut : 9.0) pour sécuriser les profits.

Prise de profit partielle (par défaut : 5.0, clôture 50 %) et limite quotidienne de pertes (500 $).

Aucune stratégie risquée : Évite le martingale et le hedging pour un trading plus sûr et plus discipliné.

Timing intelligent des transactions :

Filtre d’actualités (par défaut : 15 min avant/après les principales nouvelles USD/GBP/EUR).

Clôture automatique des ordres (par défaut : 00:00).

Spécifications techniques :

Instrument : XAUUSD (Or)
Unité de temps : H1
Plateforme : MT5
Dépôt minimum : 500 $
VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/7
Type de compte : N’importe lequel

Offre spéciale :

Mises à jour gratuites à vie avec de nouvelles fonctionnalités et des optimisations.


Plus de l'auteur
Squid X
Duy Van Nguy
5 (2)
Experts
SQUID X – Expert Advisor pour le trading de l’or (XAU/USD) Signal en direct : Cliquez ici SQUID X est basé sur l’action des prix, des outils classiques et un timing d’entrée basé sur des règles. Cet EA est entièrement automatisé et convient aussi bien au scalping qu’au trading intrajournalier. Caractéristiques principales : Pas de Martingale, pas de grid → entrées sélectives avec stop loss fixe. 4 modes de risque de Low Risk à High Risk → adaptés à différents styles de trading. Filtre de timin
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
Indicateurs
Indicateur de Ligne de Tendance Automatique Intelligent L'Indicateur de Ligne de Tendance Automatique trace automatiquement des lignes de tendance de support et de résistance sur votre graphique MetaTrader 5. Il identifie les niveaux de prix clés en utilisant deux méthodes : Deux Extrêmes (Type 1) ou Extrême et Delta (Type 2). Les lignes de tendance sont mises à jour uniquement lorsqu'une nouvelle barre se forme, garantissant des performances optimales. **Caractéristiques** - **Deux Extrêmes
FREE
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Breakout Master EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu pour identifier les configurations de breakout sur plusieurs unités de temps, y compris les plages intrajournalières plus petites. Il offre des paramètres configurables, une logique d’entrée claire et des fonctionnalités intégrées de gestion des risques. PROCHAIN PRIX : 1199 $, il ne reste qu’une seule copie. IMPORTANT !! Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir le manuel d’installation et les
Filtrer:
Xu Hui Wu
441
Xu Hui Wu 2025.04.30 03:16 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Duy Van Nguy
3368
Réponse du développeur Duy Van Nguy 2025.05.01 02:19
Thank you for your amazing feedback! We're thrilled to hear our robot is performing well for your real-time transactions and living up to the backtest results. Your support means a lot, and we’re committed to keeping up the great work!
Répondre à l'avis