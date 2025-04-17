XAU OneShot EA MT5
- Experts
- Duy Van Nguy
- Version: 3.7
- Mise à jour: 8 août 2025
- Activations: 5
XAU Oneshot EA est un Expert Advisor automatisé conçu pour XAUUSD (Or), axé sur des opérations à forte probabilité avec une seule position. Le EA exécute 2 à 3 transactions soigneusement sélectionnées par jour, dans des conditions de marché optimales, en évitant les stratégies risquées comme le martingale ou les positions multiples.
Pourquoi choisir XAU Oneshot EA ?
Une seule opération, une seule priorité : Exécute une seule transaction pour réduire la complexité et limiter l’exposition au risque.
Suivi de tendance : L’algorithme intelligent suit les tendances du marché de l’or (XAU) pour des performances constantes.
Gestion avancée des risques :
Stop Loss et Take Profit personnalisables (par défaut : 15.0).
Break-Even automatique (déclencheur : 6.0) et Trailing Stop (par défaut : 9.0) pour sécuriser les profits.
Prise de profit partielle (par défaut : 5.0, clôture 50 %) et limite quotidienne de pertes (500 $).
Aucune stratégie risquée : Évite le martingale et le hedging pour un trading plus sûr et plus discipliné.
Timing intelligent des transactions :
Filtre d’actualités (par défaut : 15 min avant/après les principales nouvelles USD/GBP/EUR).
Clôture automatique des ordres (par défaut : 00:00).
Spécifications techniques :
Instrument : XAUUSD (Or)
Unité de temps : H1
Plateforme : MT5
Dépôt minimum : 500 $
VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/7
Type de compte : N’importe lequel
Offre spéciale :
Mises à jour gratuites à vie avec de nouvelles fonctionnalités et des optimisations.
