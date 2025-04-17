XAU OneShot EA MT5

XAU Oneshot EA est un Expert Advisor automatisé conçu pour XAUUSD (Or), axé sur des opérations à forte probabilité avec une seule position. Le EA exécute 2 à 3 transactions soigneusement sélectionnées par jour, dans des conditions de marché optimales, en évitant les stratégies risquées comme le martingale ou les positions multiples.

Pourquoi choisir XAU Oneshot EA ?

Une seule opération, une seule priorité : Exécute une seule transaction pour réduire la complexité et limiter l’exposition au risque.

Suivi de tendance : L’algorithme intelligent suit les tendances du marché de l’or (XAU) pour des performances constantes.

Gestion avancée des risques :

Stop Loss et Take Profit personnalisables (par défaut : 15.0).

Break-Even automatique (déclencheur : 6.0) et Trailing Stop (par défaut : 9.0) pour sécuriser les profits.

Prise de profit partielle (par défaut : 5.0, clôture 50 %) et limite quotidienne de pertes (500 $).

Aucune stratégie risquée : Évite le martingale et le hedging pour un trading plus sûr et plus discipliné.

Timing intelligent des transactions :

Filtre d’actualités (par défaut : 15 min avant/après les principales nouvelles USD/GBP/EUR).

Clôture automatique des ordres (par défaut : 00:00).

Spécifications techniques :

Instrument : XAUUSD (Or)

Unité de temps : H1

Plateforme : MT5

Dépôt minimum : 500 $

VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/7

Type de compte : N’importe lequel

Offre spéciale :

Mises à jour gratuites à vie avec de nouvelles fonctionnalités et des optimisations.