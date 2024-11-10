MS According To The TREND

La base est prise par un conseiller rentable précédent avec un nom similaire, mais il a Ajouté des positions perdantes à travers la GRILLE et la MARTINGALE .

Le conseiller effectue la première entrée sur le marché avec une forte probabilité de début de tendance. L'entrée se produit lorsque les limites des bandes de Bollinger sont percées. Les oscillateurs et le calcul de la réserve de marche ATR sont également utilisés. Pour chaque position, un Take-profit 5-10 est établi à l'arrêt probable, seulement au lieu de déclencher l'arrêt, une nouvelle position est ouverte . La distance d'ouverture de la position suivante est le pas de la grille . La taille de la position est réglable dans les paramètres via le multiplicateur de martingale . Si la première position est rentable, elle s'accompagne d'un arrêt de fuite. Filtrer par heure de début et de fin. . Filtre également par jour et par mois. Avertissement: - les Conseillers de la grille et de la martingale drainent périodiquement le dépôt, alors soyez prêt pour cela et ne gardez pas les œufs dans le même panier.et périodiquement retirer des bénéfices. Plus le risque est faible-1 % par exemple, plus la probabilité de vidange est faible. Dans la maçonnerie, je pose la discussion .set fichiers.



