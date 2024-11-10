MS According To The TREND

La base est prise par un conseiller rentable précédent avec un nom similaire, mais il a Ajouté des positions perdantes à travers la GRILLE et la MARTINGALE .

Le conseiller effectue la première entrée sur le marché avec une forte probabilité de début de tendance. L'entrée se produit lorsque les limites des bandes de Bollinger sont percées. Les oscillateurs et le calcul de la réserve de marche ATR sont également utilisés. Pour chaque position, un Take-profit 5-10 est établi à l'arrêt probable, seulement au lieu de déclencher l'arrêt, une nouvelle position est ouverte . La distance d'ouverture de la position suivante est le pas de la grille . La taille de la position est réglable dans les paramètres via le multiplicateur de martingale . Si la première position est rentable, elle s'accompagne d'un arrêt de fuite. Filtrer par heure de début et de fin. . Filtre également par jour et par mois. Avertissement: - les Conseillers de la grille et de la martingale drainent périodiquement le dépôt, alors soyez prêt pour cela et ne gardez pas les œufs dans le même panier.et périodiquement retirer des bénéfices. Plus le risque est faible-1 % par exemple, plus la probabilité de vidange est faible. Dans la maçonnerie, je pose la discussion .set fichiers.


Produits recommandés
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Fenix cta
Jose Augusto Povoa Santana
Experts
Voici le texte traduit en français : --- **L'EA "FENIX CTA" est idéal pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping hautement configurable et automatisée, capable d'exécuter des opérations rapides avec une gestion efficace des risques.** L'EA "FENIX CTA" est recommandé exclusivement pour le trading sur les indices US30 et NAS100, et est livré avec un ensemble prêt à l'emploi ayant un taux de réussite supérieur à 92 %. Cela en fait une solution efficace pour les traders cherchan
Hybrid EA
Benjamin Allip
Experts
Benj Hybrid EA (ATR-BO) Smarter Trading. Less Stress. Full Automation. Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. The Benj Hybrid EA (ATR-BO) is a professional-grade multi-market trading robot built for Forex, XAUUSD (Gold), Crypto, and CFDs . Powered by Adaptive ATR-based breakout logic , it combines precision entries with advanced risk controls to help traders automate their strategies across multiple asset classes. Whether y
Folow The Trend
Hassan Ez Zahid
Experts
In the world of forex, I have always looked for ways that give us the possibility of profit despite the difficult conditions that the market is going through. Therefore, a new method had to be devised to profit in spite of the fact that the market was in a small amount. Therefore, I devoted all my time to creating a method based on quantitative analysis of forex, so that you trade away from the range. Which is considered the only obstacle that limits the possibility of knowing the right directi
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experts
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Lusaka
Mikhail Mitin
4.5 (2)
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Envelopes and Moving Average (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
FREE
PackTrading
Andrey Shvecov
Experts
Fully automatic indicator - type trading expert . Entry into the market is based on the signals of two indicators . A distinctive feature of this expert Advisor is that it is possible to enter the market both as single positions and as a Pack of positions at the entry point . Entering with a bundle of positions makes it possible to " spread out " the entry point a little and allow several positions and bundles to enter the market at a more favorable price if the price goes against the direction
High Point Scalper EA
Ifeanyi Joshua Odinma
Experts
High Point Scalper EA  trade is based on Price high and low level to determine the next trend   with martingale  strategy . The EA will find the best entry and exit points  This Expert advisor is mainly for synthetic Trade    , check it out on Jump100 recommended assets  JUMPS100  Recommended Broker..  Deriv Timeframe  H1  Minimum deposit $100 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. you will get  one expert a
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   - These are colored candles that show the trend based on volume and trend slope. This indicator will show you the color change on the next bar of the confirmation candle. Blue candles = possible buy (volume is increasing), Red candles = bullish weakness (volume is decreasing) possible sell. Arrow Candle is optimized for trading in any market and can be used in trending and non-trending markets. The Super Multiplier parameter
The art of Forex
Arthur Hatchiguian
5 (2)
Experts
The art of Forex is a new complex  Expert Advisor  that continuously trades in both directions. A series of orders will be opened to get the best average price  until the take profit is hit. It is optimal for making profits in an unpredictable market.  A loss coverage system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. The best results are on  EUR/USD H1  but you can use it on any  forex pair  and  timeframe .  Live results :  https://myx.gg/mql5 S
FREE
Smart News trading EA
Artem Honcharuk
Experts
Smart News Trading – is a fully automated trading expert advisor for trading important economic news. Usually, after the release of macro-financial economic data, there are significant price fluctuations, which in some cases can lead to long-term upward or downward trends. Just at such moments, it is possible to earn considerable income in a relatively short period of time. To do this, it is enough to install this trading expert on the relevant asset(s) some time before the news release and set
Canberra
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators:  Bollinger Bands  and  OsMA  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
Sunrise on mars MT4
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Money Up
Adel Haouam
Experts
This expert is designed to catch up the last events in an hour time frame and compare it to previous hours and then make decisions, this hedging experts starts  from  0.10 , 0.50 and 1.50 depending on conditions  it moves from one level to the other  This expert have proven his effeciency through currency pairs and metals  as well it is adviced to use it with at least 10 pairs or different trades and the reason to get your investment back  within few days i suggest to start with 500 EUR or USD  
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experts
BENJ Auto Switch Trend Grid Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that maps volatility to timeframe and keeps risk under control with a built-in Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions, and seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid – 5 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed. Mapped volatility – ATR mapping (M15→H1, H1→H4, H4→
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
Le spécialiste HERMES est un robot pour Meta Trader dont l'objectif est de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ HERMES GOLD PRO INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. RECOMMANDATION D'UTILISATION SUR LA PÉRIODE : H1 HERMES a été développé pour fonctionner sur le métal américain XAUUSD (GOLD). HERMES est un Expert de longue date en SCALPING assertif, et ainsi, il peut rester 1,2,3 jours sans trader, selon la valeu
Synergy EA
Paul Crooks
Experts
Syn3rgy is a multicurrency scalping EA trading on EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURCHF on a M15 timeframe. Syn3rgy has a unique entry and exit strategy combining both time and filtering mechanism to manage trades. Features Fully automated Forex trading robot A safe, accurate and unique trading strategy Developed with over 5 years of data Effective Money Management, Exponential growth Start with as low as $50 Works on all brokers preferable low spread brokers. Parameters No_of_Tra
MMMRSI for scalpers
Andre Tavares
Experts
RSI EA Revolutionize Your Trading with Our Cutting-Edge RSI E Expert Advisor Tired of spending countless hours analyzing charts? Our advanced Expert Advisor, powered by the robust RSI E indicator and equipped with a sophisticated trailing stop loss feature, offers a fully automated solution to your trading needs. Key Features: * Fully Automated Trading : Set it and forget it! Our EA executes trades based on precise signals generated by the RSI E indicator. * Advanced Risk Management : Protect yo
Octopus Super Trend Master
Cesar Castro Barbosa
Experts
This Expert Advisor is designed to enter orders according to trend parameters of other TimeFrames, MACD and Moving Averages as well as the characteristics of each currency pair to assist in the decision to invest. It has the possibility to enter the market in the opposite direction of movement (reverse). Position is plotted by a stoploss and static takeprofit, based on price..  Operation : You work with regular variable spread brokers and generally work best on the currency pairs below, so it i
Trendline Magic
Chaiya Srisawat
5 (1)
Experts
Multi Feature Robot suit for trading in semi automatic mode. The robot uses Heiken Ashi indicator to form signals. It provides two options for trades. 1. Heiken Ashi trade - use signal trade for buy and sell. 2. Reverse trade - use Heiken Ashi stop loss for buy stop and sell stop. Also, provide additional feature for a trader which is: 3. Trend line trade - use trend line for buy and sell. This trend line trade feature is not for fully automated trading because it needs trend line input. Trader
ProTradeBot
Vladislav Filippov
Experts
ProTradeBot is a fully automated trading advisor. The configuration of the advisor's program settings is based on the use of a safe trading strategy, which implies closing a trade when a positive progression of profitability of several points is achieved, which allows the buyer to minimize the leakage of funds from opening unprofitable trades. The Expert Advisor has special utilitarian macros and settings that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of profitability from trad
Finance Craft mt4
Ivan Simonika
Experts
The Finance Craft bot is suitable for everyone who was looking for a universal scalpel but cannot dwell on a specific product, because in all of them it notices flaws or does not understand the trading strategy. For those who fall into this category of searchers, there is good news - this bot is for you! In the description presented below, only essential information will be provided, and nothing superfluous. The first important point is that the bot works on both Netting and Hedging account typ
LR Hedging Multiply
Sahutchai Theppikul
Experts
Recommendation Currency pair:EURUSD GPBUSD AUDUSD AUDCAD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD AUDCHF AUDJPY EURAUD EURCAD EURCHF Timeframe: M30,H1,H4 Minimum deposit: 10,000 USDcent Account Type: Cent (lot start 0.01) Account Type Trade: Hedge,Free Swap Setting                      Hedging Setting LOT_Percent_Balance    :  Percent Balance Near_PIP        :  Near Martingale (different each Currency pair) Time_Frame        : Time Frame Hedging Martingale_Normal    : Martingale Multiply Close_All_Profit_
Advanced MACD EA
Radek Reznicek
Experts
Advanced MACD  is a safe and fully automated EA. This EA uses MACD indicator with double confirmation set and filtering by range of latest price movements. Every order has stop-loss and the EA has implemented advanced filtering functions together with spread and slippage protections. This EA does  NOT use  the dangerous strategies like Martingale, etc. Advanced MACD is  NOT  a tick scalper that produces high number of trades per day and it is  NOT  dependent on every point of price. This EA is 
MartingCandleMT4
Lungile Mpofu
Experts
Martingale Candle EA   is a simple martingale EA based on candlestick and price only(Ask/Bid). The EA has Stop Loss and Take profits levels to reduce risk and to manage funds. Martingale strategies are high risk strategies used and this EA use these strategies in a better low risk because of its smaller Stop loss to Take profit. With this EA you simply attach on your chart and it does all. You are advised not to interfere with the bot so as to maintain its accuracy. You can trade   PERSONAL   or
Samurai Jet Pro
Hiroki Fukumi
Experts
Please download the demo and try this out! LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Overview: This EA aims for profits through contrarian trading. It primarily uses oscillator-type indicators to capture short-term price movements and enters positions at times identified as rebounding against the direction of significant trends. It does not use martingale. Currency Pair: USD/JPY Timeframe: 5 Minute (5M)   Please ensure to use the 5-minute timeframe. Parameters: Ma
Samurai Gotobi Pro
Hiroki Fukumi
Experts
Please download the demo and try this out! LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Overview: This EA is based on a unique trading logic in the Japanese market called "GOTOBI." "GOTOBI" refers to a trading method that takes advantage of specific conditions in the Japanese market. In Japan, at 9:55 AM every day, financial institutions determine the benchmark rate for foreign exchange transactions. Import companies often place buy orders for the US dollar around th
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Total Lock MT4
Vadim Zotov
5 (2)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
Plus de l'auteur
According To The TREND
Dmitrii Orlovskii
Experts
Le conseiller entre sur le marché avec une forte probabilité de début de tendance.   PAS de méthodes toxiques conduisant à la vidange - pas de grille et martingale . Pour chaque position , une perte Stop-Loss est établie en pourcentage du dépôt ( recommandation -2% )et un profit de prise 5-10 à la perte Stop. Chaque position est suivie d'un arrêt de fuite. Testé depuis 2010 avec un risque fixe de 20 $ par transaction (équivalent à 2% de 1 000$). Les tests à risque fixe permettent de voir le bon
A pattern at the resistance or support level
Dmitrii Orlovskii
Experts
The bot searches for 16 patterns of 4 bars at a strong support or resistance level. The levels are being searched on a higher timeframe.Moreover, patterns can be on M1, and levels are taken from M5 or M15. As testing has shown, levels from different timeframes are rarely duplicated, i.e. different returns are obtained. Therefore, the set files are separate and the Expert Advisor distinguishes between open transactions on Magik. The testing was conducted over the period of 15 years 2010-2024(12)
MS A pattern at the resistance or support level
Dmitrii Orlovskii
Experts
Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site +Signals+My   trading since February.  The risk is 0.25% per transaction from the deposit( recommended) It is for fans of the stock market , where a profit of 30 % per year is considered a very good result . For such results , you can even reduce the risk to 0.1 % in the settings , which will increase the resistance to draining the deposit . The Expert Advisor searches for 16 patterns of 4 bars at a strong support or resistance leve
AT MM Pro
Dmitrii Orlovskii
Experts
Signal  https://www.mql5.com/en/signals/2318141?source=Site +Signals+From+Author  . The risk is 2% per transaction from the deposit( recommended). The working timeframe is M1 . The Expert Advisor enters the market with a high probability of a trend starting . THERE are NO toxic methods leading to the draining of the deposit - THERE is NO grid and NO martingale . A stop loss percentage of the deposit is set for each position ( -2 % recommendation ) and a take profit of 5-10 to the stop loss . Eac
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis