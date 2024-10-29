MT5 Telegram Control Pro est un bot de trading avancé conçu pour s'intégrer parfaitement à MetaTrader 5, permettant une gestion efficace et flexible du trading directement via Telegram.





Avec des opérations intuitives basées sur des commandes, ce bot permet aux traders de tous niveaux d'exécuter des ordres, de gérer des positions, de surveiller les conditions du marché et d'automatiser des stratégies via des conseillers experts (EA) en temps réel. Que vous soyez un trader novice ou chevronné, MT5 Telegram Control Pro fournit un outil puissant et convivial pour rationaliser et améliorer l'expérience de trading.





Avantages

Efficacité et flexibilité : permet la gestion du trading en déplacement, vous libérant de la surveillance constante du bureau.





Interface conviviale : structure simple basée sur des commandes adaptée à tous les niveaux de trader.





Notifications et informations en temps réel : recevez des mises à jour et des alertes instantanées sur les principaux changements du marché pour prendre des décisions de trading éclairées.





Rapports complets : offre des informations détaillées sur les performances pour affiner les stratégies.





Intégration transparente avec MetaTrader 5 : développée spécifiquement pour MT5, garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Exécutez des transactions via des commandes Telegram sans changer de plateforme.





Commodité et accessibilité : exécutez des transactions et gérez votre portefeuille directement depuis Telegram, disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour la surveillance et le trading à tout moment et en tout lieu.





Automatisation et stratégies personnalisables : automatisez les stratégies de trading pour réduire la prise de décision émotionnelle et adaptez les paramètres en fonction de la tolérance au risque et des préférences.





Sécurité renforcée : utilise des connexions sécurisées et des méthodes d'authentification pour protéger les données des utilisateurs et les comptes de trading.





Fonctionnalités :





Placement d'ordres sur le marché et en attente





Commandes avancées d'arrêt et de limite





Gestion des conseillers experts (EA)





Gestion des listes de surveillance





Graphiques et outils visuels





Gestion des positions et des transactions





Alertes et notifications automatisées





Rapports en temps réel et suivi des performances

Prérequis et configuration





Enregistrez un bot sur Telegram avec BotFather.





Prenez note du jeton de bot généré ainsi que de l'identifiant du canal.





Le EA Telegram sera placé sur n'importe quel graphique, n'importe quelle période.

Conclusion





Avec Telegram Trader PRO, les traders peuvent exploiter la puissance de l'automatisation tout en profitant de la commodité de gérer leurs transactions dans l'interface familière de Telegram. Ce bot simplifie non seulement le processus de trading, mais permet également aux utilisateurs d'avoir des informations en temps réel et de contrôler leurs activités de trading.





--Configuration de Telegram--





--guide simplifié pour configurer un bot Telegram pour MetaTrader 5 afin de recevoir des mises à jour de trading--





Ouvrez Telegram et recherchez « BotFather » : lancez Telegram, recherchez « BotFather » et sélectionnez-le.





Créez un nouveau bot :





Envoyez /start puis /newbot à BotFather.

Donnez à votre bot un pseudo et un nom d'utilisateur (se terminant par « bot »).





Enregistrez votre jeton API : BotFather fournira un jeton API. Enregistrez-le pour plus tard.





Créez un canal ou un groupe Telegram : définissez l'endroit où vous souhaitez recevoir les mises à jour de trading si vous ne l'avez pas déjà fait.





Ajouter un bot en tant qu'administrateur :





Ouvrez le canal/groupe, allez dans « Gérer » et ajoutez le bot en tant qu'administrateur.

Récupérez l'ID du canal/groupe :





par le jeton API de votre bot). Ouvrez un navigateur et saisissez https://api.telegram.org/bot& ;lt;token>/getUpdates (remplacez

Recherchez l'entrée « chat » :{« id » : avec un nombre négatif : il s'agit de l'ID de votre canal/groupe.

Configuration de MetaTrader 5 :





Dans MT5, allez dans « Outils » > « Options » > « Expert Advisors ».

Autorisez WebRequest et ajoutez https://api.telegram.org à la liste des URL.

Attachez l'utilitaire :





Attachez l'utilitaire à votre graphique MT5 et renseignez votre jeton, votre ID de chat et votre numéro magique (pour la sélection des transactions).

Commencez à recevoir des mises à jour : votre bot est maintenant prêt à envoyer des mises à jour et des alertes de trading à votre canal ou groupe Telegram.