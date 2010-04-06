Regardez les tutoriels vidéo de Market sur YouTube
Comment acheter un robot de trading ou un indicateur
Exécutez votre EA sur
hébergement virtuel
hébergement virtuel
Test un indicateur/robot de trading avant d'acheter
Vous voulez gagner de l'argent sur Market ?
Comment présenter un produit pour qu'il se vende bien
Malheureusement, "Nasdaq M1" n'est plus disponible à l'achat.
Si vous avez déjà acheté ce produit, vous pouvez continuer à l'utiliser sans aucune limitation et installer de nouvelles copies tant qu'il vous reste des activations :
- Ouvrez votre terminal MetaTrader 4.
- Spécifiez les identifiants de votre compte MQL5.community dans les paramètres : menu Outils\Options\Communauté.
- Accédez à l'onglet "Market" puis à l'onglet "Achats".
- Cliquez sur le bouton "Installer" situé à droite du nom du produit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation.
Découvrez d'autres applications MetaTrader 4
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intel
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (13)
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Présentation Quantum Emperor EA , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel! Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (147)
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (39)
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (7)
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function - shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
PROP FIRM PRÊT ! ( télécharger SETFILE ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (422)
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
CyNera : Votre trading, notre technologie Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues Copies disponibles: 4 Le trading de l’or, l'un des instruments les plus volatils du marché, exige précision, analyse approfondie et gestion rigoureuse des risques. Le conseiller expert CyNera intègre harmonieusement ces éléments dans un système sophistiqué conçu pour l
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification across pairs. My focus has been on creating an advisor that would use the best indicators combined, albeit with different parameter settings. The s
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
Game Change EA est un système de trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur Game Changer. Il vend automatiquement dès l'apparition d'un point rouge et poursuit la vente jusqu'à l'apparition d'une croix jaune, signalant une possible fin de tendance. Le même principe s'applique aux achats : dès l'apparition d'un point bleu, l'EA initie une position d'achat et la clôture dès qu'une croix jaune est détectée. Cet EA est adapté à toutes les paires de devises et à toutes les unités de temps, m
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
BLACK FRIDAY – 42% OFF NOW! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the p
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk. EA is opt
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
2 copies left for $199 Next price ---> $249 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.69 (13)
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct : CLIQUEZ ICI Version MT5 : CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King : Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle Votre tradin
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
The product will copy all telegram signal to MT4 ( which you are member ) , also it can work as remote copier. Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1200 | 3/10 spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000 | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
EA Aurum Trader combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel! Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi! Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.43 (14)
AW Trend Predictor EA - un conseiller expert qui négocie à l'aide des signaux d'indicateur de tendance AW Trend Predictor. Utilise les stratégies d'indicateurs TakeProfit et StopLoss. Peut utiliser le filtrage multi-période. A un StopLoss fixe ou un StopLoss calculé par l'indicateur. Le travail basé sur le temps et le calcul de la moyenne sont fonctionnellement possibles. Instruction and description -> HERE / MT5 version -> HERE Avantages: Utilise un StopLoss fixe ou un StopLoss dynamique
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
ThraeX – Scalping sur M1 (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.93 (30)
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et des statisti
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Squid Grid AI MT4
Christophe Pa Trouillas
Tradez plus intelligemment et plus sûrement avec un EA de grille multi-actifs diversifié en risque alimenté par une gestion des risques par IA . SQUID GRID AI est un système sophistiqué basé sur la grille qui capitalise sur les opportunités de retour à la moyenne sur 6 instruments non corrélés. Il optimise la pondération du portefeuille pour maximiser les profits tout en gérant activement les risques grâce à une surveillance du marché alimentée par l'IA et des protocoles de protection multicouch
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (1)
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24. Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.09 (22)
Le Market Reversal Alerts EA est alimenté par l'indicateur du même nom (disponible ici) et se négocie en fonction des changements de structure du marché. L'EA prendra par défaut un échange chaque fois qu'une alerte d'inversion du marché est envoyée par l'indicateur et échangera ces alertes en fonction des conditions et des filtres que vous avez définis dans les paramètres EA. Il dessine des rectangles de support lorsque le prix évolue dans sa direction de tendance actuelle et se négocie lors
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (10)
EA Quantum Scalper GBPUSD is an automated trading system designed for the GBPUSD currency pair. Employing a scalping strategy and sophisticated position management, it aims to deliver high returns while minimizing risk. The EA analyzes tick patterns, price movements, and momentum, using unique entry points to identify potential trading opportunities. To safeguard profits and enhance efficiency, each trade is equipped with maximum Stop Loss levels and a Trailing Stop feature. Bonus: get free E
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
Pingo Pingo est un robot de trading entièrement automatisé, conçu pour un trading stable et sécurisé sur le marché des changes. Ce conseiller est conçu en mettant l'accent sur un contrôle strict des risques et l'absence de stratégies dangereuses telles que la martingale, les grilles ou le lissage. MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Comment ça marche Pingo analyse les tendances des prix et la dynamique du marché à court terme grâce à des filtres de volatilité intelligen
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Dark Gold is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on Dark Support Resistance indicator (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you Buy this Expert Advisor you can write a feedback at market and get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance