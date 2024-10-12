EuroSurge MT5

5

EuroSurge MT5 v3.2

Pas de jargon marketing autour de l’IA, pas de backtests trompeurs — juste de la transparence.

Signal(s) en direct contrôlé(s) par l’utilisateur :

Wise Millennial Trader

Contactez-moi si vous souhaitez ajouter votre propre signal utilisant EuroSurge.

EuroSurge 3.2 est un système de trading automatique sophistiqué qui fait partie intégrante de mon portefeuille de trading actif.
Cet Expert Advisor (EA) est optimisé pour IC Markets, et je recommande ce courtier pour des performances optimales.
Si vous utilisez un autre courtier, en particulier pour le trading prop, vous pouvez utiliser un compte IC Markets comme fournisseur de signaux et copier les trades vers votre courtier préféré.
Contactez-moi pour obtenir de l’aide pour ce type de configuration.

La philosophie d’EuroSurge :

Créer un seul système polyvalent capable d’exécuter de nombreuses stratégies de trading personnalisables, au lieu de diviser les fonctionnalités entre plusieurs produits.
EuroSurge continuera d’évoluer avec des améliorations et des extensions constantes.

Paires de devises prises en charge :

  • EURUSD

  • EURGBP

  • GBPUSD

  • XAUUSD

  • AUDCAD

Évolution et engagement :

EuroSurge 3.2 s’appuie sur les retours de la communauté et mon expérience personnelle du trading pour un affinement continu.
Cette version introduit d'importantes améliorations par rapport à la version 2.5, avec plus de 70 configurations stratégiques uniques, conçues pour s’adapter à différents styles de trading.
Elle intègre également une gestion de l’argent avancée et des mécanismes de contrôle du risque adaptés aux conditions de marché dynamiques.

Solde de départ minimum recommandé :

100 à 300 $

Nouvelles fonctionnalités et améliorations de la v3.2 :

Notes sur les paramètres d’entrée
Notes de mise à jour

  • Mode de trading multi-symboles : permet de trader plusieurs instruments simultanément.

  • Cadre stratégique élargi :
    Comprend désormais plus de 70 stratégies avec des ensembles spécifiques pour chaque symbole pris en charge.
    Chaque stratégie peut utiliser jusqu’à 7 indicateurs et leurs variations (MA, RSI, MACD, Bandes de Bollinger, Stochastique, LWMA) pour une exécution précise des ordres.

  • Filtres horaires et d’actualités améliorés :
    Limites d’heures de trading globales, et filtre d’actualités complet (UseNewsFilter) pour suspendre ou fermer les positions lors des événements à fort impact, avec des niveaux d’impact et tampons de temps configurables.

Configuration système minimale :

En raison du grand nombre de stratégies intégrées, cet EA est plus gourmand en ressources que la moyenne.

  • Exigence minimale : 4 Go de RAM

  • Exigence recommandée : 8 Go de RAM

Veuillez vérifier les ressources de votre VPS avant achat.

Support et contact :

Pour toute question, demande de personnalisation ou support, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message direct.
Merci pour votre soutien !

Si vous trouvez EuroSurge 3.2 utile, merci de laisser un avis afin d’aider d’autres traders à le découvrir.


Avis 4
KevinDWORZAK
29
KevinDWORZAK 2025.05.27 12:27 
 

An honest review on the first EA I buy as a trader with a few years of experience : I have been backtesting this EA in every way possible, also done live trading with it. It is exactly as described. The winrate is accurate and even though I haven't had it for the longest time I can already tell you it has been profitable. More importantly, the creator is very concerned with everyone's profits. He makes sure everything works properly for you and is 100% transparent on how he does and sees things. You can ask him any question and he will gladly answer (and fast) That is the biggest plus compared to other creators that tell you you are the problem when their grid system stop working haha (and they will) There is a real logic behind this EA. I can’t imagine the amount of work that has been put in this bot but wow congrats. That is all I can say. All I wish now is for this EA to work for as long as possible and my only regret is not finding it sooner !! 😁

Kim Vergil Baer
159
Kim Vergil Baer 2025.05.03 08:13 
 

The EA is completely reliable and it has been profitable specially with the new update. He is also responsive when you message him directly here. The developer, Lackay, has a Youtube channel where he post video updates about his EA. Just search EuroSurgeEA and you'll see his channel, consider subscribing to show support. He is one of the legitimate EA Developer here in MQL5. No questions asked, just buy the EA and see for yourself. 5 STAR RATING FOR YOU BROTHER. 💯👌🏻

Sushil Mehra Kewal Krishan
127
Sushil Mehra Kewal Krishan 2025.04.08 20:47 
 

my first and best EA i want. its working like a charm on both currency pairs. no more words just go for it.

Filtrer:
