Advanced Sniper Robot mq

ADVANCED SNIPER ROBOT est un système de trading automatique précis avec un taux de réussite de plus de 85 % pour les traders professionnels.





Cet EA est l'un des robots de scalping les plus stables, cohérents et rentables au monde.





Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5.





Ce robot est une version avancée du brillant MULTI SNIPER EA.





Utilisez 2 Set_files de la section "Commentaires" pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA





Ainsi, par rapport à la version de base de MULTI SNIPER EA, la version avancée est destinée aux personnes ayant un esprit d'ingénierie qui aiment jouer avec de nombreux paramètres différents et ajuster le système en fonction de leurs propres besoins. La version de base est destinée aux personnes qui souhaitent installer le système une seule fois et le laisser fonctionner.





Caractéristiques supplémentaires d'ADVANCED SNIPER ROBOT par rapport à MULTI SNIPER EA de base :

- Paramètres de spread supplémentaires.

- Fonction sans couverture.

- Volatilité réglable - Stop Loss adaptatif.

- Filtres de sortie réglables.

- Affichage SWAP pour Long/Short.

- Options Fixed_SL et Fixed_TP.





Commun aux deux versions :

- L'EA définit automatiquement le SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.

- Le robot dispose d'une gestion automatique des risques (par défaut) et d'options de lot fixe.

- Paramètre de sensibilité d'entrée de transaction réglable.

- Pas de trading pendant le week-end.

- Filtre de temps de fonctionnement précis avec une précision de 1 minute.

- Affichage SPREAD intégré.

- Le robot a la fonction BreakEven.

- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.

- Les paires les plus recommandées sont GBPCAD, GBPAUD.

- Pas de trading martingale/grid dangereux. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.

- Heure de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance de trading américaine jusqu'au milieu de la séance asiatique en fonction du filtre temporel dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant la durée de fonctionnement, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA est un système de trading de sniping.

- Période : uniquement M15.





Comment installer :

- Le système nécessite un compte de trading MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques GBPCAD, GBPAUD.

- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.

- Attachez le robot à chaque graphique et appliquez le « Set_file » correspondant à EA sur chaque graphique (obtenez tous les Set_files dans la section « Commentaires » de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.

- Définissez la valeur de risque automatique pour chaque paire dans les paramètres EA en fonction de vos besoins (ou utilisez simplement la valeur par défaut).

- Le robot fait tout automatiquement - il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser le PC fonctionner (ou d'utiliser simplement le VPS).





IMPORTANT !!! Pour de meilleures performances du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HEURES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_watch = GMT+2 (en période d'heure normale) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires d'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à vérifier cela et fournirai les fichiers Set_files associés si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.

- MISES À JOUR D'EA : Il est nécessaire d'utiliser la dernière version d'EA.