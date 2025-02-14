Arrow X
- Indicateurs
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Version: 1.4
- Mise à jour: 14 février 2025
- Activations: 10
Un indicateur de flèche non repeint pour aider avec les entrées
De meilleurs signaux sont donnés sur les marchés en tendance
Attendez que la barre actuelle se ferme pour verrouiller la flèche en place
Chargez simplement sur le graphique sans aucun paramètre à confondre
La couleur et la taille de la flèche peuvent être ajustées
L'indicateur peut être utilisé avec n'importe quelle paire ou n'importe quelle période - Forex, crypto.....
Mieux vaut trader avec la tendance à plus long terme
