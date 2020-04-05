TIO Global MT5

Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения.

Мы имеем:

1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.

По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается.

2-Скользящую среднюю.

И вот Если мы берем STD=MA

То есть когда у нас период STD= периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.

Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.

Это не означает, что у нас все сделки закрываться будут в профит. Средняя цена так же меняется, и у нас уже может закрыться и в минус. Но главное, это что мы не навязываем рынку свои желания, мы берем что нам дает рынок.

Настройки:

max_spread - Максимальный спред

trade buy - Открывать сделки в покупку

trade sell - Открывать сделки в продажу

TIMEFRAMES - Рабочий таймфрейм

Set Name - Название сета

Comments Orders - Комментарии ордеров.

take profit - Тейк в пунктах

stop loss - Стоп

For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.

Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02

Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.

atr period - Период фильтра АТР

atr above -Выше этого уровня АТР сделки не открывать

Use Recovery - Включить закрытие только в плюс

Use arithmetic lot multiplier - включить математическую прогрессию

Grid Step - Шаг сетки

grid step atr - включить шаг сетки по АТР

grid step atr tf - Таймфрейм АТР для шага сетки

grid step atr period - Период для АТР для шага сетки

Max Orders - Максимальное количество ордеров в сигнале

Recovery Factor - Множитель колена

Start Factor Knee - С какого колена начинать умножение

Close grid by - Закрывать сетку по ТП или Скользящей средней

From what bar start reduce TP (0-off) - Через сколько баров начать уменьшать ТП

Step for take reducing - шаг уменьшения

Lower limit for TP - До какого ТП уменьшать

StDev period - Период СТД сигнала

StDev level - Уровень СТД

Include MA as filter - Использовать или нет этот СТД в фильтре по МА

grid order number for tp 0 - колено сетки с которого обнулить tp (0=off)

recovery take profit is n orders- до какого ТП уменьшить

Panel - Включить или отключить торговую панель.

Enable background - Включить или отключить задний фон.

AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT ( удалите пробелы! ):

Параметры настройки времени и дней недели торговли.

Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.



