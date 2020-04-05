TIO Global MT5

Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения.

Файлы настроек  + Тесты для всех покупателей в закрытой группе!

Мы имеем:
1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается.
2-Скользящую среднюю.

И вот Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD= периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.
Это не означает, что у нас все сделки закрываться будут в профит. Средняя цена так же меняется, и у нас уже может закрыться и в минус. Но главное, это что мы не навязываем рынку свои желания, мы берем что нам дает рынок.

Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender

Настройки:

max_spread - Максимальный спред

trade buy - Открывать сделки в покупку

trade sell - Открывать сделки в продажу

TIMEFRAMES - Рабочий таймфрейм

Set Name - Название сета

Comments Orders - Комментарии ордеров.

take profit - Тейк в пунктах

stop loss - Стоп

For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.

Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02

Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.

atr period - Период фильтра АТР

atr above -Выше этого уровня АТР сделки не открывать

Use Recovery - Включить закрытие только в плюс

Use arithmetic lot multiplier - включить математическую прогрессию

Grid Step - Шаг сетки

grid step atr - включить шаг сетки по АТР

grid step atr tf - Таймфрейм АТР для шага сетки

grid step atr period - Период для АТР для шага сетки

Max Orders - Максимальное количество ордеров в сигнале

Recovery Factor - Множитель колена

Start Factor Knee - С какого колена начинать умножение

Close grid by - Закрывать сетку по ТП или Скользящей средней

From what bar start reduce TP (0-off) - Через сколько баров начать уменьшать ТП

Step for take reducing - шаг уменьшения

Lower limit for TP - До какого ТП уменьшать

StDev period - Период СТД сигнала

StDev level - Уровень СТД

Include MA as filter - Использовать или нет этот СТД в фильтре по МА

grid order number for tp 0 - колено сетки с которого обнулить tp (0=off)

recovery take profit is n orders- до какого ТП уменьшить 

Panel - Включить или отключить торговую панель.

Enable background -  Включить или отключить задний фон.

AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

  • Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT (удалите пробелы!):

      1. https: //ec.forexprostools.com
      2. https: // www. worldtimeserver.com
      3. http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&amp;importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1

    Параметры настройки времени и дней недели торговли.
    Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.


    Потенциальные риски:

    • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
    • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
    • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.


