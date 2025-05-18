SimSim Arrow MACD MT5

SimSim Arrow MACD est un indicateur standard de « convergence/divergence des moyennes mobiles », mais dans une version flèche.


Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta.

Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles.

L'indicateur génère des signaux fléchés 1 ou 2 :
  1. La ligne principale franchit le niveau zéro +- Delta
  2. La ligne de signal franchit le niveau zéro +- Delta

Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement.

Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable.

Cependant, son objectif secondaire est de servir de fournisseur de signaux pour l'utilitaire « CONTROL DEAL ».
La symbiose entre l'indicateur et cet utilitaire vous permet non seulement de voir le signal, mais également de conclure une transaction en fonction de celui-ci.
Si vous souhaitez travailler efficacement avec ces signaux, téléchargez l'utilitaire gratuit : SimSim Control Deal MT5.
Les signaux de la série d'indicateurs « SimSim ARROW » captivent les traders par leur évidence et leur clarté, ce qui les rend plus attractifs par rapport aux conseillers. La clarté visuelle de l'indicateur est révélée au moment où la flèche apparaît - c'est le moment d'ouvrir une transaction ! En revanche, lorsqu’on fait appel à des conseillers, les événements se déroulent souvent de manière voilée, et le trader ne comprend pas toujours clairement pourquoi une opération particulière a été initiée, car beaucoup de choses restent cachées dans les coulisses des algorithmes. Dans ces indicateurs, tout est transparent et accessible ! Vous pouvez utiliser ces indicateurs individuellement ou en combinaison, ce qui ouvre de nouveaux horizons d’analyse. Les options d'indicateurs offrent une variété de téléchargements et leurs possibilités sont infinies. Aucune restriction ne fera obstacle à votre succès, car vous pouvez utiliser des centaines d'indicateurs en même temps, créant des stratégies et des combinaisons uniques qui vous permettent d'atteindre une efficacité maximale dans le trading.
Paramètres de l'indicateur uniquement pour travailler avec « CONTROL DEAL »
  • Sélection des paramètres d'ouverture des transactions :
  • Pas d'offres, offres d'ACHAT et de VENTE, offres d'ACHAT uniquement, offres de VENTE uniquement.
  • Barre de départ pour le calcul de l'indicateur d'ouverture de transaction. Le numéro de barre de départ par défaut pour l'ouverture d'une transaction = 1.
  • Liste des intervalles de temps pour le fonctionnement de l'indicateur.(60,H4,D1...). Liste des intervalles de temps pour les signaux à partir desquels les transactions seront ouvertes.
Liste complète des indicateurs de la série « SimSim ARROW ».
  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku


Produits recommandés
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experts
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indicateurs
RSI Momentum Shift Detector - Momentum Change Indicator OVERVIEW RSI Momentum Shift Detector is a technical indicator designed to detect significant changes in price momentum using RSI analysis. The indicator identifies momentum shifts that may indicate potential trend changes or continuation patterns. MOMENTUM ANALYSIS Detection Methods - RSI level changes - RSI slope analysis - Momentum acceleration/deceleration - Divergence detection - Overbought/oversold transitions Shift Types Detecte
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicateurs
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicateurs
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Tough MACD
Florian Leonhard Schaal
Indicateurs
Tough MACD - Advanced MACD with Divergence Detection, by Tough Cookie Traders Tough MACD is a powerful and customizable MACD indicator for MetaTrader 5 that enhances classic MACD analysis by incorporating automatic divergence detection. Designed for traders who rely on momentum and trend reversal signals, this indicator helps identify potential market turning points with visual cues. Key Features: Customizable MACD Settings – Adjust Fast EMA, Slow EMA, and Signal SMA periods to fit your tradin
FREE
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indicateurs
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.53 (30)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indicateurs
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
MACD indicators
Xiao Dong Feng
Indicateurs
MACD indicators https://mql5.com This MACD indicator looks slightly different from the MACD indicator found in many other charting software. When the value of the signal line parameter is greater than the value of the MACD parameter, the indicator will give a buy prompt, and when the signal line parameter is less than the value of the MACD parameter, the indicator will give a sell prompt.
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicateurs
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicateurs
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicateurs
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Divergence Force
Alessandro Riggi
4.5 (2)
Indicateurs
Divergence Force Indicateur de Divergence Description Divergence Force  est un indicateur conçu pour identifier les divergences entre le prix d'un actif et le MACD (Moving Average Convergence Divergence). Cet indicateur trace automatiquement les lignes de tendance sur les sommets et les creux du prix et du MACD, mettant en évidence les opportunités de trading potentielles. Fonctionnalités Principales Identification Automatique des Divergences : L'indicateur détecte automatiquement les divergence
FREE
PFKBreakOut
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator displays breakouts on Point-And-Figure-like or Kagi-like custom symbol charts, generated by special expert advisers, such as PointFigureKagiCharts . This indicator is applicable only for custom instruments generated in appropriate way (with time-invariant bars which are multiples of a predefined box size). It makes no sense to apply it to other charts. The breakouts in up or down direction are marked by arrows. The breakout price is found at crossing of one of imaginary lines of
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Original MACD
Kirill Paskhin
5 (6)
Indicateurs
Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), используемый в техническом анализе для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек. Встроенный в MetaTrader 5 индикатор MACD не соответствует задумке автора (Gerald Appel): -линия MACD графически изображена в виде гистограммы, однако гистограммой отражается разница между линией MACD и сигнальной линией;  -сигнальн
FREE
Three Moving Averages
MetaQuotes Ltd.
3.2 (25)
Experts
The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA. Trade signals: Buy signal: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (upward trend). Sell signal: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (downward trend). Input parameters: Inp_Signal_ThreeEMA_FastPeriod = 8; Inp_Signal_ThreeEMA_MediumPeriod = 38; Inp_Signal_ThreeEMA_SlowPeriod = 48; Inp_Signal_ThreeEMA_StopLoss = 400; Inp_Signal_ThreeEMA_TakeProfit = 900; Inp_
FREE
MACD candles bars or lines
Alexey Viktorov
5 (1)
Indicateurs
This is an ordinary MACD indicator displayed in the main window according to the selected chart style, i.e. Bars, Candlesticks or Line. When you switch the chart type, the indicator display also changes. Unfortunately I could not improve the chart type switching speed. After switching, there are delays before the arrival of a new tick. The indicator parameters Fast EMA period Slow EMA period Signal SMA period Applied price
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.7 (10)
Indicateurs
It is the MQL5 version of zero lag MACD that was available for MT4 here: https://www.mql5.com/en/code/9993 Also there was a colored version of it here but it had some problems: https://www.mql5.com/en/code/8703 I fixed the MT4 version which has 95 lines of code. It took me 5 days to write the MT5 version.(reading the logs and testing multiple times and finding out the difference of MT5 and MT4!) My first MQL5 version of this indicator had 400 lines of code but I optimized my own code again and n
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
MACD with Histogram Color Change
Tiago Azevedo Amorim Martins
Indicateurs
This Indicator works as a momentum oscillator however it is most used to surf the trends. Despite of being an oscillator, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) doesn't work with over limit conditions (such as OverBought or OverSold). Graphically it's shown as two lines and an histogram with the diference of them. Standard metatrader has this indicator, however with only the two lines and without the histogram. This way it is much easier to read and uderstand it.
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicateurs
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Indicateurs
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
MACD Intraday Trend
JETINVEST
4.8 (54)
Indicateurs
MACD Intraday Trend est un indicateur développé à partir d'une adaptation du MACD original créé par Gerald Appel dans les années 1960. Au cours des années de trading, il a été observé qu'en modifiant les paramètres du MACD avec les proportions de Fibonacci, nous obtenons une meilleure présentation de la continuité des mouvements de tendance, ce qui permet de détecter plus efficacement le début et la fin d'une tendance de prix. En raison de son efficacité à détecter les tendances des prix, il est
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
Indicateurs
This indicator is a straight port of a well known MetaTrader 4 indicator that is freely available on the Internet. It does not redraw at all. It implements a type of breakout strategy. The arrows indicate market direction. Use the indicator on M15 charts and higher. The indicator draws two bands near price action and generates signals when the price closes below the lower band and also above the upper band. The indicator uses periodic highs and lows to calculate upper and lower threshold bands.
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Basé sur l’indicateur Trend Catcher, l’un des plus appréciés par les traders, et après de nombreuses demandes, nous avons enfin le Trend Catcher EA. Un Expert Advisor de nouvelle génération qui combine automatisation algorithmique et contrôle manuel direct, offrant une maîtrise totale du marché . Rapide, adaptable, conçu pour les traders qui valorisent la clarté, la performance et la liberté de décision . Développé et optimisé spécifiquement pour EURUSD avec des données ti
FREE
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur "HLC_bar_MT5 Wyckoff" pour MT5 a été créé pour faciliter l'analyse au moment de la négociation. La barre HLC a été utilisée par Richard Wyckoff et est actuellement largement utilisée dans les opérations "VSA". Wyckoff a découvert que l'utilisation de High, Low et Close rend le graphique beaucoup plus propre et plus facile à analyser. L'indicateur "HLC_bar_MT5 Wyckoff" permet : # Modifiez la largeur de la barre ; # Laissez la barre de la même couleur ; # Et mettez en évidence le bar
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (46)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.22 (23)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (26)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicateurs
Tout simplement, vous pouvez commencer à trader lorsque le mouvement des chiffres blancs — appelés « pips » — commence à apparaître à côté de la bougie actuelle. Les « pips » blancs indiquent qu’un ordre d’achat ou de vente est actuellement actif et évolue dans la bonne direction, comme le montre leur couleur blanche. Lorsque le mouvement des pips blancs s’arrête et devient vert statique, cela signale la fin de la dynamique en cours. La couleur verte des chiffres représente le profit total réal
TPTSyncX
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT, le support EA et le guide complet, veuillez visiter – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Repérez la Tendance. Lisez le Motif. Chronométrez l'Entrée. 3 étapes en moins de 30 secondes ! Négociez sans effort — aucune analyse requise, votre assistant intelligent est prêt à simplifier votre flux de travail Fini la surcharge de graphiques. Négociez en toute confiance grâce à la détection intelligente de biais. Compatible avec toutes les devises, crypto-monnai
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicateurs
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicateurs
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Achetez RFI LEVELS maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de niveaux avancés Pour recevoir, écrivez en messages privés. INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicateurs
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicateurs
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicateurs
Présentation du   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandeliers en barres col
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Point Directions MT5 - Un indicateur montrant les niveaux ponctuels de support et de résistance lorsque le prix bouge. Les flèches indiquent les rebonds de prix dans les directions indiquées. Les flèches ne sont pas redessinées, elles se forment sur la bougie courante. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Il existe plusieurs types d'alertes. Possède des paramètres avancés pour personnaliser les signaux de n'importe quel graphique. Peut être configuré pour négocier avec la t
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (2)
Indicateurs
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [ Download PDF ] CDV Swing Aggressive Score Guide : [ Download PDF ] Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta vo
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Plus de l'auteur
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
L'utilitaire fonctionne avec des lignes horizontales : Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 . Ces lignes, qui ont des noms strictement fixes, sont dessinées par le trader indépendamment sur n'importe quel graphique de son terminal. Il existe des options permettant de créer toutes les lignes à la fois ou de sélectionner l'une des quatre. Le but des lignes devient évident lorsqu’on regarde leurs noms. Les lignes Prof1 et Prof2 indiquent les niveaux de Take Profit de la transaction, mais sont présentées sou
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
L'utilitaire ouvre des transactions sur la base des signaux des indicateurs de la série "SimSim ARROW". Version pour MetaTrader 4 L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ». Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ». Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des indic
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
L'utilitaire ouvre des transactions en fonction des signaux de la série d'indicateurs « SimSim ARROW ». Version pour MetaTrader 5 L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ». Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ». Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des ind
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicateurs
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Un indicateur très simple mais efficace. Il est basé sur la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku et la MA moyenne construite sur cette ligne. Signal d'achat ou de vente : c'est le point d'intersection de deux lignes !!! J'utilise moi-même souvent la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku pour le trading, si le prix est PLUS ÉLEVÉ, je ne considère que les ACHATS, si seules les VENTES sont INFÉRIEURES. Et après avoir fait la moyenne de la ligne KijunSen et formé la ligne KijunSen MA, les point
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow CCI est un indicateur standard « Commodity Channel Index », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et le
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow RSI est un indicateur « Relative Strength Index » standard, mais une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 50. Modification du niveau de l'indicateur 50, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 50 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transa
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow BEAR est un indicateur standard "Bears Power", mais une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow BULLS est un indicateur "Bulls Power" standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basée
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow MACD est un indicateur standard de « convergence/divergence des moyennes mobiles », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère des signaux fléchés 1 ou 2 : La ligne principale franchit le niveau zéro +- Delta La ligne
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transact
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow KijunSen Plus MA est un indicateur de flèche propriétaire. V ersion de l'indicateur original avec les lignes KijuSen et MA. Version pour MetaTrader 5 L'indicateur génère un signal lorsque la ligne Kijun-sen croise la ligne MA. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow 2MA est un indicateur 2 MA standard. Le point d'intersection de la flèche est un signal de trading. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres des indicateurs sont similaires aux indicateurs MA standard, l'un MA lent et l'autre MA rapide. Au point d'intersection, un signal de trading se produit. Les indicateurs génèrent un signal lorsque la ligne MA rapide croise la ligne MA lente.  Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow ADX est un indicateur standard « Average Directional Movement Index », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son objectif secondaire est de ser
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Simple Signal est un indicateur de flèche propriétaire. Version pour MetaTrader 5 Il s'agit d'un indicateur très simple, il n'a qu'un seul paramètre, la période de calcul de l'indicateur. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son objectif secondaire est de servir
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Stochastic est un indicateur « oscillateur stochastique » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 50. Modification du niveau de l'indicateur 50, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 50 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilitaires
L'utilitaire fonctionne avec des lignes horizontales : Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Ces lignes, qui ont des noms strictement fixes, sont dessinées par le trader indépendamment sur n'importe quel graphique de son terminal. Il existe des options permettant de créer toutes les lignes à la fois ou de sélectionner l'une des quatre. Le but des lignes devient évident lorsqu’on regarde leurs noms. Les lignes Prof1 et Prof2 indiquent les niveaux de Take Profit de la transaction, mais sont présentées sous
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Ichimoku est un indicateur standard "Ichimoku Kinko Hyo", mais une version en forme de flèche. Version pour MetaTrader 5 L'indicateur génère les signaux 1 et 2. La ligne Kijun-sen croise la ligne de prix.  La ligne Kijun-sen croise la ligne Tenkan-sen Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalis
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow 2MA est un ensemble d'indicateurs 2 MA standard. Le point d'intersection de la flèche est un signal de trading. Version pour MetaTrader 4 Les paramètres des indicateurs sont similaires aux indicateurs MA standard, l'un MA lent et l'autre MA rapide. Au point d'intersection, un signal de trading se produit.  Les indicateurs génèrent un signal lorsque la ligne MA rapide croise la ligne MA lente.  Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow KijunSen Plus MA est un indicateur de flèche propriétaire. Version de l'indicateur original avec les lignes KijuSen et MA. Version pour MetaTrader 4 L'indicateur génère un signal lorsque la ligne Kijun-sen croise la ligne MA. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement.. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis