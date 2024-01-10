Hitech
- Salavat Yulamanov
- Version: 1.0
- Activations: 5
- Hitech Système commercial puissant ! Négociez uniquement sur la base des niveaux de support et de résistance mondiaux. De plus, des filtres sont utilisés sur des indicateurs propriétaires. Pour un profit maximum, une grille de commandes avec fermeture partielle est incluse !!!
- Signal
myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
- Paires de devises : GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD, utiliser un lot minimum
- Pour les paires de devises de restauration, vous pouvez utiliser un lot accru d'AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
- Délai : M15
- Paramètres
- Lots = 0,01 Lot de correctifs
- Recovery Mode True Fermeture partielle de la grille générale des commandes
- LotsMartinp=1,5 Coefficient de multiplication Martin Lot
- Paramètres du niveau de grille
- FirstNumberp= Ligne d'assistance de niveau 2
- Paires de devises négociables multidevises
- Commentaire
- Avant d’acheter un scalper, soyez conscient des risques possibles :
- N'échangez pas avec l'argent emprunté et le dernier argent !!!
- Les performances passées ne constituent pas une garantie de rentabilité future (le conseiller peut également subir des pertes).
