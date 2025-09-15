GoldExcel MT5

Bienvenue à   Version GoldExcel EA MT5 , trading valide pour la paire de devises XAUUSD (GOLD) du jour. Il a été conçu par notre équipe pour gérer les comptes réguliers, les comptes sponsorisés et les tâches. N'utilisez pas le trading à haute fréquence.

IMPORTANT! After purchase contact me for any ongoing bonus, manual and installation guide, also for risk assessment if you use prop etc.

Le prix initial augmente toutes les quelques semaines.

Live €1K account:   https://t.ly/WwWCf

Compte de test ICMarkets : https://www.mql5.com/en/signals/2133192

Jin Zhuo   Il s’agit d’une stratégie de day trading qui utilise uniquement des paires d’or. Les paires d'or sont idéales pour ce type de trading en raison de leur forte volatilité quotidienne, de leur forte volatilité et de la corrélation entre les mouvements et les valeurs du marché libre. L’or a globalement une meilleure liquidité et donc généralement de meilleures performances et de meilleures performances.

GoldExcel est un exemple classique de système qui exploite l'action des prix et le trading basé sur le temps pour obtenir des avantages supérieurs prouvés lors de tests à long terme antérieurs. De plus, les résultats réels des transactions à terme sont directement cohérents avec les données de test historiques, ce qui donne aux clients confiance dans les développements futurs du système. GoldExcel est très simple mais efficace. Nous utilisons les marchés ouverts comme catalyseur pour identifier les premiers mouvements des paires d'or au début des échanges aux États-Unis. L’utilisation d’un hard stop de 5 $ sur l’or protège toutes vos transactions quotidiennes. En raison de la logique naturelle du marché du trading de l'action des prix en fonction du temps, GoldExcel évolue également au fil du temps.

excellence dorée   N'ouvrez qu'une seule transaction à la fois et n'utilisez aucune autre méthode pour accumuler ou ajouter plusieurs transactions en plus de vos pertes. Cela permet aux utilisateurs d'estimer facilement le risque de baisse de chaque transaction avant de la clôturer.

GoldExcel utilise une fonction de mise à jour qui augmente la taille du lot pour le lendemain si les rendements de la veille sont faibles. Le système étant stable sans récupération, les clients peuvent choisir d'utiliser ou non la récupération (backtest dans la section commentaires). C'est une décision personnelle. Cependant, les taux de réussite historiques atteignent 85 %, une récupération plus importante peut donc être utilisée pour améliorer les performances. Les clients peuvent supprimer la fonction de récupération et effectuer le même test par lots en définissant l'entrée <augmentation du lot après perte> = 1,0.

Jin Zhuo   C’est bénéfique pour les utilisateurs généraux et les commerçants. GoldExcel vous aidera à résoudre rapidement le problème et vous permettra de continuer à effectuer des transactions avec votre compte d'épargne. GoldExcel n'est pas un robot de trading haute fréquence et ne viole pas les règles de volume de trading excessif, ce qui le rend adapté à toute entreprise (à condition que les spreads XAU soient disponibles régulièrement). Fondamentalement, c'est une solution parfaite pour chaque commerçant. Pour les petits commerçants, cela fonctionne avec des comptes à partir de 50 $. Ce système ne fonctionnera pas tant que le marché américain ne s'ouvrira pas. J'en ai donc fini avec toutes les nouvelles importantes et j'évite de publier des nouvelles.

Aperçu de la stratégie :

  • Paire de devises : XAUUSD (Or)
  • Dépôt minimum : 50 $.
  • Temps requis : 30 minutes
  • Citation du courtier : Un bon courtier proposera un spread sur l’or d’environ 10 à 15 cents ou moins. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, etc.)
  • Type de compte : Faibles spreads, commissions comprises. (brut/rasoir/ecn)
  • Options du courtier : Pepperstone avec IC Markets, Raw et Razor ont les spreads les plus bas.
  • important:   Les faibles spreads sur l’or sont plus performants que les spreads élevés. J'ai vu des spreads supérieurs à 80 cents chez certains mauvais courtiers. Objectif : 10 cents (par exemple, IC est généralement de 5 cents).
  • Type de compte : couverture ou compensation, FIFO s'applique également.
Caractéristiques commerciales :
  • offres quotidiennes uniques
  • Connexion – Passer une commande en attente
  • Sortie : via un stop loss ou un trail profit.
  • La limite de perte est de 5 $ et le profit par transaction est de 5 $.
  • Fonction d'arrêt d'urgence intégrée.
  • Les réservations peuvent être annulées ou résiliées à tout moment à partir de 19 heures, heure du Royaume-Uni.
  • Il n'y a pas de transferts quotidiens ni de transactions le lendemain.
  • Le VPS n'est pas obligatoire mais recommandé
  • La configuration est simple. Les heures des lots et GMT ne peuvent être modifiées que si nécessaire.
  • Vous pouvez retrouver le backtest et tous les fichiers de configuration nécessaires dans les commentaires.

Le backtest dans MT5 est idéal pour tout trader car les simulations sont précises à 99 % et stockent beaucoup plus de données que les serveurs MT4. Même si vous envisagez de trader sur MT4, nous vous recommandons d'utiliser MT5 comme support. Les deux versions EA fonctionnent de la même manière sur les comptes réels. Testez MT4 avec le fichier de configuration fourni dans les commentaires.




