SimSim Control Deal

L'utilitaire ouvre des transactions en fonction des signaux de la série d'indicateurs « SimSim ARROW ».









L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ».

Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ».

Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des indicateurs sont envoyés à l'utilitaire via des variables globales, ce qui lui permet d'ouvrir des transactions.



Les transactions sont ouvertes soit avec un lot fixe, soit le lot est calculé en fonction du niveau de risque.

Calcul : LOT = Lot maximum pour l'instrument * Pourcentage de risque / 100.





Liste des indicateurs de la série « SimSim ARROW » :

Initialement, l'utilitaire était conçu comme une « transaction de contrôle », par laquelle une position avec un lot minimum était ouverte sur la base du signal de l'indicateur. Cette étape donne au trader la possibilité d’entrer sur le marché en douceur, comme s’il testait les eaux avant de nager. Ensuite, à mesure que le trader gagne en confiance dans ses actions, il acquiert la liberté d’augmenter la taille du lot, ce qui lui permet de s’adapter au rythme du marché et de construire sa position. Cet algorithme simplifie non seulement le processus de trading, mais sera également un assistant indispensable, vous rappelant l'importance de la taille et de la mesure à chaque étape. Alliant simplicité et fonctionnalité, l’utilitaire se présente non seulement comme un outil, mais comme un fidèle compagnon dans le monde des opportunités financières.