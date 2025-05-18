SimSim Control Deal

L'utilitaire ouvre des transactions en fonction des signaux de la série d'indicateurs « SimSim ARROW ».


L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ».
Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ».
Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des indicateurs sont envoyés à l'utilitaire via des variables globales, ce qui lui permet d'ouvrir des transactions.


Les transactions sont ouvertes soit avec un lot fixe, soit le lot est calculé en fonction du niveau de risque.
Calcul : LOT = Lot maximum pour l'instrument * Pourcentage de risque / 100.

Liste des indicateurs de la série « SimSim ARROW » :

    Initialement, l'utilitaire était conçu comme une « transaction de contrôle », par laquelle une position avec un lot minimum était ouverte sur la base du signal de l'indicateur. Cette étape donne au trader la possibilité d’entrer sur le marché en douceur, comme s’il testait les eaux avant de nager. Ensuite, à mesure que le trader gagne en confiance dans ses actions, il acquiert la liberté d’augmenter la taille du lot, ce qui lui permet de s’adapter au rythme du marché et de construire sa position. Cet algorithme simplifie non seulement le processus de trading, mais sera également un assistant indispensable, vous rappelant l'importance de la taille et de la mesure à chaque étape. Alliant simplicité et fonctionnalité, l’utilitaire se présente non seulement comme un outil, mais comme un fidèle compagnon dans le monde des opportunités financières.

    Produits recommandés
    Grid Assistant Pro
    Alessandro De Cristofaro
    Utilitaires
    Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
    FREE
    Binary Options Advisor
    Sergey Yashchenko
    Experts
    Fully automatic expert for Binary Options trading at Grand Capital broker https://clck.ru/3GEm6E . I think there is no need to explain all the advantages of Binary options trading in MT4 to knowledgeable people, I will name the most important advantages: 1) No loss of precious time when switching from MT4 to broker in the browser; 2) A variety of indicators and scripts for MT4; 3) The ability to trade automatically. In most cases, the ADVISER closes the position from the first trade, but the ma
    FREE
    Email Drawdown Alert
    Roman Starostin
    5 (12)
    Indicateurs
    Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
    FREE
    Binary options tester
    Vladimir Korotkikh
    Indicateurs
    Binary options tester Trading panel to test your strategies according to the rules of binary options. Scope: Set the percentage of profit from the transaction. Set the expiration time in seconds. Set the bet size Set the Deposit amount. Make several deals in a row. Keep track of the time before expiration. The tick chart with trade levels is duplicated to an additional window for accuracy. It allows you to work both in the testing mode and in the real quotes mode. The program gives an idea of bi
    FREE
    Exp Swing
    Vladislav Andruschenko
    4.45 (53)
    Experts
    Il utilise le modèle d'une stratégie célèbre appelée Swinger (Pendule, Cheburashka) - passation alternative des commandes en attente avec un lot accru. La stratégie consiste à passer deux ordres en attente opposés. Lorsque le prix évolue dans une certaine direction, un ordre en attente est déclenché, tandis que la taille du lot de l'autre ordre est augmentée. L'EA propose trois types d'ouverture d'ordres en attente (TypeofTrade) Ouverture automatique après placement (ouverture instantanée AutoT
    FREE
    Long Waiting MT4
    Aleksandr Davydov
    Experts
    Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
    FREE
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    Experts
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
    FREE
    TropangFX Auto TP and SL MT4
    Jordanilo Sarili
    Utilitaires
    FREE UNTIL FEBRUARY 14, 2023 SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. This version is only auto set of Takeprofit and StopLoss Main Version  of  TropangFX:   MT4 Version  |  MT5 Version Recommended timeframe:   H1 Supported currency pairs:  GBPUSD, EURUSD, EURCHF ,   USDCAD, USDCHF ,  AUDCAD, EURCAD, EURAUD and many more... Requirements The EA requires good brokerage conditions:   low spread   and   slippage   during the rollover time. I advise using a really   good ECN brok
    FREE
    Free automatic fibonacci
    Tonny Obare
    4.67 (49)
    Indicateurs
    Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
    FREE
    SuperMac Free
    Agus Wahyu Pratomo
    4 (1)
    Experts
    FREE VERSION ONLY USE LOT SIZE 0.01 TO UNLOCK IT GO HERE  https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA is a trading robot  for the trading on forex and trades  Scalping  Strategy and Tren Follower. This is a Trend Following system that trades in all session.   It use Multi Complex Algorithm to determine tren behaviour.  EA optimized on EURUSD, GBPUSD and NZDUSD (Use together) but can be use on other pair  Use PAIR can use 3 pairs (recommended to maximize profit) at the same time (
    FREE
    Lot Calculate
    Maksim Neimerik
    Utilitaires
    This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
    FREE
    Rainbow MT4
    Jamal El Alama
    Indicateurs
    Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
    FREE
    Proftrader Free
    Alexander Nikolaev
    4 (3)
    Experts
    This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
    FREE
    William Percent Range with Simple Moving Average
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experts
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
    FREE
    Trend Filter Pro
    Aleksandr Makarov
    5 (1)
    Indicateurs
    Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
    FREE
    EasyGRID MT4
    Nina Yermolenko
    5 (7)
    Utilitaires
    The utility places a grid of pending orders. You can select the number of orders in the grid, the step between orders, multiplier for the order size, SL and TP levels and the magic number. If you use a   profit bucket , please note that it applies to all orders on the current currency pair with the current magic. If you want to use several grids with independent profit buckets at the same time, run several copies of the utility and specify different magics in the settings. MT5 version of the ut
    FREE
    Buffer Finder Tool
    Afsal Meerankutty
    4.75 (4)
    Utilitaires
    CyberZingFx Buffer Finder Tool Developed for Finding Buffers of Indicator to use in Universal Indicator EA . This is Not an Indicator or EA CyberZingFx Buffer Finder Tool is utility tool designed specifically for MetaTrader 4 (MT4) users. It is a standalone application that helps you easily find the buffers of any MT4 indicator, allowing you to use them in your Universal Indicator EA. With the Buffer Finder Tool, you no longer have to search through the data window to find the buffers you need.
    FREE
    CCI and ATR Trader
    Evgeniia Terekhova
    2.33 (3)
    Experts
    Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
    FREE
    Tetris
    Taras Slobodyanik
    5 (1)
    Utilitaires
    The Tetris — the most famous time killer is now on MT. Game develops active logic, attention and speed of decision making. This is a classic version of the game, no frills, but you can still adjust the size of the glass, the scale of the game, the color of the figures, and the desired speed. The game is made as an indicator. Control Keys: 'WASD' or 'Cursor' or 'NUMPAD'. S — Start new game. C — Continue previous game. P — pause on / off. Space  — drop a figure. Esc— exit to menu.
    FREE
    Night Scalper EA Lite
    Robots4Forex Ltd
    2.33 (3)
    Experts
    The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
    FREE
    SL and TP Setter
    Giacomo Barone
    4 (1)
    Utilitaires
    You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
    FREE
    SX Theme Setter MT4
    Mojtaba Sarikhani
    5 (1)
    Utilitaires
    SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
    FREE
    Dark Phoenix Scalper
    Hossein Davarynejad
    4.33 (6)
    Experts
    ////  Dark Phoenix  Scalper  //// Dark Phoenix Scalper  is Advance Scalper Working On All Broker  This Scalper Working on All Forex Pairs   and  Gold (For Gold send me massage i will send  Gold setfile, default not working on Gold) ( Cent Account have high spread this scalper need lowest spread for best performance do not run on Standard account or high spread account )  This Scalper Have 2 Mode Trading  Normal Mode   ( Working on Signal Chart ) Multicurrency Mode ( Working on All Pairs List 
    FREE
    DF Fibonacci Trader Pro MT4
    Mark David Griffin
    Utilitaires
    DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 4. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
    FREE
    PZ Easy Trading EA MT4
    PZ TRADING SLU
    4 (1)
    Utilitaires
    Un assistant commercial simple qui permet d'acheter et de vendre facilement avec l'effet de levier souhaité. Il a été créé pour le trader éventuel ou novice et inspiré des plates-formes de trading Web populaires telles que eToro ou Binary.com. Il comporte un ensemble de boutons de négociation mettant en œuvre différentes options d'effet de levier, et un bouton supplémentaire pour fermer toutes les transactions. Toutes les transactions sont placées avec un stop-loss en fonction de l'effet de lev
    FREE
    Auto double push limited
    Yasunao Koyama
    Utilitaires
    Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
    FREE
    Ultra Scalper Pro
    Vadim Korolyuk
    4.29 (7)
    Experts
    Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
    FREE
    NAS100 Auto Sl And TP
    Moustapha Boulouz
    5 (2)
    Utilitaires
    Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
    FREE
    Position Selective Close MT4
    Francisco Manuel Vicente Berardo
    Utilitaires
    The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
    FREE
    MASi Three Screens
    Aleksey Terentev
    5 (2)
    Indicateurs
    MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
    FREE
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Local Trade Copier EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (104)
    Utilitaires
    Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (421)
    Utilitaires
    Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
    Trade Assistant MT4
    Evgeniy Kravchenko
    4.42 (192)
    Utilitaires
    It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
    TradePanel MT4
    Alfiya Fazylova
    4.84 (89)
    Utilitaires
    Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
    Exp COPYLOT CLIENT for MT4
    Vladislav Andruschenko
    4.69 (64)
    Utilitaires
    Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
    News Filter EA MT4
    Rashed Samir
    5 (8)
    Utilitaires
    News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (2)
    Utilitaires
    Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
    MT4 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.88 (41)
    Utilitaires
    Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    Utilitaires
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    CloseIfProfitorLoss with Trailing
    Vladislav Andruschenko
    4.8 (30)
    Utilitaires
    Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
    Trading box Technical analysis
    Igor Zizek
    5 (37)
    Utilitaires
    Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
    Trade copier MT4
    Alfiya Fazylova
    4.55 (31)
    Utilitaires
    Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
    FiboPlusMultiTF
    Sergey Malysh
    5 (1)
    Utilitaires
    A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
    FastAutolot MT4
    Francesco Vitale
    5 (1)
    Utilitaires
    Big Promo 40%! Introducing Autolot 2.0: The Revolutionary Trading Utility is Now Even MORE POWERFUL and EFFICIENT! We're proud to announce the launch of Autolot 2.0, the upgrade that takes your trading to a whole new level! We've listened to your feedback and improved the utility to make it even more versatile and user-friendly. Here are the key features we've added: Fixed Risk: Now you can set a fixed risk for your trades, regardless of the balance percentage. For example, in the settings, yo
    VirtualTradePad mt4 Extra
    Vladislav Andruschenko
    4.86 (58)
    Utilitaires
    Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
    Trade Dashboard MT4
    Fatemeh Ameri
    4.96 (52)
    Utilitaires
    Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
    KT Equity Protector MT4
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    3.4 (5)
    Utilitaires
    Protégez votre capital de trading sans effort Protéger votre capital est aussi essentiel que de le faire fructifier. KT Equity Protector agit comme votre gestionnaire de risques personnel, surveillant en continu l’équité de votre compte et intervenant automatiquement pour limiter les pertes ou sécuriser les profits en fermant toutes les positions et ordres en attente dès que les objectifs prédéfinis sont atteints. Fini les décisions émotionnelles ou les incertitudes — laissez ce protecteur fiabl
    DrawDown Limiter MT4
    Haidar, Lionel Haj Ali
    5 (8)
    Utilitaires
    Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
    EasyInsight AIO MT4
    Alain Verleyen
    3 (1)
    Utilitaires
    EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
    Trend Line Optimizer
    Evgenii Aksenov
    4.06 (18)
    Utilitaires
    Il s'agit d'un optimiseur de paramètres automatique pour l'indicateur Trend Line PRO Vous pouvez facilement et rapidement trouver les paramètres optimaux pour votre indicateur Trend Line PRO préféré.  L'optimisation ne prend que quelques secondes. L'optimiseur vous permet de trouver les meilleurs paramètres pour chaque paire et période: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, ainsi que les valeurs pour Time Filter et HTF Filter sur la section sélectionnée de l'histoire (Days)  Pour optimiser différents
    Telegram To MT4 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    4.2 (5)
    Utilitaires
    Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
    Auto Stop Loss All Trades MT4
    Prafull Manohar Nikam
    Utilitaires
    This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
    Second Chart the Time Frame in Seconds
    Boris Sedov
    4.8 (5)
    Utilitaires
    Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
    Trade Manager MT4 DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.09 (11)
    Utilitaires
    Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
    Unlimited Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    3.86 (7)
    Utilitaires
    Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
    OrderManager MT4
    Lukas Roth
    4.72 (25)
    Utilitaires
    Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
    Manual Trade Panel EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (5)
    Utilitaires
    Le Panneau de Commerce Manuel EA MT4 est le panneau de commerce le plus simple et le plus facile à utiliser que vous puissiez trouver pour MT4. Il a toutes ses options et fonctions dans une surface, sans avoir besoin d'ouvrir des fenêtres ou des panneaux supplémentaires. Il s'agit d'un utilitaire de gestion des commandes, de calcul des risques, de fermeture partielle et de protection de compte, le tout dans une interface extrêmement pratique à utiliser ! En utilisant Manual Trade Panel EA MT4
    Telegram to MT4 Coppy
    Sergey Batudayev
    3.57 (7)
    Utilitaires
    Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
    Easy Trade Manager
    Anoop Sivasankaran
    4.78 (36)
    Utilitaires
    New version with Panel updated..! (Thank you users for all your great feedback!) - Enter the Risked Amount or Lot size or % of Balance (New!) Drag the RED line on the chart to fix the Stop-Loss. Drag Blue line (New!) for Limit/Stop orders automatically ! Adjust TP1, TP2 and TP3 lines You are ready to Buy/Sell > Adjust the lines even after the trade - New! Check the user video - https://tinyurl.com/etmmt4ea Automatic Breakeven TP1/2 | Book Part/Partial Profit TP1-TP2 | Automatic Magic Trail TP1
    Mirror Copier Client MT4
    Agus Santoso
    Utilitaires
    COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
    Plus de l'auteur
    SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
    Aleksandr Tyunev
    Utilitaires
    L'utilitaire fonctionne avec des lignes horizontales : Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 . Ces lignes, qui ont des noms strictement fixes, sont dessinées par le trader indépendamment sur n'importe quel graphique de son terminal. Il existe des options permettant de créer toutes les lignes à la fois ou de sélectionner l'une des quatre. Le but des lignes devient évident lorsqu’on regarde leurs noms. Les lignes Prof1 et Prof2 indiquent les niveaux de Take Profit de la transaction, mais sont présentées sou
    SimSim Control Deal MT5
    Aleksandr Tyunev
    Utilitaires
    L'utilitaire ouvre des transactions sur la base des signaux des indicateurs de la série "SimSim ARROW". Version pour MetaTrader 4 L'utilitaire fonctionne exclusivement en tandem avec les indicateurs de la série « SimSim ARROW ». Chacun de ces indicateurs possède un paramètre : « Transactions : aucune transaction, achat et vente, achat uniquement, vente uniquement ». Si ce paramètre est défini sur la valeur : « Acheter et vendre ou Acheter uniquement ou Vendre uniquement », les signaux des indic
    FREE
    SimSim Expert Assistant
    Aleksandr Tyunev
    Utilitaires
    "SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
    FREE
    SimSim arrow open up or down
    Aleksandr Tyunev
    5 (1)
    Indicateurs
    SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
    SimSim Histogram open up or down
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
    SimSim Tournament Currency Strength Table
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
    SimSim Histogram and Arrow UpDown
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
    SimSim Waves Indicator
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
    SimSim Trading Arrow
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
    SimSim Trading Line
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
    SimSim Trading Histogram
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
    SimSim Trading Simple Signal
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
    SimSim Line KijunSen Plus MA
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    Un indicateur très simple mais efficace. Il est basé sur la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku et la MA moyenne construite sur cette ligne. Signal d'achat ou de vente : c'est le point d'intersection de deux lignes !!! J'utilise moi-même souvent la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku pour le trading, si le prix est PLUS ÉLEVÉ, je ne considère que les ACHATS, si seules les VENTES sont INFÉRIEURES. Et après avoir fait la moyenne de la ligne KijunSen et formé la ligne KijunSen MA, les point
    SimSim Arrow CCI
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow CCI est un indicateur standard « Commodity Channel Index », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et le
    SimSim Arrow RSI
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow RSI est un indicateur « Relative Strength Index » standard, mais une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 50. Modification du niveau de l'indicateur 50, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 50 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transa
    SimSim Arrow BEARPower
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow BEAR est un indicateur standard "Bears Power", mais une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur
    SimSim Arrow BULLSPower
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow BULLS est un indicateur "Bulls Power" standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne zéro +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basée
    SimSim Arrow MACD
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow MACD est un indicateur standard de « convergence/divergence des moyennes mobiles », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère des signaux fléchés 1 ou 2 : La ligne principale franchit le niveau zéro +- Delta La ligne
    SimSim Arrow Momentum
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transact
    SimSim Arrow KijunSen Plus MA
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow KijunSen Plus MA est un indicateur de flèche propriétaire. V ersion de l'indicateur original avec les lignes KijuSen et MA. Version pour MetaTrader 5 L'indicateur génère un signal lorsque la ligne Kijun-sen croise la ligne MA. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant
    SimSim Arrow 2MA
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow 2MA est un indicateur 2 MA standard. Le point d'intersection de la flèche est un signal de trading. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres des indicateurs sont similaires aux indicateurs MA standard, l'un MA lent et l'autre MA rapide. Au point d'intersection, un signal de trading se produit. Les indicateurs génèrent un signal lorsque la ligne MA rapide croise la ligne MA lente.  Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur
    SimSim Arrow ADX
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow ADX est un indicateur standard « Average Directional Movement Index », mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son objectif secondaire est de ser
    SimSim Arrow Simple Signal
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow Simple Signal est un indicateur de flèche propriétaire. Version pour MetaTrader 5 Il s'agit d'un indicateur très simple, il n'a qu'un seul paramètre, la période de calcul de l'indicateur. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son objectif secondaire est de servir
    SimSim Arrow Stochastic
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow Stochastic est un indicateur « oscillateur stochastique » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 50. Modification du niveau de l'indicateur 50, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 50 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération
    SimSim Active Take and StopLoss Lines
    Aleksandr Tyunev
    Utilitaires
    L'utilitaire fonctionne avec des lignes horizontales : Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Ces lignes, qui ont des noms strictement fixes, sont dessinées par le trader indépendamment sur n'importe quel graphique de son terminal. Il existe des options permettant de créer toutes les lignes à la fois ou de sélectionner l'une des quatre. Le but des lignes devient évident lorsqu’on regarde leurs noms. Les lignes Prof1 et Prof2 indiquent les niveaux de Take Profit de la transaction, mais sont présentées sous
    SimSim Arrow Ichimoku
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow Ichimoku est un indicateur standard "Ichimoku Kinko Hyo", mais une version en forme de flèche. Version pour MetaTrader 5 L'indicateur génère les signaux 1 et 2. La ligne Kijun-sen croise la ligne de prix.  La ligne Kijun-sen croise la ligne Tenkan-sen Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalis
    SimSim Arrow 2MA MT5
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow 2MA est un ensemble d'indicateurs 2 MA standard. Le point d'intersection de la flèche est un signal de trading. Version pour MetaTrader 4 Les paramètres des indicateurs sont similaires aux indicateurs MA standard, l'un MA lent et l'autre MA rapide. Au point d'intersection, un signal de trading se produit.  Les indicateurs génèrent un signal lorsque la ligne MA rapide croise la ligne MA lente.  Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l
    SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    SimSim Arrow KijunSen Plus MA est un indicateur de flèche propriétaire. Version de l'indicateur original avec les lignes KijuSen et MA. Version pour MetaTrader 4 L'indicateur génère un signal lorsque la ligne Kijun-sen croise la ligne MA. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement.. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable. Cependant, son
    SimSim Trading Simple Signal MT5
    Aleksandr Tyunev
    Indicateurs
    MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
    SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
    Aleksandr Tyunev
    5 (1)
    Indicateurs
    Un indicateur très simple mais efficace. Il est basé sur la ligne KijunSen de l’indicateur Ichimoku, sur laquelle est construite la moyenne mobile MA. Les signaux d’achat ou de vente se produisent lorsque ces deux lignes se croisent. J'utilise souvent la ligne indicatrice KijunSen pour mon trading : lorsque le prix est AU-DESSUS de cette ligne, je me concentre uniquement sur l'ACHAT, tandis que lorsqu'il est EN DESSOUS, je me concentre sur la VENTE. De plus, après avoir calculé la moyenne de
    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis