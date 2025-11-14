FreelanceSections

Expert Advisor Scalping spécialisé pour les indices synthétiques GainX et PainX Tendance multi–timeframes + Order Block + RSI – Optimisation complète et stabilité long terme

MQL5 Experts Trading robot/indicator debugging Strategy optimization Python

Spécifications

📘 DOCUMENT DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – Expert Advisor MT5

Nom du robot : FlashTrade

🔥 1. OBJECTIF DU BOT

Développer un Expert Advisor MT5 spécialisé pour les indices synthétiques GainX et PainX.
Le bot doit détecter automatiquement des setups institutionnels basés sur :

  • Tendance multi–timeframes (MA exponentielle 5, close price)

  • Order Blocks M30

  • Divergences RSI M1

  • Retest + dernier spike dans l’OB

  • Double système d’alertes

  • Entrée automatique avec gestion du risque intégrée

Le bot doit être 100 % autonome.

🔧 2. ACTIFS À TRADER

Uniquement :

GainX (uniquement BUY)

  • GainX 400

  • GainX 600

  • GainX 800

  • GainX 999

  • GainX 1200

PainX (uniquement SELL)

  • PainX 400

  • PainX 600

  • PainX 800

  • PainX 999

  • PainX 1200

Le bot doit refuser toutes autres paires.

🧠 3. LOGIQUE GÉNÉRALE DE LA STRATÉGIE

Pour prendre un trade :

1. Tendance MA D1 + H12 + H4 alignée
2. Order Block valide identifié en M30
3. Prix revient dans cet OB
4. Divergence RSI détectée en M1
5. Dernier spike haussier / baissier dans l’OB
6. Double alerte
7. Entrée auto

Toutes les conditions doivent être simultanément vraies.

📏 4. TENDANCE MULTIFRAME (MA)

Paramètres MA :

  • Méthode : Exponential

  • Période : 5

  • Price : Close

  • Décalage : 0

Timeframes utilisés :

  • TF1 = D1

  • TF2 = H12

  • TF3 = H4

Règles :

  • GainX = BUY only
    → Trend validée si Price Close (last candle) > MA sur D1, H12 et H4 simultanément

  • PainX = SELL only
    → Trend validée si Price Close (last candle) < MA sur D1, H12 et H4 simultanément

Le bot doit refuser une entrée si une seule des 3 TF n’est pas alignée.

🟦 5. ORDER BLOCKS (M30)

Définition générale à respecter :

Un OB est une zone: qui crée un vrai déséquilibre, qui recupérent de la liquidité, qui se situe au bon endroit dans la  structure

  • La dernière bougie opposée avant impulsion

  • L’OB reste valide tant qu’il n’est pas cassé par un corps de bougie

Types d’OB à détecter :

  • OB BUY (pour GainX)
    → dernière bougie baissière avant impulsion haussière 

  • OB SELL (pour PainX)
    → dernière bougie haussière avant impulsion baissière

Affichage :

  • Afficher OB M30 sur le graphique

  • Afficher OB M1 (uniquement celui qui concerne l’entrée)

  • Couleur différente BUY / SELL

  • Zone OB en rectangle prolongé à droite

🕓 6. RETEST DU PRIX

Le bot doit attendre que :

  • Le prix revienne dans la zone de l’OB M30

  • Le bot affiche l’étape :
    “Prix revenu dans OB — attente divergence RSI”

📉 7. DIVERGENCE RSI (M1)

Paramètres RSI :

  • Période : 14

  • Price : Close

  • Levels : 70 / 30

Types de divergences à détecter :

Pour GainX → seulement divergence haussière :

  • Prix = creux plus bas

  • RSI = creux plus haut

Pour PainX → seulement divergence baissière :

  • Prix = sommets plus hauts

  • RSI = sommets plus bas

Types de divergences :

Divergence haussière (pour GainX) → Tracé VERT sur le graphique

Divergence baissière (pour PainX) → Tracé ROUGE sur le graphique

Affichage :

  • Tracer la dernière divergence sur :

    • Le prix

    • Le RSI

  • Afficher RSI M1 en bas du graphique

8. DÉTECTION DU DERNIER SPIKE

Définition :

Un spike = bougie avec mèche plus longue > 1.5x le corps.

Conditions :

  • Pour GainX → spike haussier dans l’OB

  • Pour PainX → spike baissier dans l’OB

Entrée possible uniquement si le spike apparaît à l’intérieur de l’OB.

🔔 9. SYSTÈME D’ALERTES (DOUBLE CONFIRMATION)

Alerte 1 : Pré-signal

Déclenchement si :

  1. Tendance alignée (D1, H12, H4)

  2. OB détecté

  3. Prix revenu dans OB

  4. Divergence RSI M1 détectée

Message :
“Alerte 1 — Setup potentiellement valide. Attente du dernier spike.”

Alerte 2 : Entrée finale

Déclenchement si :

  1. Tendance validée

  2. OB validé

  3. Divergence RSI validée

  4. Dernier spike validé

Message :
“Alerte 2 — Conditions complètes. Entrée effectuée.”

Notification :

  • Push MT5 PC

  • Push Mobile

🎯 10. ENTRÉE EN POSITION

Direction obligatoire :

  • GainX = BUY

  • PainX = SELL

Règle d’entrée :

→ Juste après le dernier spike

Stop Loss :

  • placé automatiquement sous/au-dessus de l’OB

Take Profit :

  • TP = 2 × SL 

  • RR: 1:2

📈 11. GESTION DU TRADE

  • Lot minimum : 0.10

  • Maximum positions ouvertes : 2 simultanément

  • Bloquer nouvelles entrées si 2 trades consécutifs perdants

⚙️ 12. PARAMÈTRES MODIFIABLES PAR L’UTILISATEUR

Le dev doit créer dans les Inputs :

Trade management :

  • Lot size

  • Max trades ouverts

  • Nombre de pertes consécutives max

  • SL

  • TP

  • RRR

  • Activation / désactivation auto-entry

RSI :

  • période

  • niveaux

  • affichage ON/OFF

MA :

  • période

  • type

  • timeframe

  • affichage ON/OFF

OB :

  • couleur BUY / SELL

  • épaisseur rectangle

  • afficher OB M1 ON/OFF

Divergences :

  • activer/désactiver divergences

Alertes :

  • push ON/OFF

  • affichage console ON/OFF

🖥️ 13. AFFICHAGE SUR L’ÉCRAN

Le bot doit afficher en live :

Exemple :

1 — Détermination Tendance

  • Prix close D1 = xxxx / MA = xxxx

  • Prix close H12 = xxxx / MA = xxxx

  • Prix close H4 = xxxx / MA = xxxx
    Tendance haussière OK — Recherche OB

2 — OB détecté (M30)
OB valide — Attente retest

3 — Rejet dans OB
Prix revenu dans OB — Attente divergence RSI

4 — Divergence trouvée
Attente du dernier spike

5 — Spike détecté
Alerte 2 envoyée — Entrée exécution

🧪 14. TESTS & COMPATIBILITÉ

Le robot doit être :

  • 100 % compatible MT5 (hedging accounts)

  • Backtestable en mode tick réel

  • Stable sur les indices synthétiques du broker (weltrade)

  • Optimisable depuis les Inputs






