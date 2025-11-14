Expert Advisor Scalping spécialisé pour les indices synthétiques GainX et PainX Tendance multi–timeframes + Order Block + RSI – Optimisation complète et stabilité long terme
Spécifications
📘 DOCUMENT DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – Expert Advisor MT5
Nom du robot : FlashTrade
🔥 1. OBJECTIF DU BOT
Développer un Expert Advisor MT5 spécialisé pour les indices synthétiques GainX et PainX.
Le bot doit détecter automatiquement des setups institutionnels basés sur :
-
Tendance multi–timeframes (MA exponentielle 5, close price)
-
Order Blocks M30
-
Divergences RSI M1
-
Retest + dernier spike dans l’OB
-
Double système d’alertes
-
Entrée automatique avec gestion du risque intégrée
Le bot doit être 100 % autonome.
🔧 2. ACTIFS À TRADER
Uniquement :
GainX (uniquement BUY)
-
GainX 400
-
GainX 600
-
GainX 800
-
GainX 999
-
GainX 1200
PainX (uniquement SELL)
-
PainX 400
-
PainX 600
-
PainX 800
-
PainX 999
-
PainX 1200
Le bot doit refuser toutes autres paires.
🧠 3. LOGIQUE GÉNÉRALE DE LA STRATÉGIE
Pour prendre un trade :
1. Tendance MA D1 + H12 + H4 alignée
2. Order Block valide identifié en M30
3. Prix revient dans cet OB
4. Divergence RSI détectée en M1
5. Dernier spike haussier / baissier dans l’OB
6. Double alerte
7. Entrée auto
Toutes les conditions doivent être simultanément vraies.
📏 4. TENDANCE MULTIFRAME (MA)
Paramètres MA :
-
Méthode : Exponential
-
Période : 5
-
Price : Close
-
Décalage : 0
Timeframes utilisés :
-
TF1 = D1
-
TF2 = H12
-
TF3 = H4
Règles :
-
GainX = BUY only
→ Trend validée si Price Close (last candle) > MA sur D1, H12 et H4 simultanément
-
PainX = SELL only
→ Trend validée si Price Close (last candle) < MA sur D1, H12 et H4 simultanément
Le bot doit refuser une entrée si une seule des 3 TF n’est pas alignée.
🟦 5. ORDER BLOCKS (M30)
Définition générale à respecter :
Un OB est une zone: qui crée un vrai déséquilibre, qui recupérent de la liquidité, qui se situe au bon endroit dans la structure
-
La dernière bougie opposée avant impulsion
-
L’OB reste valide tant qu’il n’est pas cassé par un corps de bougie
Types d’OB à détecter :
-
OB BUY (pour GainX)
→ dernière bougie baissière avant impulsion haussière
-
OB SELL (pour PainX)
→ dernière bougie haussière avant impulsion baissière
Affichage :
-
Afficher OB M30 sur le graphique
-
Afficher OB M1 (uniquement celui qui concerne l’entrée)
-
Couleur différente BUY / SELL
-
Zone OB en rectangle prolongé à droite
🕓 6. RETEST DU PRIX
Le bot doit attendre que :
-
Le prix revienne dans la zone de l’OB M30
-
Le bot affiche l’étape :
→ “Prix revenu dans OB — attente divergence RSI”
📉 7. DIVERGENCE RSI (M1)
Paramètres RSI :
-
Période : 14
-
Price : Close
-
Levels : 70 / 30
Types de divergences à détecter :
Pour GainX → seulement divergence haussière :
-
Prix = creux plus bas
-
RSI = creux plus haut
Pour PainX → seulement divergence baissière :
-
Prix = sommets plus hauts
-
RSI = sommets plus bas
Types de divergences :
Divergence haussière (pour GainX) → Tracé VERT sur le graphique
Divergence baissière (pour PainX) → Tracé ROUGE sur le graphique
Affichage :
-
Tracer la dernière divergence sur :
-
Le prix
-
Le RSI
-
-
Afficher RSI M1 en bas du graphique
⚡ 8. DÉTECTION DU DERNIER SPIKE
Définition :
Un spike = bougie avec mèche plus longue > 1.5x le corps.
Conditions :
-
Pour GainX → spike haussier dans l’OB
-
Pour PainX → spike baissier dans l’OB
Entrée possible uniquement si le spike apparaît à l’intérieur de l’OB.
🔔 9. SYSTÈME D’ALERTES (DOUBLE CONFIRMATION)
Alerte 1 : Pré-signal
Déclenchement si :
-
Tendance alignée (D1, H12, H4)
-
OB détecté
-
Prix revenu dans OB
-
Divergence RSI M1 détectée
Message :
“Alerte 1 — Setup potentiellement valide. Attente du dernier spike.”
Alerte 2 : Entrée finale
Déclenchement si :
-
Tendance validée
-
OB validé
-
Divergence RSI validée
-
Dernier spike validé
Message :
“Alerte 2 — Conditions complètes. Entrée effectuée.”
Notification :
-
Push MT5 PC
-
Push Mobile
🎯 10. ENTRÉE EN POSITION
Direction obligatoire :
-
GainX = BUY
-
PainX = SELL
Règle d’entrée :
→ Juste après le dernier spike
Stop Loss :
-
placé automatiquement sous/au-dessus de l’OB
Take Profit :
-
TP = 2 × SL
-
RR: 1:2
📈 11. GESTION DU TRADE
-
Lot minimum : 0.10
-
Maximum positions ouvertes : 2 simultanément
-
Bloquer nouvelles entrées si 2 trades consécutifs perdants
⚙️ 12. PARAMÈTRES MODIFIABLES PAR L’UTILISATEUR
Le dev doit créer dans les Inputs :
Trade management :
-
Lot size
-
Max trades ouverts
-
Nombre de pertes consécutives max
-
SL
-
TP
-
RRR
-
Activation / désactivation auto-entry
RSI :
-
période
-
niveaux
-
affichage ON/OFF
MA :
-
période
-
type
-
timeframe
-
affichage ON/OFF
OB :
-
couleur BUY / SELL
-
épaisseur rectangle
-
afficher OB M1 ON/OFF
Divergences :
-
activer/désactiver divergences
Alertes :
-
push ON/OFF
-
affichage console ON/OFF
🖥️ 13. AFFICHAGE SUR L’ÉCRAN
Le bot doit afficher en live :
Exemple :
1 — Détermination Tendance
-
Prix close D1 = xxxx / MA = xxxx
-
Prix close H12 = xxxx / MA = xxxx
-
Prix close H4 = xxxx / MA = xxxx
→ Tendance haussière OK — Recherche OB
2 — OB détecté (M30)
→ OB valide — Attente retest
3 — Rejet dans OB
→ Prix revenu dans OB — Attente divergence RSI
4 — Divergence trouvée
→ Attente du dernier spike
5 — Spike détecté
→ Alerte 2 envoyée — Entrée exécution
🧪 14. TESTS & COMPATIBILITÉ
Le robot doit être :
-
100 % compatible MT5 (hedging accounts)
-
Backtestable en mode tick réel
-
Stable sur les indices synthétiques du broker (weltrade)
-
Optimisable depuis les Inputs