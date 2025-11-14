Nom du robot : FlashTrade

Développer un Expert Advisor MT5 spécialisé pour les indices synthétiques GainX et PainX.

Le bot doit détecter automatiquement des setups institutionnels basés sur :

Tendance multi–timeframes (MA exponentielle 5, close price)

Order Blocks M30

Divergences RSI M1

Retest + dernier spike dans l’OB

Double système d’alertes

Entrée automatique avec gestion du risque intégrée

Le bot doit être 100 % autonome.

Uniquement :

GainX (uniquement BUY)

GainX 400

GainX 600

GainX 800

GainX 999

GainX 1200

PainX (uniquement SELL)

PainX 400

PainX 600

PainX 800

PainX 999

PainX 1200

Le bot doit refuser toutes autres paires.

Pour prendre un trade :

1. Tendance MA D1 + H12 + H4 alignée

2. Order Block valide identifié en M30

3. Prix revient dans cet OB

4. Divergence RSI détectée en M1

5. Dernier spike haussier / baissier dans l’OB

6. Double alerte

7. Entrée auto

Toutes les conditions doivent être simultanément vraies.

Paramètres MA :

Méthode : Exponential

Période : 5

Price : Close

Décalage : 0

Timeframes utilisés :

TF1 = D1

TF2 = H12

TF3 = H4

Règles :

GainX = BUY only

→ Trend validée si Price Close (last candle) > MA sur D1, H12 et H4 simultanément

PainX = SELL only

→ Trend validée si Price Close (last candle) < MA sur D1, H12 et H4 simultanément

Le bot doit refuser une entrée si une seule des 3 TF n’est pas alignée.

Définition générale à respecter :

Un OB est une zone: qui crée un vrai déséquilibre, qui recupérent de la liquidité, qui se situe au bon endroit dans la structure

La dernière bougie opposée avant impulsion

L’OB reste valide tant qu’il n’est pas cassé par un corps de bougie

Types d’OB à détecter :

OB BUY (pour GainX)

→ dernière bougie baissière avant impulsion haussière

OB SELL (pour PainX)

→ dernière bougie haussière avant impulsion baissière

Affichage :

Afficher OB M30 sur le graphique

Afficher OB M1 (uniquement celui qui concerne l’entrée)

Couleur différente BUY / SELL

Zone OB en rectangle prolongé à droite

Le bot doit attendre que :

Le prix revienne dans la zone de l’OB M30

Le bot affiche l’étape :

→ “Prix revenu dans OB — attente divergence RSI”

Paramètres RSI :

Période : 14

Price : Close

Levels : 70 / 30

Types de divergences à détecter :

Pour GainX → seulement divergence haussière :

Prix = creux plus bas

RSI = creux plus haut

Pour PainX → seulement divergence baissière :

Prix = sommets plus hauts

RSI = sommets plus bas

Types de divergences :

Divergence haussière (pour GainX) → Tracé VERT sur le graphique

Divergence baissière (pour PainX) → Tracé ROUGE sur le graphique

Affichage :

Tracer la dernière divergence sur : Le prix Le RSI

Afficher RSI M1 en bas du graphique

Définition :

Un spike = bougie avec mèche plus longue > 1.5x le corps.

Conditions :

Pour GainX → spike haussier dans l’OB

Pour PainX → spike baissier dans l’OB

Entrée possible uniquement si le spike apparaît à l’intérieur de l’OB.

Alerte 1 : Pré-signal

Déclenchement si :

Tendance alignée (D1, H12, H4) OB détecté Prix revenu dans OB Divergence RSI M1 détectée

Message :

“Alerte 1 — Setup potentiellement valide. Attente du dernier spike.”

Alerte 2 : Entrée finale

Déclenchement si :

Tendance validée OB validé Divergence RSI validée Dernier spike validé

Message :

“Alerte 2 — Conditions complètes. Entrée effectuée.”

Notification :

Push MT5 PC

Push Mobile

Direction obligatoire :

GainX = BUY

PainX = SELL

Règle d’entrée :

→ Juste après le dernier spike

Stop Loss :

placé automatiquement sous/au-dessus de l’OB

Take Profit :

TP = 2 × SL

RR: 1:2

Lot minimum : 0.10

Maximum positions ouvertes : 2 simultanément

Bloquer nouvelles entrées si 2 trades consécutifs perdants

⚙️

Le dev doit créer dans les Inputs :

Trade management :

Lot size

Max trades ouverts

Nombre de pertes consécutives max

SL

TP

RRR

Activation / désactivation auto-entry

RSI :

période

niveaux

affichage ON/OFF

MA :

période

type

timeframe

affichage ON/OFF

OB :

couleur BUY / SELL

épaisseur rectangle

afficher OB M1 ON/OFF

Divergences :

activer/désactiver divergences

Alertes :

push ON/OFF

affichage console ON/OFF

🖥️

Le bot doit afficher en live :

Exemple :

1 — Détermination Tendance

Prix close D1 = xxxx / MA = xxxx

Prix close H12 = xxxx / MA = xxxx

Prix close H4 = xxxx / MA = xxxx

→ Tendance haussière OK — Recherche OB

2 — OB détecté (M30)

→ OB valide — Attente retest

3 — Rejet dans OB

→ Prix revenu dans OB — Attente divergence RSI

4 — Divergence trouvée

→ Attente du dernier spike

5 — Spike détecté

→ Alerte 2 envoyée — Entrée exécution

Le robot doit être :

100 % compatible MT5 (hedging accounts)

Backtestable en mode tick réel

Stable sur les indices synthétiques du broker (weltrade)

Optimisable depuis les Inputs















