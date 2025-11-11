Bonjour,

Je cherche un développeur expérimenté en MQL5 pour convertir une stratégie TradingView Pine Script v6 en Expert Advisor complet pour MetaTrader 5.

Le script original est Gold Momentum Stability v4.5, testé et rentable sur XAUUSD M15.

Je souhaite un EA FTMO-Ready, capable d’exécuter les mêmes signaux que la version TradingView, avec une gestion du risque automatique (0,5 %), un trailing progressif ATR, un blocage à –3 % journalier, et une auto-optimisation dynamique qui adapte légèrement le seuil ADX, le ratio RR et le trailing selon la volatilité.