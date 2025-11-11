Conversion Pine Script (TradingView v4.5) → Expert Advisor MQL5 FTMO-Ready avec auto-optimisation (XAUUSD M15)
Spécifications
Bonjour,
Je cherche un développeur expérimenté en MQL5 pour convertir une stratégie TradingView Pine Script v6 en Expert Advisor complet pour MetaTrader 5.
Le script original est Gold Momentum Stability v4.5, testé et rentable sur XAUUSD M15.
Je souhaite un EA FTMO-Ready, capable d’exécuter les mêmes signaux que la version TradingView, avec une gestion du risque automatique (0,5 %), un trailing progressif ATR, un blocage à –3 % journalier, et une auto-optimisation dynamique qui adapte légèrement le seuil ADX, le ratio RR et le trailing selon la volatilité.
Informations sur le projet
Budget
50 - 75 USD
TVA (20%): 10 - 15 USD
Total: 60 - 90 USD
Pour le développeur45 - 67.5 USD
Délais
de 3 à 5 jour(s)
Client
Commandes passées3
Nombre d'arbitrages0