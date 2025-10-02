La réflexion du jour
Qu'en pensez vous ?
Si vous arrivez à régler en même temps,
le setup, c'est à dire une la configuration que vous attendiez sur le cours pour entrer en position. ( Sous réserve de la définition de la tendance)
et le timing, alors il le bruit qui gène la plupart des trader, et est très présent sur le M1, n'existe plus