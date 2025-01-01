La SARB publie deux fois par an une revue détaillée de la politique monétaire. En mettant ces informations à la disposition du grand public, la banque vise à aider la population à comprendre les objectifs de la politique monétaire. Le rapport couvre les développements nationaux et internationaux qui affectent les mesures de politique monétaire. En plus de la publication, les responsables de la Banque présentent l’examen dans des forums économiques et de grands centres à travers l’Afrique du Sud.

La revue couvre les développements économiques mondiaux actuels, les risques financiers mondiaux et l’état de l’économie sud-africaine. Il présente notamment les principaux indicateurs économiques, tels que le PIB, les indices de confiance des entreprises et de confiance des consommateurs, ainsi que des données sur la croissance de l’économie par secteur. En publiant ces informations, la Banque de Réserve vise à expliquer les mesures adoptées par la Banque de Réserve d’Afrique du Sud, les taux d’intérêt établis et les perspectives du rand sud-africain. L’examen comprend également les déclarations précédentes du gouverneur de la Banque de réserve.

C’est l’une des principales publications qui fournit les informations les plus complètes sur les mesures prises par la SARB et un aperçu de la condition économique actuelle dans le pays et dans le monde. Par conséquent, la publication est étroitement surveillée par les analystes en Afrique du Sud et dans le monde entier.