Discours du gouverneur de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande Orr (Reserve Bank of New Zealand Governor Orr Speech)

Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand)
Argent
Le discours du gouverneur de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) est un événement ayant le plus grand impact sur le taux du dollar néo-zélandais parmi toutes les déclarations publiques faites par les représentants de RB. Les propos du gouverneur traduisent la position officielle de la RBNZ. Si certaines allusions au resserrement de la politique monétaire par la Banque de Réserve sont contenues dans le discours du gouverneur, cela pourrait affecter positivement les cours du NZD.