Le communiqué du budget de l’Union est présenté une fois par an. Le 1er février, le gouvernement indien représenté par le ministre des Finances présente le budget du pays pour le prochain exercice, qui commence le 1er avril. Le communiqué du budget présente une déclaration de la vision économique du gouvernement et d’importantes initiatives stratégiques visant à accroître la prospérité du pays.

Le budget de l’Union est le document financier annuel de l’Inde qui fournit des détails sur les recettes et les dépenses prévues du gouvernement pour cet exercice particulier. Il s’agit du document le plus complet, qui examine toutes les sphères du gouvernement et de la vie sociale ainsi que les objectifs de développement pour l’année à venir. Certains objectifs clés soulignent l’importance du budget de l’Union en Inde. Parmi ceux-ci figurent les suivants: allocation efficace des ressources, réduction du chômage, contrôle des prix pour maîtriser les fluctuations et modifications de la structure fiscale. Le communiqué sur le budget de l’Union comprend également des informations sur la croissance prévue du PIB indien pour le prochain exercice.

La publication du budget de l’Union a un impact considérable sur les cours de la roupie indienne et sur les indices nationaux. Presque toujours, la publication est suivie de fluctuations des marchés, dont la nature dépend de la rhétorique et de la réaction des économistes et des politiciens.