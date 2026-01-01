CodeBaseSections
Malheureusement, DeltaFusionLite n'est pas disponible

Le code a été supprimé. Toutefois, la vaste base de code reste à votre disposition pour vous permettre de trouver un code approprié.

DeltaFusion Lite est la version simplifiée de l'indicateur DeltaFusionPro pour MT4. Il calcule et affiche le Delta Cumulatif et le Delta Net, donnant aux traders une vision claire de la pression d'achat et de vente au sein de chaque bougie. En analysant la distribution du volume entre l'offre et la demande, il aide à identifier les changements de sentiment du marché, les renversements potentiels et divers types de divergences entre le prix et le volume.

AML Adaptive Market Level (niveau adaptatif du marché) AML Adaptive Market Level (niveau adaptatif du marché)

Niveau de marché adaptatif - indique le niveau de référence actuel du prix du marché. Le niveau n'est modifié qu'en cas de mouvement de prix tendanciel.

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

L'indicateur XprofuterOverlay montre la ligne d'évolution des prix.

XprofuterDD XprofuterDD

L'indicateur XprofuterDD tente d'anticiper le comportement des prix dans le futur.

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Une façon plus simple d'afficher Heikin Ashi

