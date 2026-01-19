- Incremento
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
10 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (28.57%)
Mejor transacción:
222.50 USD
Peor transacción:
-105.80 USD
Beneficio Bruto:
727.69 USD (23 320 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.83 USD (10 494 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (292.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
435.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
92.29%
Carga máxima del depósito:
36.27%
Último trade:
36 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
2.45
Transacciones Largas:
3 (21.43%)
Transacciones Cortas:
11 (78.57%)
Factor de Beneficio:
3.45
Beneficio Esperado:
36.92 USD
Beneficio medio:
72.77 USD
Pérdidas medias:
-52.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-210.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.81 USD (3)
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
210.81 USD
Máxima:
210.81 USD (5.27%)
Reducción relativa:
De balance:
5.27% (210.81 USD)
De fondos:
1.76% (79.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|517
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +222.50 USD
Peor transacción: -106 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +292.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -210.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|2.40 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
