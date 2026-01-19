SeñalesSecciones
Le Duan

Scaping gold

Le Duan
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
10 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (28.57%)
Mejor transacción:
222.50 USD
Peor transacción:
-105.80 USD
Beneficio Bruto:
727.69 USD (23 320 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.83 USD (10 494 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (292.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
435.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
92.29%
Carga máxima del depósito:
36.27%
Último trade:
36 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
2.45
Transacciones Largas:
3 (21.43%)
Transacciones Cortas:
11 (78.57%)
Factor de Beneficio:
3.45
Beneficio Esperado:
36.92 USD
Beneficio medio:
72.77 USD
Pérdidas medias:
-52.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-210.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.81 USD (3)
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
210.81 USD
Máxima:
210.81 USD (5.27%)
Reducción relativa:
De balance:
5.27% (210.81 USD)
De fondos:
1.76% (79.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 517
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +222.50 USD
Peor transacción: -106 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +292.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -210.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
2.40 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
No hay comentarios
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
