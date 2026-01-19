SeñalesSecciones
Rabbit Capital
Wanamran Waemama

Rabbit Capital

Wanamran Waemama
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2026 -18%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-6.62 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-6.62 USD (140 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
114.19%
Último trade:
18 minutos
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-6.62 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-6.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.62 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.62 USD
Máxima:
6.62 USD (17.89%)
Reducción relativa:
De balance:
17.89% (-0.00 USD)
De fondos:
14.65% (5.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYb 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYb -7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYb -140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.19 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
