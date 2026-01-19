SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MK Forex Gold Master
Islam Fares Abdulaziz Abdulghani

MK Forex Gold Master

Islam Fares Abdulaziz Abdulghani
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 41%
Exness-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
636
Transacciones Rentables:
529 (83.17%)
Transacciones Irrentables:
107 (16.82%)
Mejor transacción:
667.80 USD
Peor transacción:
-164.68 USD
Beneficio Bruto:
3 195.23 USD (942 146 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 739.42 USD (802 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (46.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
714.84 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.36%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
637
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
2.65
Transacciones Largas:
636 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
2.29 USD
Beneficio medio:
6.04 USD
Pérdidas medias:
-16.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-547.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-547.31 USD (4)
Crecimiento al mes:
40.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
550.24 USD (12.94%)
Reducción relativa:
De balance:
9.45% (550.24 USD)
De fondos:
0.41% (21.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 636
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 140K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +667.80 USD
Peor transacción: -165 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +46.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -547.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

You can get the bot directly through our channel : https://t.me/mkforexrobot


Or u can use our copy trading service directly from here : https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/a/ku3dks7w2o/?platform=mobile&amp;af_web_dp=https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/&amp;st_strategy=110574513&sharer=investor
No hay comentarios
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MK Forex Gold Master
100 USD al mes
41%
0
0
USD
5.2K
USD
1
100%
636
83%
100%
1.83
2.29
USD
9%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.