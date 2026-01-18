SeñalesSecciones
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 178%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
237
Transacciones Rentables:
220 (92.82%)
Transacciones Irrentables:
17 (7.17%)
Mejor transacción:
12.29 USD
Peor transacción:
-7.58 USD
Beneficio Bruto:
695.30 USD (65 199 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.46 USD (2 689 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
114 (274.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
420.42 USD (106)
Ratio de Sharpe:
0.94
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.27%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
107
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
18.07
Transacciones Largas:
208 (87.76%)
Transacciones Cortas:
29 (12.24%)
Factor de Beneficio:
19.07
Beneficio Esperado:
2.78 USD
Beneficio medio:
3.16 USD
Pérdidas medias:
-2.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-36.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.46 USD (17)
Crecimiento al mes:
68.53%
Pronóstico anual:
831.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
36.46 USD (5.06%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (36.46 USD)
De fondos:
10.03% (257.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPUSD 12
EURUSD 11
GBPCHF 11
GBPAUD 10
CHFSGD 10
CADCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
EURGBP 8
EURSGD 8
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDJPY 8
AUDUSD 8
NZDUSD 8
GBPSGD 7
EURCHF 7
AUDNZD 6
AUDJPY 6
AUDSGD 6
NZDCHF 6
EURJPY 5
USDCHF 5
NZDCAD 5
SGDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 4
USDSGD 2
GBPNZD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADJPY 38
EURAUD 26
GBPUSD 43
EURUSD 27
GBPCHF 36
GBPAUD 50
CHFSGD 31
CADCHF 17
GBPJPY 40
CHFJPY 46
EURGBP 26
EURSGD 15
EURCAD 22
GBPCAD 23
NZDJPY 11
AUDUSD 15
NZDUSD 0
GBPSGD 19
EURCHF 6
AUDNZD 9
AUDJPY 17
AUDSGD 16
NZDCHF 8
EURJPY 18
USDCHF 20
NZDCAD 3
SGDJPY 13
USDJPY 25
EURNZD 17
USDSGD 2
GBPNZD 15
AUDCAD 5
USDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADJPY 4.3K
EURAUD 3.4K
GBPUSD 2.8K
EURUSD 2.3K
GBPCHF 2.1K
GBPAUD 5.3K
CHFSGD 3.8K
CADCHF 1.2K
GBPJPY 4.9K
CHFJPY 3.8K
EURGBP 1K
EURSGD 1.7K
EURCAD 2K
GBPCAD 3K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 510
GBPSGD 2.1K
EURCHF 409
AUDNZD 1.5K
AUDJPY 2.1K
AUDSGD 1.4K
NZDCHF 606
EURJPY 1.3K
USDCHF 1K
NZDCAD 475
SGDJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
EURNZD 1.6K
USDSGD 296
GBPNZD 1.3K
AUDCAD 419
USDCAD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
GoMarkets-Real 10
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1131
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 364
ICMarketsSC-Live14
1.50 × 466
Exness-Real17
1.51 × 71
otros 59...
No hay comentarios
2026.01.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
