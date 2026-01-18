SeñalesSecciones
Kyle Anthony Macnamara

MacFx

Kyle Anthony Macnamara
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 4%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
17 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
9 (34.62%)
Mejor transacción:
37.32 AUD
Peor transacción:
-13.00 AUD
Beneficio Bruto:
236.68 AUD (505 pips)
Pérdidas Brutas:
-26.41 AUD (70 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (125.97 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
125.97 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
95.98%
Carga máxima del depósito:
16.17%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
16.17
Transacciones Largas:
12 (46.15%)
Transacciones Cortas:
14 (53.85%)
Factor de Beneficio:
8.96
Beneficio Esperado:
8.09 AUD
Beneficio medio:
13.92 AUD
Pérdidas medias:
-2.93 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-8.41 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.00 AUD (1)
Crecimiento al mes:
4.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.06 AUD
Máxima:
13.00 AUD (0.27%)
Reducción relativa:
De balance:
0.27% (13.00 AUD)
De fondos:
12.07% (592.73 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUDp 7
USDCADp 7
USDCHFp 6
AUDNZDp 3
UK100 1
EURGBPp 1
AUDUSDp 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUDp 60
USDCADp 36
USDCHFp 43
AUDNZDp 6
UK100 0
EURGBPp 2
AUDUSDp 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUDp 213
USDCADp 125
USDCHFp 95
AUDNZDp 29
UK100 -31
EURGBPp 9
AUDUSDp 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.32 AUD
Peor transacción: -13 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +125.97 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.41 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.18 07:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 07:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MacFx
100 USD al mes
4%
0
0
USD
4.9K
AUD
1
0%
26
65%
96%
8.96
8.09
AUD
12%
1:500
Copiar

