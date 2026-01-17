- Incremento
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
61 (75.30%)
Transacciones Irrentables:
20 (24.69%)
Mejor transacción:
62.90 USD
Peor transacción:
-56.70 USD
Beneficio Bruto:
1 365.04 USD (31 354 pips)
Pérdidas Brutas:
-500.48 USD (12 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (513.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
513.30 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
5.46
Transacciones Largas:
36 (44.44%)
Transacciones Cortas:
45 (55.56%)
Factor de Beneficio:
2.73
Beneficio Esperado:
10.67 USD
Beneficio medio:
22.38 USD
Pérdidas medias:
-25.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-82.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-157.70 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
108.61 USD
Máxima:
158.30 USD (0.63%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|865
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GetLeveraged-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
