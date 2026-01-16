- Incremento
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
6 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
12 (66.67%)
Mejor transacción:
11.75 ZAR
Peor transacción:
-35.58 ZAR
Beneficio Bruto:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Pérdidas Brutas:
-253.97 ZAR (898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (39.86 ZAR)
Beneficio máximo consecutivo:
39.86 ZAR (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
226 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-1.03
Transacciones Largas:
6 (33.33%)
Transacciones Cortas:
12 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.16
Beneficio Esperado:
-11.90 ZAR
Beneficio medio:
6.64 ZAR
Pérdidas medias:
-21.16 ZAR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-68.64 ZAR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-131.47 ZAR (5)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
208.31 ZAR
Máxima:
208.31 ZAR (520.78%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 ZAR)
De fondos:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|USOil
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-12
|USOil
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-286
|USOil
|-443
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.75 ZAR
Peor transacción: -36 ZAR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +39.86 ZAR
Pérdidas máximas consecutivas: -68.64 ZAR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RCGMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
