Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
18 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
12 (40.00%)
Mejor transacción:
34.16 USD
Peor transacción:
-38.25 USD
Beneficio Bruto:
244.86 USD (13 693 pips)
Pérdidas Brutas:
-122.07 USD (12 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (51.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.38 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
75.26%
Carga máxima del depósito:
24.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
3.21
Transacciones Largas:
6 (20.00%)
Transacciones Cortas:
24 (80.00%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
4.09 USD
Beneficio medio:
13.60 USD
Pérdidas medias:
-10.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.25 USD (1)
Crecimiento al mes:
30.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.60 USD
Máxima:
38.25 USD (8.38%)
Reducción relativa:
De balance:
8.38% (38.25 USD)
De fondos:
22.31% (101.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +34.16 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +51.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
