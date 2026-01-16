GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIAO DỊCH THUẬT TOÁN AI PRO ALGO SYSTEM

Hệ thống này kết hợp MQL5, Trí tuệ nhân tạo Python và Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM).

Hệ thống giao dịch AI PRO ALGO SYSTEM là một hệ sinh thái giao dịch thông minh. Bằng cách tích hợp sức mạnh thực thi của MetaTrader 5, tư duy thuật toán của Python và khả năng phân tích đa chiều của ChatGPT và Gemini, hệ thống đã thiết lập một tiêu chuẩn cho giao dịch tự động có kỷ luật và hiệu quả.

PHẦN 1: Cấu trúc của EA AI PRO ALGO SYSTEM

AI PRO ALGO SYSTEM hoạt động dựa trên sự phối hợp hài hòa của bốn thực thể thông minh khác nhau:

Trí tuệ nhân tạo Python (Bộ não chiến lược): Xử lý các thuật toán phân loại thị trường (Xu hướng/Phạm vi) thông qua các chỉ báo ADX, EMA và RSI để đưa ra quyết định hành động.

ChatGPT (Bộ tối ưu hóa logic): Hỗ trợ tối ưu hóa mã nguồn, xử lý các vấn đề logic phức tạp và xây dựng các kịch bản hoạt động của hệ thống.

Gemini (Nhà phân tích theo ngữ cảnh): Tận dụng khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ để quét tin tức kinh tế, phân tích tâm lý thị trường và cung cấp cho hệ thống cái nhìn toàn diện thay vì chỉ dựa vào các số liệu kỹ thuật.

PHẦN 2: CƠ CHẾ TƯ DUY ĐỘC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất là khả năng điều chỉnh thường xuyên và linh hoạt điểm Cắt lỗ (SL), Chốt lời (TP) hoặc đóng lệnh của hệ thống. Đây là biểu hiện của tư duy AI độc lập:

Tự động điều chỉnh SL/TP dựa trên biến động: AI không đặt mức SL/TP cố định mà liên tục tính toán dựa trên biến động thị trường thực tế (ATR). Khi cường độ thị trường thay đổi, AI sẽ di chuyển điểm Cắt lỗ/Chốt lời (SL/TP) ra xa hơn hoặc gần hơn để bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro trong thời gian thực.

=> Với sự kết hợp giữa thực thi có kỷ luật, trí tuệ thuật toán và tư duy AI độc lập, HỆ THỐNG THUẬT TOÁN CHUYÊN NGHIỆP AI là một thực thể biết suy nghĩ, thích ứng với mọi biến động và liên tục học hỏi để tối ưu hóa lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư.

Cơ chế đóng lệnh linh hoạt: AI không đóng tất cả các lệnh tại một điểm cố định mà sẽ đóng chúng theo từng phần hoặc ở các mức giá khác nhau tùy thuộc vào động lượng thị trường và lợi nhuận thực tế của mỗi vị thế. Di

chuyển điểm dừng lỗ tự động: Hệ thống liên tục quét các đỉnh và đáy mới để di chuyển điểm dừng lỗ, đảm bảo rằng khi giá di chuyển đúng hướng, lợi nhuận được khóa tối ưu, ngay cả trong trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột.

PHẦN 3: TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ CƠ CHẾ TỰ TIẾN HÓA HỆ THỐNG THUẬT

TOÁN AI PRO sở hữu cơ sở hạ tầng dữ liệu chuyên dụng để lưu trữ và học tập:

Cơ sở dữ liệu SQLite (Bộ nhớ tức thời): Lưu trữ thông tin về cấu hình hệ thống, các tham số tối ưu và các chỉ báo kỹ thuật. Cầu nối SQLite cho phép AI truy cập "bộ nhớ" để đưa ra quyết định ngay lập tức.

Trung tâm ghi nhật ký dữ liệu & học tập:

Mọi giao dịch đều được ghi chép tỉ mỉ để phân tích hiệu suất dài hạn.

Mô-đun học tập ghi lại kết quả thắng/thua để tính toán lại tỷ lệ thắng của từng chiến lược.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tự động học hỏi từ các giao dịch trong quá khứ để tinh chỉnh tư duy của mình cho phù hợp với cấu trúc thị trường hiện tại.

PHẦN 4: QUẢN LÝ RỦI RO TUYỆT ĐỐI

Sức mạnh của HỆ THỐNG THUẬT TOÁN AI PRO nằm ở khả năng bảo vệ vốn đa tầng: Lọc theo

Điều kiện Thị trường: Tự động dừng giao dịch khi chi phí chênh lệch quá cao hoặc thị trường có các mô hình nến bất thường.

Khóa hàng ngày: Tự động đóng tất cả các lệnh và khóa hệ thống khi đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc đạt ngưỡng lỗ tối đa hàng ngày để bảo vệ tài khoản của nhà đầu tư. Hiện tại, mức lỗ hàng ngày được đặt ở mức -20%

.

Cắt giảm khẩn cấp: Khi số lượng lệnh đạt đến giới hạn, hệ thống sẽ tự động cắt các lệnh thua lỗ nặng nhất để giải phóng vị thế và bắt đầu chu kỳ giao dịch mới.