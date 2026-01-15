- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
25 (78.12%)
Transacciones Irrentables:
7 (21.88%)
Mejor transacción:
8.13 USD
Peor transacción:
-5.49 USD
Beneficio Bruto:
51.37 USD (5 123 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.18 USD (2 112 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (5.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.77 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
51.34%
Carga máxima del depósito:
35.93%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
50 minutos
Factor de Recuperación:
5.50
Transacciones Largas:
32 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.43
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
2.05 USD
Pérdidas medias:
-3.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-5.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
30.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.54 USD
Máxima:
5.49 USD (5.44%)
Reducción relativa:
De balance:
5.44% (5.49 USD)
De fondos:
41.91% (47.72 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.13 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
otros 50...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Min. : USD$100
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
1
100%
32
78%
51%
2.42
0.94
USD
USD
42%
1:500