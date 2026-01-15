El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Opogroup-Server1 0.00 × 1 FanHuaGroupLimited-Live 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 XMTrading-MT5 2 0.00 × 2 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 InfinoxLimited-MT5Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 4 DerivMT-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 1 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 Exness-MT5Real27 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 5 FreshForex-MT5 0.00 × 2 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 3 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 MilliniumFortune-Live 0.00 × 3 Garnet-Server 0.00 × 1 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 otros 263... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada