Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 67%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
4 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (50.00%)
Mejor transacción:
7.41 USD
Peor transacción:
-1.50 USD
Beneficio Bruto:
12.68 USD (1 740 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.27 USD (537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (7.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.42 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.82
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
2.97
Beneficio Esperado:
1.05 USD
Beneficio medio:
3.17 USD
Pérdidas medias:
-1.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.98 USD (3)
Crecimiento al mes:
66.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.98 USD
Máxima:
2.98 USD (23.65%)
Reducción relativa:
De balance:
23.65% (2.98 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.41 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +7.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
