Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
4 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (50.00%)
Mejor transacción:
7.41 USD
Peor transacción:
-1.50 USD
Beneficio Bruto:
12.68 USD (1 740 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.27 USD (537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (7.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.42 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.82
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
2.97
Beneficio Esperado:
1.05 USD
Beneficio medio:
3.17 USD
Pérdidas medias:
-1.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.98 USD (3)
Crecimiento al mes:
66.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.98 USD
Máxima:
2.98 USD (23.65%)
Reducción relativa:
De balance:
23.65% (2.98 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|-1
|NZDUSD
|-1
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-98
|NZDUSD
|-85
|EURUSD
|-150
|GBPUSD
|258
|USDCHF
|224
|AUDJPY
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +7.41 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +7.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
