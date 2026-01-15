- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
4 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
3 (42.86%)
Mejor transacción:
0.53 USD
Peor transacción:
-9.61 USD
Beneficio Bruto:
0.72 USD (1 959 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.36 USD (47 984 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (0.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.53 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.40
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
146 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
3 (42.86%)
Transacciones Cortas:
4 (57.14%)
Factor de Beneficio:
0.05
Beneficio Esperado:
-1.95 USD
Beneficio medio:
0.18 USD
Pérdidas medias:
-4.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-9.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.61 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.69 USD
Máxima:
13.74 USD (272.08%)
Reducción relativa:
De balance:
98.93% (13.74 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.53 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
PUPrime-Live
|0.00 × 2
