SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MunScalp
Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
4 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
3 (42.86%)
Mejor transacción:
0.53 USD
Peor transacción:
-9.61 USD
Beneficio Bruto:
0.72 USD (1 959 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.36 USD (47 984 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (0.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.53 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.40
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
146 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
3 (42.86%)
Transacciones Cortas:
4 (57.14%)
Factor de Beneficio:
0.05
Beneficio Esperado:
-1.95 USD
Beneficio medio:
0.18 USD
Pérdidas medias:
-4.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-9.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.61 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.69 USD
Máxima:
13.74 USD (272.08%)
Reducción relativa:
De balance:
98.93% (13.74 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.53 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada