Señales / MetaTrader 5 / RakyatJelata Reborn
Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata Reborn

Al Muhabshol Alawi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 20%
OctaFX-Real2
1:1000
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
30 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
10 (25.00%)
Mejor transacción:
10.46 USD
Peor transacción:
-11.64 USD
Beneficio Bruto:
91.76 USD (9 162 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.91 USD (5 273 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (28.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.86 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
73.06%
Carga máxima del depósito:
64.22%
Último trade:
56 minutos
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
2.04
Transacciones Largas:
15 (37.50%)
Transacciones Cortas:
25 (62.50%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
3.06 USD
Pérdidas medias:
-5.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.64 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.49 USD (8.46%)
Reducción relativa:
De balance:
8.46% (19.49 USD)
De fondos:
10.04% (20.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 39
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 40
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4K
BTCUSD -86
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.46 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
No hay comentarios
2026.01.15 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 16:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
