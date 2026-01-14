- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
30 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
10 (25.00%)
Mejor transacción:
10.46 USD
Peor transacción:
-11.64 USD
Beneficio Bruto:
91.76 USD (9 162 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.91 USD (5 273 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (28.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.86 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
73.06%
Carga máxima del depósito:
64.22%
Último trade:
56 minutos
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
2.04
Transacciones Largas:
15 (37.50%)
Transacciones Cortas:
25 (62.50%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
3.06 USD
Pérdidas medias:
-5.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.64 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.49 USD (8.46%)
Reducción relativa:
De balance:
8.46% (19.49 USD)
De fondos:
10.04% (20.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|40
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4K
|BTCUSD
|-86
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.46 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
No hay comentarios