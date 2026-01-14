SeñalesSecciones
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 80%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
137
Transacciones Rentables:
94 (68.61%)
Transacciones Irrentables:
43 (31.39%)
Mejor transacción:
22.88 USD
Peor transacción:
-7.38 USD
Beneficio Bruto:
446.24 USD (30 378 pips)
Pérdidas Brutas:
-171.26 USD (13 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (59.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
135.81 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
9.37%
Carga máxima del depósito:
96.24%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
137
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
3.39
Transacciones Largas:
90 (65.69%)
Transacciones Cortas:
47 (34.31%)
Factor de Beneficio:
2.61
Beneficio Esperado:
2.01 USD
Beneficio medio:
4.75 USD
Pérdidas medias:
-3.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-81.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.17 USD (13)
Crecimiento al mes:
79.85%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.91 USD
Máxima:
81.17 USD (21.78%)
Reducción relativa:
De balance:
27.06% (81.17 USD)
De fondos:
8.24% (25.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 275
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.88 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +59.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -81.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
No hay comentarios
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 11:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 11:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
