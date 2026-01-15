- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
36
Transacciones Rentables:
18 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
18 (50.00%)
Mejor transacción:
248.92 USD
Peor transacción:
-90.30 USD
Beneficio Bruto:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Pérdidas Brutas:
-656.70 USD (40 220 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (149.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
280.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.18
Transacciones Largas:
31 (86.11%)
Transacciones Cortas:
5 (13.89%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
18.88 USD
Beneficio medio:
74.24 USD
Pérdidas medias:
-36.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-169.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-213.96 USD (3)
Crecimiento al mes:
384.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
60.96 USD
Máxima:
213.96 USD (15.24%)
Reducción relativa:
De balance:
78.27% (169.09 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NQ100.R
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|675
|NQ100.R
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|36K
|NQ100.R
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +248.92 USD
Peor transacción: -90 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +149.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
otros 198...
