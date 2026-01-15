SeñalesSecciones
Arham Henra

ASSEGAF3

Arham Henra
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 499%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
36
Transacciones Rentables:
18 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
18 (50.00%)
Mejor transacción:
248.92 USD
Peor transacción:
-90.30 USD
Beneficio Bruto:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Pérdidas Brutas:
-656.70 USD (40 220 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (149.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
280.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.18
Transacciones Largas:
31 (86.11%)
Transacciones Cortas:
5 (13.89%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
18.88 USD
Beneficio medio:
74.24 USD
Pérdidas medias:
-36.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-169.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-213.96 USD (3)
Crecimiento al mes:
384.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
60.96 USD
Máxima:
213.96 USD (15.24%)
Reducción relativa:
De balance:
78.27% (169.09 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 34
NQ100.R 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 675
NQ100.R 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 36K
NQ100.R 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +248.92 USD
Peor transacción: -90 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +149.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
No hay comentarios
2026.01.16 08:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
