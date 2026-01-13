SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Precision
Rizal Mutaqien

Gold Precision

Rizal Mutaqien
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real18
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
56 (83.58%)
Transacciones Irrentables:
11 (16.42%)
Mejor transacción:
26.86 USD
Peor transacción:
-11.70 USD
Beneficio Bruto:
161.92 USD (146 243 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.75 USD (47 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (1.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
28 (41.79%)
Transacciones Cortas:
39 (58.21%)
Factor de Beneficio:
3.32
Beneficio Esperado:
1.69 USD
Beneficio medio:
2.89 USD
Pérdidas medias:
-4.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.91 USD (3)
Crecimiento al mes:
46.74%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.89 USD
Máxima:
29.39 USD (2.89%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 42
XAUUSD 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 15
XAUUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 598
XAUUSD 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.86 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.59 × 22
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
No hay comentarios
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada