Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
56 (83.58%)
Transacciones Irrentables:
11 (16.42%)
Mejor transacción:
26.86 USD
Peor transacción:
-11.70 USD
Beneficio Bruto:
161.92 USD (146 243 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.75 USD (47 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (1.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
28 (41.79%)
Transacciones Cortas:
39 (58.21%)
Factor de Beneficio:
3.32
Beneficio Esperado:
1.69 USD
Beneficio medio:
2.89 USD
Pérdidas medias:
-4.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.91 USD (3)
Crecimiento al mes:
46.74%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.89 USD
Máxima:
29.39 USD (2.89%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|XAUUSD
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|15
|XAUUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|598
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.86 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.59 × 22
The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
