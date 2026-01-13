SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / JUNAID FM trades
Junaid Rasheed

JUNAID FM trades

Junaid Rasheed
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real38
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-3.25 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-3.25 USD (3 252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-3.25 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-3.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.25 USD (1)
Crecimiento al mes:
-1.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.25 USD
Máxima:
3.25 USD (1.85%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

MONTHLY TARGET 3-5% 

SOME SWING TRADES
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
