- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-3.25 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-3.25 USD (3 252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-3.25 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-3.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.25 USD (1)
Crecimiento al mes:
-1.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.25 USD
Máxima:
3.25 USD (1.85%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
