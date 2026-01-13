- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
25 (78.12%)
Transacciones Irrentables:
7 (21.88%)
Mejor transacción:
1 452.00 JPY
Peor transacción:
-914.00 JPY
Beneficio Bruto:
6 621.00 JPY (3 330 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 543.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
2 571.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
75.29%
Carga máxima del depósito:
50.12%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
15 (46.88%)
Transacciones Cortas:
17 (53.13%)
Factor de Beneficio:
3.40
Beneficio Esperado:
146.06 JPY
Beneficio medio:
264.84 JPY
Pérdidas medias:
-278.14 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 807.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 807.00 JPY (3)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 JPY
Máxima:
1 807.00 JPY (7.34%)
Reducción relativa:
De balance:
7.34% (1 807.00 JPY)
De fondos:
21.86% (4 880.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDr
|41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDr
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 452.00 JPY
Peor transacción: -914 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 543.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -1 807.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
23%
0
0
USD
USD
25K
JPY
JPY
1
100%
32
78%
75%
3.40
146.06
JPY
JPY
22%
1:500