SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FPMMCT
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCT

Thomas Gerd Kuenzel
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 54%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
35 (76.08%)
Transacciones Irrentables:
11 (23.91%)
Mejor transacción:
12.47 CHF
Peor transacción:
-2.45 CHF
Beneficio Bruto:
66.99 CHF (13 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (36.52 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
36.52 CHF (18)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
15.45%
Carga máxima del depósito:
113.66%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
19 (41.30%)
Transacciones Cortas:
27 (58.70%)
Factor de Beneficio:
4.97
Beneficio Esperado:
1.16 CHF
Beneficio medio:
1.91 CHF
Pérdidas medias:
-1.22 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-8.76 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.76 CHF (7)
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.30 CHF
Máxima:
9.30 CHF (7.58%)
Reducción relativa:
De balance:
7.21% (8.85 CHF)
De fondos:
12.75% (15.99 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 35
GER40 8
US30 2
US100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 54
GER40 1
US30 1
US100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 4.2K
GER40 -200
US30 5.7K
US100 140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.47 CHF
Peor transacción: -2 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +36.52 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -8.76 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Microtrading Gold and Indices
No hay comentarios
2026.01.13 10:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FPMMCT
30 USD al mes
54%
0
0
USD
154
CHF
1
60%
46
76%
15%
4.97
1.16
CHF
13%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.