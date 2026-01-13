- Incremento
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
35 (76.08%)
Transacciones Irrentables:
11 (23.91%)
Mejor transacción:
12.47 CHF
Peor transacción:
-2.45 CHF
Beneficio Bruto:
66.99 CHF (13 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (36.52 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
36.52 CHF (18)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
15.45%
Carga máxima del depósito:
113.66%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
19 (41.30%)
Transacciones Cortas:
27 (58.70%)
Factor de Beneficio:
4.97
Beneficio Esperado:
1.16 CHF
Beneficio medio:
1.91 CHF
Pérdidas medias:
-1.22 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-8.76 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.76 CHF (7)
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.30 CHF
Máxima:
9.30 CHF (7.58%)
Reducción relativa:
De balance:
7.21% (8.85 CHF)
De fondos:
12.75% (15.99 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
No hay comentarios
