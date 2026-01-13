- Incremento
Total de Trades:
4
Transacciones Rentables:
3 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (25.00%)
Mejor transacción:
80.00 USD
Peor transacción:
-60.59 USD
Beneficio Bruto:
121.68 USD (8 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-60.59 USD (3 003 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (121.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.01
Transacciones Largas:
4 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
15.27 USD
Beneficio medio:
40.56 USD
Pérdidas medias:
-60.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-60.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.59 USD (1)
Crecimiento al mes:
474.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
60.59 USD (35.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD_MRG
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD_MRG
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios